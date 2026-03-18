Кредиты в Казахстане: спасательный круг или камень на шее – мнение аналитика

Кредит в 2026 году – это тонкая грань между финансовым прорывом и долговой кабалой, спасением и обузой. Как при высокой ставке Нацбанка заставить чужие деньги работать на вас, а не против, разбирался Zakon.kz.

О том, как ориентироваться в этих условиях и какие решения действительно работают, нам рассказал финансовый консультант Турар Абди – автор телеграм-канала "Турар-финансы-инвестиции-мысли".

Кредит: нормальный инструмент или добровольное рабство?

Сейчас Нацбанк держит базовую ставку на уровне 18%. Если говорить простым языком, это значит: деньги в стране "дорогие". Да, инфляция понемногу замедляется (в феврале она была 11,7%), но цены в магазинах, особенно на продукты, все равно кусаются – за год они, по официальной статистике, выросли почти на 13%. Из-за этого брать кредиты стало не просто дорого, а иногда и по-настоящему опасно, особенно, если ты не обладаешь хотя бы азами финансовой грамотности, предупреждает эксперт. Так как же брать кредит, чтобы не попасть в долговую яму и научиться управлять своими деньгами?

Многие спорят: кредиты – это абсолютное зло или нормальная практика? Турар Абди считает, что на самом деле кредит – это просто инструмент. А любой инструмент и полезен, и опасен, как, например, молоток: им можно построить дом, а можно отбить себе палец.

К сожалению, у нас в Казахстане часто берут кредиты ради "понтов" – на последние айфоны, крутые машины, чтобы пустить пыль в глаза, или на пышные тои, констатирует финансист.

"Если вы берете обычный потребительский кредит под сумасшедшие 30-46% годовых, чтобы купить то, что не приносит вам дохода и только теряет в цене, – это финансовое самоубийство. Вы просто переплачиваете банку огромные деньги и лишаете себя нормального будущего". Турар Абди

Но есть и "хорошие" кредиты. Представьте фермера, который берет льготный заем по госпрограмме под 6% годовых. При нынешней инфляции в 11,7% этот долг, грубо говоря, "съедается" обесцениванием денег, и фермер остается в огромном плюсе.

Вывод простой: кредит оправдан только тогда, когда он помогает вам заработать (или сэкономить) больше, чем вы платите банку по процентам.

Как понять, что кредиты тянут вас на дно?

Видя сильнейший рост долговой нагрузки граждан, правительство и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в 2025-2026 годах ввели жесткие меры для снижения закредитованности населения. Эти правила направлены на ограничение выдачи новых кредитов проблемным заемщикам и ужесточение контроля за банками.

А как самому понять, что ваша кредитная нагрузка стала опасной?

Банки сами вас "отшивают". Если за последний год вы хоть раз задерживали платеж больше чем на 90 дней, вам урежут лимит по новым кредитам в два раза. А если у вас есть хоть одна активная просрочка (даже на один день в микрозаймах!), вам вообще не будут выдавать новые кредиты.

У вас нет "заначки". Если вы отдаете за кредиты ползарплаты и у вас нет финансовой подушки (запаса денег хотя бы на 3 месяца), вы ходите по краю пропасти. Любая задержка зарплаты или болезнь – и вы в просрочке.

Вы берете в долг на еду. Если вам приходится брать микрозаймы или кредитку, чтобы просто купить продукты до зарплаты, – это угрожающий "красный флаг".

"Кроме того, есть главный риск: потерять работу с кучей кредитов. Это прямой путь к банкротству. Кстати, списать долги через банкротство стало чуть проще, но последствия суровые: 5 лет вы не сможете брать нормальные кредиты". Турар Абди

В каких случаях кредит реально оправдан?

Не нужно бояться всех кредитов подряд, считает Турар Абди. Вот три ситуации, когда занять деньги – это умное решение:

Свое жилье через госпрограммы. Брать обычную ипотеку под нынешние проценты – это очень дорого. Но у нас есть отличные варианты, например: льготные программы, где ставка 7-9% годовых. А самое крутое то, что, когда вы выплатите половину долга, ставка упадет до смешных 3,5-5%. В условиях высоких цен на недвижимость это шикарный шанс обзавестись своим углом.

Обучение и прокачка навыков. Вкладывать в свои мозги выгодно всегда. У нас работает суперпрограмма: образовательный депозит "AQYL". Вы открываете вклад, получаете от банка около 14,9%, а государство сверху накидывает еще премию в 5% (максимум до 432 500 тенге в 2026 году). Если накоплений не хватает, всегда можно взять образовательный кредит с госгарантией.

