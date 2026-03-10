#Референдум-2026
Статьи

Уже не надо: какие подарки казахстанки продают после 8 Марта

8 Марта, подарки, объявления , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 15:46 Фото: freepik
Отзвучали звуки музыки, отгремели поздравления, высохли реки напитков и клумбы цветов. Страна вернулась к привычным будням, в которых не каждый презент, еще вчера радовавший душу, действительно придется ко двору. Zakon.kz перечислил сюрпризы, отправившиеся в second hand прямо с торжества.

Желтые тюльпаны – вестники торговли

А вместе с ними – и синие, белые, красные. Разные, одним словом. "Символы весны" с припиской "б/у" сейчас активно размещаются на сайтах объявлений.

Вот, к примеру, целое букетное ассорти:

Фото: скриншот

Цена вопроса – от 1000 до 3000 тенге без торга.

Для понимания: в самый разгар безумия один тюльпан в Алматы обходился 600-750 тенге.

Ниже – схожее объявление. Корзина из 51 нежного белого бутона за 15 тыс. тенге, причем можно и договориться.

Фото: скриншот

Из преимуществ товара – "обновила воду сегодня".

Еще одно предложение за 15 тыс. с пассажем "продаю, чтобы просто так не пропал".

Фото: скриншот

Не любите тюльпаны? Не проблема! В распоряжении предприимчивых дам: розы всех сортов, оттенков, размеров и степени усталости от жизни, хризантемы, пионы, гортензии, лизиантусы, астры...

Фото: скриншот

Короче говоря, что надарено, то и передарено. Перепродано, если точнее.

Мы делили яблоко

Ничуть не менее популярная, чем "вчерашняя" зелень, позиция на платформах объявлений – сертификаты в один весьма известный магазин косметики. Но в отличие от букетов, прайсы на которые все-таки демократичнее в силу бытности в употреблении и Инстаграме, "золотые" карточки скидок не терпят. Стоят либо столько же, сколько на сайте самого магазина, либо дешевле максимум на 5 тыс. тенге.

Также нами были замечены сертификаты в СПА-центры и на фотосессии, успешно монетизируемые владелицами.

Деньги – страшная сила

Судя по всему, многим женщинам дарили не "путевки" в косметические салоны, а сразу продукцию. И видимо, не все угадали с выбором. Иначе как объяснить засилье декоративных, "уходовых" средств, от которых "прекрасная половина" силится избавиться?

Фото: скриншот

Обнаружилась даже детская косметика – подаренная девочке в садике, но не оцененная консервативными родителями? Кто знает.

Фото: скриншот

Горький вкус чужой любви

А на сладкое мы оставили посуду для десертов. Если вы один из тех, кто преподнес маме, бабушке, жене, сестре, дочери, коллеге (нужное подчеркнуть) вазу для фруктов или конфет, готовьтесь внезапно обнаружить ее на просторах интернета.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

К слову, перед Днем святого Валентина мы писали о букетах в аренду: когда девушки используют "лизинговые" цветочки ради удачных фото в соцсетях. Подробнее о данном явлении – здесь.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Цветочные истории: жительница села Мукры вырастила к 8 марта 50 тысяч тюльпанов
15:04, 27 февраля 2025
Цветочные истории: жительница села Мукры вырастила к 8 марта 50 тысяч тюльпанов
Человеческий капитал как фактор роста: Казахстан усилил позиции в глобальном рейтинге
18:13, 10 марта 2026
Человеческий капитал как фактор роста: Казахстан усилил позиции в глобальном рейтинге
Семей топит талой водой: фоторепортаж из "казахстанской Венеции"
18:03, 10 марта 2026
Семей топит талой водой: фоторепортаж из "казахстанской Венеции"
