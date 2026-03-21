Как есть на Наурыз и не пожалеть о каждом кусочке – советы диетолога

Длинные праздники, такие как Наурыз, неизбежно подвергают нас соблазну и риску переедания. Стол ломится от угощений, а родственники предлагают еще. Но вот только организм потом не всегда разделяет этот энтузиазм. Как правильно трапезничать и что делать, если переел, в материале Zakon.kz.

Иногда мы воспринимаем праздники как настоящий марафон по поеданию всего вкусного подряд. И вроде бы, логика предельно простая:

"Салат не считается, потому что он легкий",

"Баурсаки – это традиция, а традиции надо уважать",

"Ну, а бешбармак – это вообще святое".

И вот ты уже к концу дня не человек, а аккуратно нафаршированная версия себя, напоминающая праздничного толстого кота с маленькими глазками, заглядывающими из-под тарелки. Проблема в том, что наше чувство меры куда-то уходит вместе с последним кусочком торта. Кажется, что если сегодня не съесть все сразу, завтра будет поздно, а потом вспоминаешь, что еще ведь есть родственники, соседи и друзья, которые не поймут, если ты не попробуешь каждое блюдо. И вот ты сидишь, борясь с внутренним голосом.

Но праздник – это ведь не только про еду. Это смех, общение, музыка, танцы и атмосфера, которые невозможно вложить в тарелку.

Как не переесть

Мы поговорили с врачом-терапевтом, сертифицированным диетологом, магистром медицинских наук в области питания человека и членом Американского общества питания Алмагуль Ержекеновой. Она рассказала самый важный принцип:

"Главная ошибка – приходить к столу сильно голодным. Это почти гарантирует переедание", – поясняет врач.

Рекомендации диетолога: Легкий перекус за 1-2 часа до застолья (йогурт, яйцо, немного орехов).

Начинать с овощей и салатов, они дают объем и замедляют всасывание глюкозы.

Делать паузы – сигнал насыщения приходит через 15–20 минут.

Пробовать все, но маленькими порциями, а не "полной тарелкой сразу".

Не запивать еду сладкими напитками – это усиливает скачки глюкозы и аппетит.

"Подготовка к празднику работает лучше, чем ограничения после. За день до и в первой половине дня я советую сделать акцент на белок: яйца, рыбу, птицу, творог, чтобы снизить риск переедания; на пищевые волокна – это овощи, бобовые, цельные крупы, которые стабилизируют глюкозу, и не забывать про достаточное количество воды", – говорит Алмагуль Ержекенова.

Если все-таки переели (мы вас понимаем)

Все равно настанет момент, когда вы поймете, что переборщили. Врач дала совет:

"Главное, не паниковать. Детоксов за один вечер не существует, но есть безопасные шаги: не ложиться сразу. Лучше легкая прогулка 15-20 минут, пейте теплую воду или чай с мятой и имбирем. Также не пытайтесь доедать через силу, а следующий прием пищи сделайте легким, с белком и овощами, без жестких ограничений. При этом бессмысленно и даже вредно "наказывать" себя голоданием, принимать ферменты на всякий случай или пытаться сжечь все интенсивной тренировкой", – поясняет диетолог.

Праздник длится несколько дней и организм нуждается в стратегии "баланса внутри дня", чтобы не перегружаться. Начинать стоит с более легких завтраков и обедов – белок и овощи помогут насытиться, но не создадут тяжести. Ежедневное движение, даже в виде прогулок или легкой активности, также помогает пищеварению и поддерживает энергию.

Не забывайте контролировать воду и соль – это уменьшает отеки и сохраняет комфорт. В рацион полезно включать продукты, поддерживающие работу ЖКТ: кисломолочные, овощи и ферментированные продукты. Если появляется ощущение тяжести, чаще всего это не проблема с желудком, а перегрузка объемом и жирной пищей. С этим справиться проще, чем кажется, если соблюдать баланс и не перегружать себя на протяжении всего праздника.

"Также важно сочетать традиционные блюда с физической активностью. Это действительно один из самых простых и безопасных способов снизить нагрузку на организм. Даже 10-15 минут прогулки после еды помогают удерживать уровень глюкозы в норме. Легкая активность в течение дня: шаги, бытовые движения тоже работают, а если есть привычка, можно добавить умеренные тренировки", – резюмирует Алмагуль Ержекенова.

И самое главное – праздники все-таки совсем не про еду. Так что иногда лучше отложить вилку и поднять голову , вдруг там происходит что-то более ценное, чем очередная порция наурыз коже.

Помните, что удовольствие можно получать и другими способами, а не только запихивая в себя все, что видишь на столе. Настоящий праздник измеряется не количеством съеденного, а тем, сколько радости он принес.