Самая загадочная достопримечательность Казахстана, или Как выглядят "слезы" земли

Родник Тамшыбулак, что в области Жетысу за селом Капал, – одна из самых поэтичных достопримечательностей Казахстана и настоящий символ внутреннего туризма. Чем он известен и как к нему добраться – в материале Zakon.kz.

Его называют "Слезами земли". И стоит лишь однажды увидеть, как по изумрудному мху медленно стекают прозрачные капли, чтобы понять: это не просто природный объект с богатой историей, а живой организм, дышащий особой энергией.

Путь к роднику – часть впечатления. От Алматы до Талдыкоргана – это областной центр Жетысу – около 260 километров хорошей трассы, затем еще 80 км нужно "рулить" до Капала, свернув в сторону Аксуского района. И вот вы там, где время будто замедляется.

"Насколько я знаю, агентства не продают массовых туров к Тамшыбулаку. Это направление для самостоятельных путешественников. Но ежегодно сюда приезжают тысячи людей на собственных автомобилях. Дороги в области Жетысу хорошие, маршрут доступный. Автопутешественникам советую взять теплую одежду (у родника прохладно даже летом), а также воду и перекус. Хотя и в Капале можно купить все необходимое". Менеджер по туризму из Алматы Лашын Рысмендиева

И действительно, сюда едут семьями, компаниями друзей и просто парами. На выходные, на один день, чтобы просто увидеть.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Тамшыбулак – это тысячи крохотных источников, пробивающихся из толщи горной породы в овраге глубиной около семи метров. Вода не замерзает даже зимой. Со дна поднимается легкий пар, а мхи остаются ярко-зелеными под снегом.

Ученые объясняют этот феномен особенностями подземных вод и температурным режимом, однако полного исследования родника до сих пор нет. Многие считают его местом особой энергетики.

"Тамшыбулак – это пример того, как природный объект становится духовным центром. Он не до конца изучен, и именно эта загадочность усиливает его притягательность. Люди всегда стремились к местам, где чувствуется связь неба и земли". Историк Мурат Туганбаев

С родником связано несколько древних преданий. Первое – о красавице Баян, которая приходила к святому месту ночами и проливала слезы о своей судьбе. Считается, что именно ее слезы стали источником, который никогда не пересыхает.

Вторая легенда – о дочери неба. Бог неба подарил ей волшебное зеркало, с помощью которого она могла принимать человеческий облик. Спустившись на землю, девушка полюбила юношу из маленькой деревни. Разгневанный отец разбил зеркало, и на его месте появилась река Теректы. А оброненный башмачок девушки превратился в камень, который не может разрушить ни ветер, ни время.

Есть и трагическая история о ханской дочери и простом пастухе, чья любовь закончилась гибелью. Там, где пролилась их кровь, забили целебные ключи.

"Во всех этих легендах вода – символ любви и жертвы. Слезы здесь становятся как бы источником жизни". Историк Мурат Туганбаев

В ХIХ веке у Тамшыбулака побывал английский художник и путешественник Томас Уитлам Аткинсон вместе с супругой Люси. Очарованные природой Капала, они задержались здесь на несколько месяцев. Именно в этих местах у них родился сын, которого назвали Алатау-Тамшыбулак – в честь гор и родника.

Родник посещал и Шокан Уалиханов, записавший местные легенды. Здесь бывали Петр Семёнов-Тян-Шанский, Ильяс Жансугуров, Динмухамед Конаев.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

История Аткинсонов придает месту международное звучание, но при этом подчеркивает главное: Казахстан всегда был пространством встреч культур и дорог.

"Интеллектуальный туризм – это не только дорогостоящие экскурсии, например, в Шри-Ланку или Камбоджу, где вам расскажут о каких-то удивительных древностях. Это еще и недорогая поездка на один-два дня к таким местам, как Тамшыбулак. Когда ты стоишь у родника и знаешь легенды, читаешь о путешественниках, чувствуешь дыхание истории – это и есть настоящее путешествие". Путешественник из Алматинской области Виктор Пак

По его словам, внутренний туризм формирует другое отношение к стране – более глубокое и осмысленное.

"Считается, что вода родника Тамшыбулак оздоравливает людей. И хотя мне не удалось найти упоминаний о научных исследованиях целебных свойств Тамшыбулака, народные верования и многочисленные свидетельства людей, посетивших это место, говорят о его благотворном влиянии. К тому же вода Тамшыбулака может обладать полезными свойствами благодаря особому геологическому составу местности". Путешественник из Алматинской области Виктор Пак

Кстати, женщины, мечтающие о любви, по дороге к роднику оставляют лоскутки одежды, это своеобразный ритуал.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Сегодня родник находится под государственной охраной и включен в список сакральных объектов Казахстана. Территория благоустроена, сохранена природная среда.

Но самое ценное здесь – ощущение покоя. Шум воды, легкий холодок от камней, запах трав и мха. И чувство, что чудо совсем рядом. А значит, лучший маршрут выходного дня может начинаться не с аэропорта, а с автомобильной дороги в сторону Капала – к месту, где слезы земли превращаются в духовную силу человека.

