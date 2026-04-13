Статьи

Сколько пляжей на Капшагайском водохранилище готовы принять туристов этим летом

пляжи Конаева, пляжи, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 14:55
Конаев вступает в пляжный сезон с обновленным побережьем. Часть прибрежных зон уже открыта для отдыхающих, на других продолжаются работы по благоустройству и строительству инфраструктуры. Какие территории уже готовы к приему туристов, а где еще идет стройка – в фоторепортаже Zakon.kz.

Всего на побережье Капшагайского водохранилища официально насчитывается шесть мест для отдыха – пляжи №1, 2, 3, 5, 6 и 7. Однако не все из них сейчас доступны для привычного отдыха горожан и туристов. Часть территорий меняет свое назначение, а некоторые площадки до сих пор находятся в стадии масштабной реконструкции.

Так, пляж №1 в будущем планируют переоборудовать под штрафную стоянку для маломерных судов. Пляж №4 ранее выбыл из числа коммунальных, этот участок передали в частные руки, и сейчас там ведется строительство базы отдыха.

Фото: Zakon.kz

Тем временем на пляжах №6 и №7 развернулась большая стройка. Здесь реализуют крупный проект по благоустройству прибрежной зоны. Территории обещают привести в порядок, обновить инфраструктуру и создать более комфортные условия для отдыхающих. Пока же вместо зон отдыха здесь активно работают строительная техника и рабочие.

Фото: Zakon.kz

Согласно проекту, территорию пляжа ждет масштабное обновление. А именно планируют создать полноценную современную зону отдыха с развитой инфраструктурой.

На побережье должны появиться визит-центр, где посетители смогут получить необходимую информацию, а также 54 коммерческих павильона для торговли и оказания различных услуг. Для комфортного отдыха предусмотрено около 450 мест – это позволит принимать большое количество гостей в разгар сезона.

Особое внимание обещают уделить безопасности и удобству отдыхающих. Проектом предусмотрено строительство девяти санитарных узлов, пяти спасательных постов, а также установка системы видеонаблюдения по всей территории пляжа.

Фото: Zakon.kz

На данный момент на этих зонах отдыха рабочие возводят павильоны и каркасные конструкции, прокладывают коммуникации, подготавливают площадки под будущие зоны отдыха. Вдоль береговой линии и на прилегающих участках складируют стройматериалы – от плитки и металлоконструкций до мешков с цементом и строительных смесей.

Местами образовались целые "горы" мусора – строительные отходы, обрезки материалов. Другая часть территории занята техникой и временными сооружениями.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пляж №5 – пока единственная зона отдыха, где благоустройство уже полностью завершено, а территорию официально ввели в эксплуатацию еще в прошлом году. Пляж выглядит ухоженным и аккуратным: чистые дорожки, благоустроенное пространство и общий порядок заметно отличают его от других участков, где работы еще продолжаются.

"Проект ремонта пляжа №5 был реализован в два этапа. Благоустроена территория площадью 120 тыс. кв. метров. В рамках работ построены детские и спортивные площадки, игровая зона, бассейн, установлены опоры освещения и малые архитектурные формы. Проведены инженерные сети, построены: пирс, санитарные узлы, зоны отдыха, а также площадка для пляжного волейбола", – сообщили в пресс-службе акимата города Конаева.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Жители и гости города отмечают, что пляж действительно стал удобным местом для отдыха. Люди приходят сюда, чтобы прогуляться вдоль воды, подышать свежим воздухом и провести свободное время у берега. Для многих это место уже стало одним из любимых городских пространств.

"Мне все нравится. Это прекрасное место, чтобы отдохнуть от городской суеты. Есть пространство, где можно поиграть с детьми и просто провести здесь выходной всей семьей. Такие места действительно нужны городу", – поделилась жительница города Аяулым Бекбаева.

Фото: Zakon.kz

Отдельно стоит отметить, что в ближайшее время масштабное благоустройство пляжей №2 и №3 в Конаеве не запланировано. Как сообщили в акимате города, в текущем году работы на этих участках, вероятнее всего, проводиться не будут. К их обновлению приступят только в следующем году.

Николай Ежелев
