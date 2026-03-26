Новые турникеты замедлили метро Алматы

26 марта 2026 года на конечной станции "Бауыржан Момышулы" в Алматы из-за установки новых турникетов образовались большие очереди, что вызвало недовольство среди пользователей подземки, сообщает Zakon.kz.

Очевидец разместил видео в Threads и немного описал происходящее:

"На стации Момышулы. Поставили новые терминалы, которые считывают билеты 20-30 секунд".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Алматинского метрополитена. Там уточнили, что стартовала модернизация турникетов.

"В рамках проекта планируется внедрить универсальные турникеты, которые будут принимать различные способы оплаты: бумажные билеты с QR-кодом, банковские карты, Apple Pay, Samsung Pay и другие", – уточнили специалисты.

Кроме того, в пресс-службе объяснили переход на бумажные билеты с QR-кодом вместо жетонов:

частые поломки механических частей, необходимых для приема жетонов;

отсутствие и высокая стоимость запасных частей для ремонта;

возможность интеграции с транспортными системами "Оңай" и "Avtobys" с использованием технологии QR-кода.

"Бумажные билеты с QR-кодом предназначены для одноразовых поездок и применяются в случае отсутствия у пассажиров других способов оплаты". Пресс-служба Алматинского метрополитена

15 января 2026 года сообщалось, что в Алматы выкупают земли под новую ветку метро. Где проведут линию и расположат станции, можно узнать по этой ссылке.