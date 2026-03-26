#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Новые турникеты замедлили метро Алматы

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 16:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
26 марта 2026 года на конечной станции "Бауыржан Момышулы" в Алматы из-за установки новых турникетов образовались большие очереди, что вызвало недовольство среди пользователей подземки, сообщает Zakon.kz.

Очевидец разместил видео в Threads и немного описал происходящее:

"На стации Момышулы. Поставили новые терминалы, которые считывают билеты 20-30 секунд".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Алматинского метрополитена. Там уточнили, что стартовала модернизация турникетов.

"В рамках проекта планируется внедрить универсальные турникеты, которые будут принимать различные способы оплаты: бумажные билеты с QR-кодом, банковские карты, Apple Pay, Samsung Pay и другие", – уточнили специалисты.

Кроме того, в пресс-службе объяснили переход на бумажные билеты с QR-кодом вместо жетонов:

  • частые поломки механических частей, необходимых для приема жетонов;
  • отсутствие и высокая стоимость запасных частей для ремонта;
  • возможность интеграции с транспортными системами "Оңай" и "Avtobys" с использованием технологии QR-кода.
"Бумажные билеты с QR-кодом предназначены для одноразовых поездок и применяются в случае отсутствия у пассажиров других способов оплаты".Пресс-служба Алматинского метрополитена

15 января 2026 года сообщалось, что в Алматы выкупают земли под новую ветку метро. Где проведут линию и расположат станции, можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: