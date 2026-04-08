Сколько стоят новые остановочные комплексы в Алматы и когда завершится строительство

В Алматы активно продолжается строительство новых остановочных комплексов, которые должны распределить пассажиропоток в городе. Вместе с тем алматинцы и гости города получат современные и удобные зоны ожидания общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Строительство новых остановочных комплексов началось еще в прошлом году. Власти Алматы определили их количество и квадраты улиц, где они должны появиться. Итак, современные автобусные площади возводят на пересечении проспектов Суюнбая и Райымбека: на остановках "Улица Кунаева", "ТРЦ "Мерей", "Улица Пушкина" и "Автовокзал "Саяхат".

К слову, они рассчитаны на обслуживание 63 городских и пригородных маршрутов. Каждая остановка оснащена 50-метровым навесом, под которым одновременно могут находиться до шести автобусов.

Новые остановочные комплексы отличаются современным дизайном и просторностью, что, по задумке проектировщиков, должно сделать ожидание общественного транспорта более комфортным. Однако пока часть остановок находится на этапе строительства.

Один из таких автобусных комплексов – "Автовокзал Саяхат". Тут строители еще занимаются укладкой брусчатки и освещением. Вокруг остановочного комплекса повсюду строительные материалы и металлические конструкции.



Добавим, что сроки завершения строительства постоянно переносились. Сначала объекты обещали сдать в конце 2025 года, а после – в феврале 2026. На этот раз сдать все намерены к концу апреля.

В районе знаменитой алматинской барахолки в отличие от "Саяхата" строительство остановок закончено и горожане уже пользуются автобусными платформами. Тем не менее говорить о полном завершении еще пока рано. Бригады приводят в порядок территорию и подключают световые элементы, а также электронное табло.

Добавим, что новые остановочные комплексы обошлись бюджету Алматы в кругленькую сумму. Только три транспортно-остановочных комплекса в районе "Саяхата" оцениваются в 1,658 млрд тенге. Примерно столько же будут стоить и оставшиеся площадки.

"Остановки "Салем" – с обеих сторон – оцениваются в сумму 607 млн тенге. Остановка "Городская больница №7" в микрорайоне Калкаман (по проспекту Райымбек батыра) – 916 млн тенге", – сообщили в пресс-службе акимата города Алматы.

Жители Алматы оценивают новые остановочные комплексы неоднозначно. Для одних это очевидный шаг вперед и признак того, что город постепенно переходит к более современной и удобной транспортной системе. Просторные платформы, продуманная инфраструктура и будущие цифровые сервисы воспринимаются как изменения, способные повысить комфорт повседневных поездок.

"Надеюсь, скоро остановки начнут полноценно функционировать. Выглядят они масштабно и современно. Думаю, будет удобно ориентироваться в маршрутах и времени прибытия автобусов", – поделилась алматинка Асем Калиева.

Другие же обращают внимание прежде всего на практические недостатки, с которыми им уже приходится сталкиваться в повседневной жизни. Несмотря на визуальную современность и масштаб, они пока не в полной мере отвечают удобству.

"Выглядит красиво, но в холодную погоду, при ветре или сильном дожде укрыться здесь сложно. Лучше бы сделали закрытые остановки. Есть и другая проблема: иногда приходится бежать десятки метров, потому что автобус останавливается не там, где ожидаешь", – отмечает житель города Артур Долженко.

Отдельные опасения вызывает судьба прилегающей территории. В Алматы уже есть примеры, когда новые транспортные пространства постепенно превращаются в стихийные торговые ряды. Так, участок на проспекте Северное кольцо рядом с вещевым рынком по утрам фактически становится продолжением барахолки. Алматинцы не исключают, что аналогичная ситуация может возникнуть и возле новых остановочных площадок на Саяхате.

Проект модернизации остановок задуман как важный шаг к созданию современной транспортной системы. Однако на текущем этапе ключевым остается вопрос о сроках завершения и качестве работ. При этом многие уже видят в новых остановочных комплексах символ будущего Алматы.