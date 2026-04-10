#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Статьи

Старший брат следит за тобой: за что закрывают ночные клубы Алматы и при чем здесь несовершеннолетние

Фото: pixabay
Ранее алматинский Департамент полиции поделился информацией об усилении контроля за развлекательными заведениями города. Zakon.kz выяснил, чем именно клубы привлекли внимание стражей правопорядка.

Так, начальник ДП южной столицы Айдын Кабдулдинов заявил, что объектам досуга, где фиксируются правонарушения и создаются риски для общественной безопасности, уделяется особое внимание правоохранителей.

"Каждое заведение должно работать в рамках закона. В случае систематических нарушений принимаются принципиальные меры, вплоть до приостановки деятельности", – отметил Кабдулдинов.

Немного цифр. Лишь с начала года полиция закрыла 10 подобных объектов – таковы официальные данные. Кроме того, по 845 предпринимателям направлены представления в уполномоченные органы для принятия мер реагирования.

Позже полицейские разъяснили редакции: деятельность увеселительных заведений приостанавливается по решению суда при совершении следующих правонарушений:

1. Если заведение допустило нахождение внутри несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное время – с 22 до 6 часов. Это деяние подпадает под статью 132 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Согласно ей, сам факт влечет штраф на субъект предпринимательства в размере от 15 МРП (64 875 тенге по состоянию на 2026 год). Повторение ситуации в течение года после административного взыскания – штраф в размере от 30 МРП (129 750 тенге) с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности.

2. Впрочем, в данном контексте интересна еще одна статья документа – 479 "Несообщение о принятых мерах и (или) непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения".

"При совершении на территории увеселительного заведения уголовного или административного правонарушения, в особенности повлекшего тяжкие последствия, должностное лицо выносит представление об устранении причин и условий совершения правонарушения. Если руководитель организации и другие лица не сообщают о принятых мерах, а равно не принимают их, это грозит штрафом в размере 10 МРП (43 250 тенге). При повторном совершении в течение года после наложения административного взыскания – штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге) либо приостановление деятельности", – пояснили в департаменте.

И добавили, что на сегодняшний день во входных группах установлены камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. По словам полицейских, "умная" техника способна "на глаз" определить не только возраст гостя, но и факт его постановки на учет, нахождения в розыске.

Материал по теме

Еще в октябре прошлого года алматинская полиция сообщила о запуске пилотного проекта видеоаналитики в увеселительных заведениях. Тогда системы установили в 12 проблемных "точках". Уточнялось: проект хоть и пилотный, но в будущем распространится на все упомянутые заведения, а также парки, рынки, торговые центры, зрелищные, спортивные площадки – словом, места массового скопления людей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: