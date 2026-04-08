События

Танцы под запретом: в Алматы массово закрывают клубы

Фото: Zakon.kz
В Алматы усилили контроль за развлекательными заведениями. Об этом заявил начальник Департамента полиции (ДП) города Айдын Кабдулдинов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, особое внимание уделяется объектам досуга, где фиксируются правонарушения и создаются риски для общественной безопасности.

"Каждое заведение должно работать в рамках закона. В случае систематических нарушений принимаются принципиальные меры, вплоть до приостановки деятельности", – отметил Кабдулдинов.

Так, по данным ведомства, с начала года полиция закрыла 10 объектов, где ранее регистрировались правонарушения.

Эти меры позволили не только пресечь нарушения, но и предотвратить десятки потенциальных инцидентов.

Кроме того, по 845 предпринимателям направлены представления в уполномоченные органы для принятия мер реагирования.

Ранее в полиции приводили статистику оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-нарушения", направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений на дорогах города. Так, за шесть дней полицейскими пресечено свыше 11 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Анастасия Московчук
