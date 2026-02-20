Рамазан-2026: сколько стоит ауызашар и где дешевле его провести

Как известно, с 19 февраля начался священный месяц Рамазан, который продлится до 19 марта. Перед постящимися мусульманами встал вопрос – где и как дешевле организовать вечерний прием пищи. Zakon.kz изучил расценки в заведениях и магазинах трех главных городов Казахстана.

Для начала отметим, что ранее Духовное управление мусульман Казахстана призвало предпринимателей снизить цены на социально значимые продукты питания в связи со священным месяцем Рамазан. Вообще ДУМК не впервые выказывает обеспокоенность неподъемными прайсами заведений общественного питания, будто соревнующихся друг с другом за право урвать побольше, пока не закончится Ораза.

Посмотрим, прислушались ли бизнесмены к духовенству.

Астана

В столице все традиционно дорого, но спецпредложения есть. К примеру, мы обнаружили заведение, обещающее полноценный ужин за 6, 9 или 12 тыс. тенге с человека, причем на компанию от 12 человек.

В самое демократичное меню входят овощное ассорти, пара простеньких салатов, бешбармак, разнообразная выпечка, чай и финики.

Среднее порадует чуть более изысканными закусками и возможностью выбрать горячее (сорпа из баранины, лапша с курицей, плов, манты, куырдак).

За 12 тыс. – разве что выпечка разнообразнее и порции побольше.

Ежедневный ауызашар-сет на одного обойдется в 5 тыс. тенге.

Неожиданно отличилась местная сеть кофеен, формат которой, казалось бы, вовсе не подходил под концепцию плотного приема пищи. И тем не менее – целых два набора за 7 тыс. тенге. Первый состоит из салата, рисового супа с фрикадельками, бифштекса с картофельным пюре, самсы и черного чая. Второй – салат, мясо по-казахски, фрикасе с курицей и рисом, уже знакомые самса и чай.

Еще один ресторан представил два сета за 12 тыс. тенге каждый: ачичук, сорпа по-казахски, плов, баурсаки, мини-чебуреки и чак-чак, либо греческий салат с брынзой, кеспе, куырдак из конины, баурсаки, самса, пахлава. К обоим идут финики, курага и вода в качестве комплимента.

В некоторых заведениях и вовсе предлагают своего рода "меню дня" с закрепленной стоимостью 9 тыс. тенге.

В общем и целом цена вопроса в Астане стартует с отметки 5 тыс. тенге и не превышает 15 тыс. тенге с человека.

Алматы

Здесь к посту приобщился даже ресторан паназиатской кухни, специализирующийся на приготовлении знаменитого тайского супа том ям. Сеты соответствующие – "короночка" заведения с какими-нибудь паровыми булочками и курами под кисло-сладким соусом в придачу. Обойдутся заморские кушанья в 6500 тенге.

Для тех, кому хочется чего попроще, распахнуты двери сети столовых. Комплект из морковного салата, бешбармака, баурсаков, жента и чая с молоком стоит 2500 тенге. "Крабовый", солянка, плов – 2700 тенге. Винегрет, куриная лапша и куырдак из конины – 3500 тенге. Вода и финики – в подарок к каждому.

Разумеется, встречаются варианты для больших компаний. К примеру, сет на одного может стоить 6 тыс. тенге, тогда как на пять человек – все 36.

Иные делят свои предложения на classic и premium: легкий чечевичный суп против крем-супа; бефстроганов против мраморных ребер, все в таком духе. Словом, от 8500 до 13 500 на нос.

Как и в случае с Астаной, не остались в стороне кофейни. Блюда простенькие, но сытные: супы куриные, чечевичные, с фрикадельками, филе судака с пюре, бефстроганов, биточки. И главное – любой сет за 4390 тенге.

В элитных ресторанах ауызашар-меню тоже в наличии, конечно. Но еда посложнее и, соответственно, подороже. Жаждете фатуш, люля и табуле? Выложите-ка от 7 до 14 тыс. за разовый прием пищи.

Впрочем, какая разница, если минимальный чек по южной столице все еще 2500 тенге.

Шымкент

Этот город ожидаемо оказался щедрее предыдущих. Шутка ли? Сорпа, лагман, самса, чай – все за 2550 тенге. Или ачичук, нарын, курица с гарниром за ту же сумму. До кучи финики и вода даром.

Самый бюджетный вариант из обнаруженных – безусловный лидер нашего топа по совместительству – сет за 2000 тенге. Состоит из легкого овощного салатика, котлеты с макаронами, лепешки и черного чая. За манты и холодное с майонезной заправкой придется выложить 3000 тенге. Душа хочет оливье и борща? Тогда 4000 тенге.

Есть и шикарные ужины, включающие в себя угощения в виде мясного ассорти и пирожных, но это уже за 12-15 тыс. тенге.

Да и сути дела это не меняет: рекорд в номинации "самый доступный ауызашар" принадлежит Шымкенту.

По-домашнему

А что, если накрыть дастархан самостоятельно и созвать гостей? Пройдемся по минимальному порогу цен в трех городах и основным позициям – чечевичный суп, бешбармак, баурсаки.

Суп

Красная чечевица – 635-1000 тенге за 750 г.

Картофель – 279-500 т/кг.

Морковь – 250-300 т/кг.

Лук репчатый – 160-175 т/кг.

Томатная паста – 430-450 тенге за 200 г.

Лимон – около 660 тенге за штуку.

То есть только первое, без учета подсолнечного масла и специй, потребует затрат в размере 2400-3000 тенге.

Бешбармак

Говядина на кости – 4000-6000 тенге.

Казы – около 7000 т/кг.

Картофель – 279-500 т/кг.

Жайма (сочни) – 400-470 тенге за 300 граммов.

Итого: 11 680-13 970 тенге.

Баурсаки

Мука – 560-700 тенге за два килограмма.

Молоко – 480-780 тенге за литр.

Подсолнечное масло – 900-920 тенге за литр.

Сухие дрожжи – около 135 тенге за 10 граммов.

Путем нехитрых математических манипуляций получаем 2075-2535 тенге.

Стало быть, условный ауызашар в родных стенах обойдется, по самым скромным подсчетам, в 16 тыс. тенге. Плюс готовка и большая мойка посуды.