Беспроцентная рассрочка (для хитрых). Если у вас на руках есть полная сумма на покупку, не платите сразу!

Реальный пример. Допустим, вы покупаете смартфон за 500 000 тенге. Цена в официальном магазине за наличку и в рассрочку была одинаковой. Деньги на покупку у вас есть, но вы оформляете рассрочку на 24 месяца (0-0-24). Почему? Потому что на эти 500 000 тенге вы покупаете облигации под 22% годовых с ежемесячной выплатой купона.

Давайте посчитаем магию сложного процента: при ставке 22% годовых ваши 500 000 тенге приносят 110 000 тенге в год. Значит, каждый месяц вам на счет капает купонный доход около 9167 тенге. Ежемесячный платеж по рассрочке составляет 20 833 тенге (500 000/ 24).

"Получается: почти половину кредита вы закрываете этими купонами, а со своего кармана доплачиваете всего 11 666 тенге! За 2 года купоны принесут вам чистыми 220 000 тенге". Турар Абди

Итог: через 24 месяца рассрочка закрыта, ваши изначальные 500 000 тенге возвращаются к вам от погашения облигаций, а реальная цена смартфона составит всего 280 000 тенге (500 000 минус 220 000 заработанных купонов). Вот как можно заставить чужие деньги работать на себя!

Как быстрее закрыть долги: рабочие лайфхаки

Предположим, что все-таки кредиты уже сильно "давят" на вас – как с ними разделаться быстрее? Финансист дает несколько полезных советов:

Метод "лавины" или "снежного кома". Все свободные деньги кидаем на досрочное погашение самого дорогого кредита (микрозаймы, кредитки), чтобы не кормить банк. Либо (если вам так спокойнее) гасим сначала самый мелкий долг. Закрыли один – психологически стало легче, беремся за следующий.

Ловите момент для рефинансирования. Нацбанк регулярно обновляет базовую ставку. Как только ставку понизят, банки тоже опустят проценты по кредитам. В этот момент можно брать новый, более дешевый кредит, чтобы закрыть старый, дорогой.

Возвращайте свои налоги. Мало кто этим пользуется, а зря! Если вы платите ипотеку, закон позволяет вам уменьшить ваш подоходный налог (ИПН). Вы приносите на работу договор и график платежей, и бухгалтер удерживает с вас меньше налогов. У вас на руках остается больше денег, которые нужно сразу пускать на досрочное погашение ипотеки!

Главные финансовые навыки для молодежи

Мир меняется, и просто уметь пользоваться банковской картой уже недостаточно, считает Турар Абди. Вот чему нужно учиться прямо сейчас.

Не будьте "дропперами"! Мошенники часто предлагают студентам пару десятков тысяч тенге просто за то, чтобы те дали попользоваться своей карточкой для переводов.

"Ребята, с 2025 года за это ввели жесткую уголовную статью! За помощь мошенникам можно сесть в тюрьму на срок до 5-7 лет. Ваши банковские данные – это табу!". Турар Абди

Не бойтесь инвестиций. Да, депозиты покрывают инфляцию. Но сейчас через приложения банков можно в пару кликов покупать акции казахстанских и американских гигантов (на биржах NYSE, NASDAQ) без комиссий или инвестировать на нашей бирже KASE Global. Начинайте хоть с пары тысяч тенге.

Дружите с налогами. Нужно уметь делать это правильно, чтобы налоговая не выписала вам огромный штраф за какие-нибудь забытые акции или квартиру.

Три главных совета для каждого из нас

Если свести все к трем простым правилам, то вот они, подводит итог финансовый консультант.

Платите сначала себе. Самая частая ошибка – откладывать то, что останется в конце месяца. Не останется ничего! Получили зарплату – сразу перевели 10-20% на депозит или брокерский счет. Только так копятся деньги. Не храните все яйца в одной корзине. У нас экономика сильно зависит от нефти и мировых новостей. Поэтому часть денег держите на тенговых депозитах (там высокие ставки), а часть – в долларах, акциях или золоте. Изучайте законы, они приносят деньги. Государство дает много возможностей, нужно просто уметь ими пользоваться. Оформляйте налоговые вычеты, открывайте депозиты с госпремией, используйте льготные ипотечные программы.

"Финансовая грамотность – это не про экономию на кофе, это про умение выжимать максимум из своих возможностей". Турар Абди

Отметим, что с сентября 2024 года в Казахстане вступили в силу новые требования, регулирующие порядок предоставления крупных кредитов. В соответствии с законодательными изменениями банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны получать согласие супруга или супруги заемщика на оформление кредита, если сумма займа превышает 1000 месячных расчетных показателей (МРП).