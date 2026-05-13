Тренды лета 2026: что носить, чтобы быть в моде

Лето – это время самовыражения. Именно в теплый сезон мода становится смелее: появляются яркие цвета, необычные сочетания, легкие ткани и вещи, которые помогают выразить характер без слов. Что будет в тренде в этом сезоне – в материале Zakon.kz.

Лето 2026 года обещает стать сезоном смелой индивидуальности, временем, когда мода окончательно перестанет диктовать жесткие правила и превратится в настоящий язык самовыражения. Одежда может быть дополнением к образу или способом показать свое настроение, характер, внутреннюю свободу и ту самую уверенность, которая притягивает взгляды.

Мы обратились к стилисту, дизайнеру одежды и обуви Руслану Еримову, который рассказал нам, как выглядеть стильно и модно этим летом:

"Лето 2026 – это переход от "идеального luxury-минимализма" к более живому, свободному и личному стилю. В этом сезоне в центре внимания расслабленный tailoring: мягкие костюмы, свободные жакеты и тонкие, дышащие ткани. Также актуальна "умная прозрачность" – это полупрозрачные слои, сетка и органза, но без агрессивной сексуальности. Большую роль играет ремесленность: вязание, плетение, ручные фактуры и заметная работа мастера. В моде остается сочетание спорта и классики, например, ветровки с костюмными брюками или лоферы с шортами. Кроме того, в тренде утилитарность: карманы, рабочие ткани, элементы униформы. И, конечно, чувствуется влияние "тихого винтажа" 90-х и начала 2000-х, но уже без прямого копирования эстетики Y2K", – объясняет стилист.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Но самым главным трендом нового сезона остается сочетание комфорта и эффектности.

Материал по теме Выпускной-2026: тренды платьев, главные цвета и модные ошибки

Цвета сезона

Летом 2026 дизайнеры делают ставку на цвет.

"После надоевшего на протяжении нескольких лет холодного digital-минимализма мода уходит в сторону "теплого физического мира" – природных, солнечных, слегка выгоревших оттенков", – Руслан Еримов.

База:

сливочное масло / butter yellow;

пыльный песочный;

теплый серый;

молочный;

выгоревший хаки.

Акцентные цвета:

томатный красный;

кобальтовый синий;

лаймовый;

шоколад;

насыщенный оранжевый.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Также стилист объяснил нам, что сейчас мода снова начинает ценить саму вещь и ее характер, а не только громкий логотип или тренд.

"Постепенно уходят слишком "чистый" quiet luxury, массивные кроссовки, образы полностью в бежевых оттенках, сложный стиль Y2K и слишком обтягивающие силуэты. Вместо этого в моду возвращаются тонкая подошва, элегантность 70-х, мокасины и лоферы, легкие шарфы, ремесленные детали и слегка приталенные силуэты. Стиль становится более естественным, утонченным и индивидуальным", – рассказывает стилист Руслан Еримов.

Как вы уже поняли, в моду вернутся элементы нулевых, но уже в более современной интерпретации: низкая посадка, открытые плечи, сетки, асимметрия и многослойность. При этом ключевой идеей сезона станет не копирование трендов, а умение адаптировать их под себя. Также комфорт никуда не исчезает, но эффектность возвращается – уже в более интеллектуальной форме. Речь пойдет об обуви.

Массивная подошва поспешно уступает место более легкому и тонкому силуэту. Актуально: тонкие кеды, мягкие лоферы, woven shoes и плетеная кожа, мюли, винтажные спортивные силуэты, замшевые sneakers, обувь с "ручным" ощущением.

Материал по теме Что носить летом в 2026 году: Vogue назвал модную палитру

Летняя база

Практически каждому этим летом подойдут базовые, но при этом стильные вещи, которые легко сочетать между собой. Например, белая свободная рубашка – легкая, немного расслабленная и универсальная, широкие льняные брюки, которые идеально подходят для жаркой погоды, качественная базовая майка, тонкий жакет свободного кроя и длинные relaxed-шорты.

Из обуви особенно актуальны замшевые или текстильные лоферы, они выглядят одновременно комфортно и элегантно. Дополнить образ поможет простая лаконичная сумка без крупных логотипов и лишних деталей.

"Если говорить отдельно о мужских и женских трендах, то в мужской моде летом 2026 года на первый план выходят комфорт и расслабленная элегантность. В тренде свободные брюки, укороченные жакеты, мягкая и удобная обувь, тонкий трикотаж и relaxed tailoring, который выглядит стильно, но при этом не слишком формально. Образы становятся более легкими, свободными и естественными. В женской моде главным акцентом становится выразительность и многослойность. Особенно актуальны прозрачные ткани и полупрозрачные слои, длинные юбки, draped-силуэты, бельевые элементы, сложная драпировка, архитектурные босоножки и крупные украшения. При этом женская мода постепенно уходит от слишком "идеальной картинки" в сторону индивидуальности, характера и более живых, эмоциональных образов", – поясняет Руслан Еримов.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Самое важное, по словам стилиста, не покупать тренды, а собирать систему.

Советы: Не гнаться за всеми трендами (выбрать 1-2 актуальные детали).

Собрать базу: белая рубашка, майка, свободные брюки, простые шорты.

Сделать акцент на обувь: лоферы, тонкие кеды, мюли, сандалии.

Добавить один аксессуар (очки, ремень, сумка, украшение, платок).

Использовать натуральные фактуры: лен, хлопок, трикотаж, замша.

Миксовать новое и винтаж – это дешевле и выглядит индивидуально.

Главное правило: меньше логотипов, больше вкуса и чистоты образа.

Лето 2026 – это время, когда можно позволить себе быть ярче, смелее и заметнее. Экспериментировать с формами, смешивать стили, выбирать необычные сочетания и не бояться выделяться из толпы. Мода этого сезона не требует идеальности, наоборот, она приветствует индивидуальность и желание самовыражаться. Именно поэтому главным трендом станет уверенность в себе и умение носить вещи так, будто они созданы именно для вас.