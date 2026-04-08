Танцы под запретом: в Алматы массово закрывают клубы
По его словам, особое внимание уделяется объектам досуга, где фиксируются правонарушения и создаются риски для общественной безопасности.
"Каждое заведение должно работать в рамках закона. В случае систематических нарушений принимаются принципиальные меры, вплоть до приостановки деятельности", – отметил Кабдулдинов.
Так, по данным ведомства, с начала года полиция закрыла 10 объектов, где ранее регистрировались правонарушения.
Эти меры позволили не только пресечь нарушения, но и предотвратить десятки потенциальных инцидентов.
Кроме того, по 845 предпринимателям направлены представления в уполномоченные органы для принятия мер реагирования.
Ранее в полиции приводили статистику оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-нарушения", направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений на дорогах города. Так, за шесть дней полицейскими пресечено свыше 11 тысяч нарушений правил дорожного движения.