#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Статьи

Как использовать телефон за рулем, чтобы не получить штраф, разъяснили в МВД

В каких случаях за рулем можно использовать телефон и где он должен находиться, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 09:51 Фото: freepik
В Казахстане выявляют водителей, использующих телефон за рулем, с помощью камер. Новые возможности видеофиксации стали подспорьем патрульным экипажам. Раньше только они могли заметить, что автомобилист отвлекся на экран. Где надо держать гаджет, чтобы не получить штраф, уточнил Zakon.kz.

Казахстанским водителям напомнили о том, что за рулем нельзя брать в руки телефон. Нарушением считаются любые действия с гаджетом во время движения. Выписать штраф могут не только за общение, но и за использование приложений-помощников. Например, навигатора. Больше всех это касается курьеров и таксистов.

Мы поговорили со старшим инспектором по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Борановой. Она подчеркнула: в Казахстане нельзя пользоваться телефоном и рацией в процессе управления транспортом.

"В статье 591 Кодекса об административных правонарушениях прописано, что пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией запрещено", – сказала инспектор.

При этом правила допускают использование смартфона за рулем без рук. Разрешается звонить с помощью систем hands free, то есть по громкой связи, через наушник или гарнитуру автомобиля. Также можно пользоваться GPS-навигатором на телефоне, если он закреплен в специальном держателе или на магните, пояснили в МВД РК.

"Когда водитель управляет транспортным средством, он не должен пользоваться телефоном, держа его в руках. Можно использовать, соответственно, по громкой связи, либо с гарнитурой транспортного средства, либо с наушником. А телефон может быть закреплен где-то в салоне автомобиля на магните, на держателе. В транспортных средствах есть мониторы, куда можно вывести карту, например, тем, кто не знает город и передвигается по навигатору всегда. Они могут поставить карту, включить громкую связь и вот так пользоваться навигатором, чтобы сориентироваться. Тем более сейчас все эти карты имеют голосовые сообщения-подсказки, они заранее говорят, где повернуть и тому подобное", – пояснила Актоты Боранова.

В ведомстве рекомендуют не брать телефон в руки и в пробках, когда автомобиль фактически стоит. Если камера зафиксирует использование смартфона даже в статичном положении, автовладельцу может прийти "письмо счастья". Оспорить этот штраф достаточно трудно.

Фото: freepik

Также в МВД отмечают: в самой статье никаких изменений не было. С 12 марта 2026 года вступили в силу лишь поправки в Адмкодекс, расширяющие возможности автоматической фиксации нарушений. Проще говоря, уже две недели камеры фиксируют не только разговоры по телефону автомобилистов за рулем, но и другие способы использования гаджетов. Однако предписания без участия человека не оформляют. Видеозаписи предполагаемого правонарушения проходят через полицейских, и они решают, нарушил водитель или нет.

"Раньше данные нарушения выявлялись с помощью сотрудников полиции или камерами видеонаблюдения через центры оперативного управления, где сотрудники могли фиксировать данные нарушения и отправлять уведомления ближайшему патрульному наряду. Они вручную останавливали транспортные средства и предъявляли им нарушение той или иной статьи. После этого водители привлекались к административной ответственности. Сейчас же, чтобы упростить работу органов внутренних дел, автоматизировано выявление данных нарушений. Например, если помните, раньше также превышение скоростного режима, выезд на запрещенный сигнал, выезд на встречную полосу или, если водитель не пропустил пешехода, или, скажем, со стороны пешехода, все эти нарушения выявлялись вручную, то есть самими сотрудниками полиции. Этот же метод на сегодняшний день остался, просто к нему добавилось выявление в автоматическом режиме. В общем, ничего не поменялось: ни состав адмправонарушения, ни санкции админправонарушения, все так же", – добавила Актоты Боранова.

Под словосочетанием "транспортное средство" подразумеваются не только машины. Наряду с ними имеются в виду автобусы, мотоциклы, скутеры, велосипеды и самокаты.

Водителям двухколесных отпускать руль еще опаснее, их транспорт менее устойчив. Но вопреки законам физики и инстинкту самосохранения многие любители мопедов, велосипедов и самокатов отвлекаются на смартфоны и умудряются на ходу печатать.

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 09:51
, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 09:51
В 2026 году штраф за использование телефона за рулем составляет 5 МРП (21 625 тенге). При повторном нарушении за год сумма удваивается. Для тех, кто оплатит в течение недели, предусмотрена скидка – 50%.

Вести отдельную статистику по нарушениям с 12 марта в МВД РК не будут. Общие итоги подведут, скорее всего, в конце года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: