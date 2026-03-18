Статьи

Можно ли накрывать столы к Наурызу в школах и детских садах – ответ Минздрава

Казахские национальные угощения, курт, жент, казы, тары, наурыз, баурсаки, лепешки, иримшик, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 17:23 Фото: Zakon.kz
Близится любимый весенний праздник, несущий с собой в том числе детские утренники. В ряде случаев родители сами проявляют инициативу, желая порадовать дочек-сыночков и накормить их вкусненьким. Zakon.kz выяснил, поддерживает ли "благие" намерения Министерство здравоохранения.

Уроженка Алматинской области Сания не скрывает: родительский комитет замыслил богатый дастархан в школе, которую посещает ее сын. Теперь, казалось бы, дело за малым – закупить продукты, выбрать ответственного за то или иное блюдо, обеспечить мероприятие одноразовой посудой и небольшими презентами.

Пока взрослые планируют торжество, Минздрав тычет пальцем в приказы, автоматически "умножающие" это торжество на ноль – прямо как на уроках, что посещают их дети.

Рассмотрим оба документа.

Первый – Приказ министра здравоохранения от 17 февраля 2022 года "Об утверждении Cанитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания".

В нем нас интересует пункт 177, согласно которому на объектах питания объектов образования и воспитания, в дошкольных организациях, домах ребенка, детских оздоровительных и санаторных объектах исключается, в числе прочего, изготовление и реализация пищевой продукции непромышленного (домашнего) производства.

Второй – Приказ министра здравоохранения от 21 декабря 2020 года "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования".

Пункт 46 гласит:

"На объектах питания в организациях образования не допускается...прием, использование (применение), хранение, транспортировка и производство пищевой продукции, которая является пищевой продукцией непромышленного (домашнего) изготовления, подвергшейся тепловой и (или) иной обработке".

Вместе с тем по букве статьи 425 Кодекса об административных нарушениях (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов):

  1. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей (86 500 тенге по состоянию на 2026 год. – Прим. ред.).
  2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение вреда здоровью человека, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей (865 тыс. тенге).
"Да, важно понимать, что это касается как юридических и должностных, так и физических лиц. То есть оштрафовать могут и родителей", – подчеркнули в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Так что лучше и правда ограничиться культурной программой – гастрономическую отложите до возвращения домой.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
