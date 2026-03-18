Можно ли накрывать столы к Наурызу в школах и детских садах – ответ Минздрава
Уроженка Алматинской области Сания не скрывает: родительский комитет замыслил богатый дастархан в школе, которую посещает ее сын. Теперь, казалось бы, дело за малым – закупить продукты, выбрать ответственного за то или иное блюдо, обеспечить мероприятие одноразовой посудой и небольшими презентами.
Пока взрослые планируют торжество, Минздрав тычет пальцем в приказы, автоматически "умножающие" это торжество на ноль – прямо как на уроках, что посещают их дети.
Рассмотрим оба документа.
Первый – Приказ министра здравоохранения от 17 февраля 2022 года "Об утверждении Cанитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания".
В нем нас интересует пункт 177, согласно которому на объектах питания объектов образования и воспитания, в дошкольных организациях, домах ребенка, детских оздоровительных и санаторных объектах исключается, в числе прочего, изготовление и реализация пищевой продукции непромышленного (домашнего) производства.
Второй – Приказ министра здравоохранения от 21 декабря 2020 года "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования".
Пункт 46 гласит:
"На объектах питания в организациях образования не допускается...прием, использование (применение), хранение, транспортировка и производство пищевой продукции, которая является пищевой продукцией непромышленного (домашнего) изготовления, подвергшейся тепловой и (или) иной обработке".
Вместе с тем по букве статьи 425 Кодекса об административных нарушениях (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов):
- Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей (86 500 тенге по состоянию на 2026 год. – Прим. ред.).
- Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение вреда здоровью человека, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей (865 тыс. тенге).
"Да, важно понимать, что это касается как юридических и должностных, так и физических лиц. То есть оштрафовать могут и родителей", – подчеркнули в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
Так что лучше и правда ограничиться культурной программой – гастрономическую отложите до возвращения домой.