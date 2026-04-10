Старший брат следит за тобой: за что закрывают ночные клубы Алматы и при чем здесь несовершеннолетние
Так, начальник ДП южной столицы Айдын Кабдулдинов заявил, что объектам досуга, где фиксируются правонарушения и создаются риски для общественной безопасности, уделяется особое внимание правоохранителей.
"Каждое заведение должно работать в рамках закона. В случае систематических нарушений принимаются принципиальные меры, вплоть до приостановки деятельности", – отметил Кабдулдинов.
Немного цифр. Лишь с начала года полиция закрыла 10 подобных объектов – таковы официальные данные. Кроме того, по 845 предпринимателям направлены представления в уполномоченные органы для принятия мер реагирования.
Позже полицейские разъяснили редакции: деятельность увеселительных заведений приостанавливается по решению суда при совершении следующих правонарушений:
1. Если заведение допустило нахождение внутри несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное время – с 22 до 6 часов. Это деяние подпадает под статью 132 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Согласно ей, сам факт влечет штраф на субъект предпринимательства в размере от 15 МРП (64 875 тенге по состоянию на 2026 год). Повторение ситуации в течение года после административного взыскания – штраф в размере от 30 МРП (129 750 тенге) с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности.
2. Впрочем, в данном контексте интересна еще одна статья документа – 479 "Несообщение о принятых мерах и (или) непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения".
"При совершении на территории увеселительного заведения уголовного или административного правонарушения, в особенности повлекшего тяжкие последствия, должностное лицо выносит представление об устранении причин и условий совершения правонарушения. Если руководитель организации и другие лица не сообщают о принятых мерах, а равно не принимают их, это грозит штрафом в размере 10 МРП (43 250 тенге). При повторном совершении в течение года после наложения административного взыскания – штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге) либо приостановление деятельности", – пояснили в департаменте.
И добавили, что на сегодняшний день во входных группах установлены камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. По словам полицейских, "умная" техника способна "на глаз" определить не только возраст гостя, но и факт его постановки на учет, нахождения в розыске.
Еще в октябре прошлого года алматинская полиция сообщила о запуске пилотного проекта видеоаналитики в увеселительных заведениях. Тогда системы установили в 12 проблемных "точках". Уточнялось: проект хоть и пилотный, но в будущем распространится на все упомянутые заведения, а также парки, рынки, торговые центры, зрелищные, спортивные площадки – словом, места массового скопления людей.