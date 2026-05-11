Статьи

Сарай из бутылок: житель Атырауской области удивил необычной постройкой

Сарай из бутылок, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 11:26 Фото: из личного архива Павла Чеченова
В селе Сарайшык Атырауской области появилась необычная постройка, которую уже называют одной из самых оригинальных местных достопримечательностей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Постройка привлекает внимание прохожих: люди останавливаются, рассматривают стены, фотографируются и удивляются тому, что здание полностью сделано из стеклянных бутылок. Автор необычного проекта – местный житель Павел Чеченов.

Чтобы построить подсобное помещение во дворе собственного дома, ему понадобилось чуть больше пяти тысяч бутылок. Стены сарая полностью выложены из стеклянной тары, аккуратно скрепленной раствором. Благодаря этому внутри днем светло даже без ламп, а на солнце стены переливаются разными оттенками, напоминая мозаику.

Сарай из бутылок, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 11:26

Фото: из личного архива Павла Чеченова

На строительство ушло несколько месяцев. Бутылки собирали постепенно, часть находили сами, часть приносили друзья, знакомые и соседи. Несмотря на необычный материал, сарай получился вполне функциональным – с окнами, дверью и даже проведенным электричеством. Сейчас семья хранит там инструменты и хозяйственные вещи.

Павел работает плотником и продолжает семейное ремесло – его отец тоже был мастером по дереву. По словам мужчины, идея возникла из желания создать что-то необычное, но при этом полезное.

"Стены сарая выложены исключительно из стеклянных бутылок и раствора. На солнце они красиво переливаются, создавая необычный узор. Я и не думал, что постройка станет местной достопримечательностью и местом для фотографий. Постройка привлекает внимание прохожих, люди останавливаются, рассматривают стены, фотографируются и удивляются тому, что здание полностью сделано из стеклянных бутылок", – рассказывает мужчина.

Местные жители говорят, что необычный сарай не только украсил село, но и стал примером того, как вторсырью можно дать вторую жизнь. По их словам, сам Павел очень скромный человек, не любит лишнего внимания. Предпочитает не рассказывать людям о подробностях постройки "бутылочного сарая". Тем не менее, необычное здание привлекает прохожих, постепенно превращая его одну из самых обсуждаемых особенностей Сарайшыка.

Ранее Zakon.kz писал о сказочном доме, который построен из дерева и полностью расписан рисунками.

Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
