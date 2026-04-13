Сирень под запретом: почему нельзя ломать ветки и можно ли за это получить штраф

С приходом весны города наполняются ароматом сирени – одним из самых узнаваемых запахов этого времени года. Ее цветение всегда кратковременно, но именно в эти недели привычные всем улицы преображаются. Zakon.kz разбирался, действительно ли обламывание веток может приносить пользу сирени.

В Казахстане сирень зацветает в разное время: на юге – уже в начале апреля, на севере – ближе к лету. В Алматы в этом году первые соцветия появились в первой декаде апреля. Однако вместе с красотой приходит и проблема, которая повторяется из года в год: многие горожане не могут устоять и ломают цветущие ветви из-за душистых бутонов, чтобы унести их домой.

Теперь за такой чарующий своей красотой букет можно получить вполне ощутимый штраф. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, повреждение кустарников на территории города может обойтись физическим лицам примерно в 216 тысяч тенге. Речь идет о сирени, растущей во дворах, парках и вдоль улиц – в таких местах она считается частью городского благоустройства и находится под защитой. Если же куст расположен на частной территории, вопрос уже решается с его владельцем, который вправе оценить причиненный ущерб и требовать компенсацию.

Публикации о штрафах вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях. Некоторые пользователи утверждают, что ломать сирень не только не вредно, но даже полезно – якобы это стимулирует рост и делает куст более пышным. Чтобы разобраться, редакция обратилась к специалисту.

Фото: Zakon.kz

Как объяснила заведующая лабораторией дендрологии Института ботаники и фитоинтродукции Айнур Есжанова, подобное мнение основано на подмене понятий. В ботанике действительно существует практика обрезки, которая может стимулировать развитие растения, однако она не имеет ничего общего с тем, как обычно срывают сирень на улице.

"Обрезка – это контролируемый процесс, связанный с изменением гормонального баланса растения, тогда как случайное обламывание веток не только не приносит пользы, но и ослабляет куст. Любое вмешательство сирень воспринимает как травму. В ответ сирень включает защитные механизмы: формирует заживляющую ткань, перераспределяет ресурсы и усиливает выработку защитных веществ. Но здесь принципиально важно, каким именно было повреждение. Аккуратный срез и грубый излом дают совершенно разный результат. Если ветку аккуратно срезать, растение справляется с этим сравнительно быстро. Когда же ее ломают, ткани рвутся, и процесс восстановления становится более сложным, а риск заражения инфекциями значительно возрастает", – сказала дендролог Айнур Есжанова.

По словам специалиста, с точки зрения науки обрезка и обламывание – это принципиально разные вещи. В первом случае речь идет о точном агротехническом приеме, во втором – о травматическом повреждении. Неровные раны, которые остаются после излома, становятся "входными воротами" для грибков и бактерий. Кроме того, под соцветиями часто находятся почки, из которых формируются цветы следующего года. При обламывании они повреждаются, и куст может не зацвести в будущем сезоне.

Особую опасность представляет повреждение коры. Она выполняет сразу несколько функций – защищает растение и обеспечивает движение воды и питательных веществ. Когда кора нарушена, сирень начинает терять влагу, питание ветвей ухудшается, а внутрь легко проникают патогены. В результате отдельные участки могут отмирать, а сам куст – ослабевать.

При этом в науке действительно существует понятие, согласно которому умеренный стресс может стимулировать рост растения. Но, как подчеркивает специалист, речь идет исключительно о контролируемой обрезке. Сильное и хаотичное воздействие, наоборот, приводит к угнетению и повреждениям.

Фото: Zakon.kz

Иногда можно услышать, что после удаления части ветвей сирень цветет обильнее. В этом есть доля правды, но только при соблюдении правильной агротехники. Сирень формирует цветочные почки после завершения цветения, и если в этот период аккуратно удалить отцветшие соцветия, растение направит силы на развитие новых побегов. Именно поэтому обрезку рекомендуется проводить сразу после цветения – более позднее вмешательство может лишить куст будущих цветов.

Фото: Zakon.kz

Отдельно специалист обращает внимание на условия городской среды. В отличие от природных условий, в мегаполисе растения постоянно испытывают дополнительный стресс: из-за загрязненного воздуха, уплотненной почвы и ограниченного пространства для корней. В таких условиях даже небольшие повреждения могут иметь более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд.

Если же обламывание веток становится массовым явлением, это отражается уже не на отдельных кустах, а на состоянии городских зеленых насаждений в целом. Снижается их устойчивость, увеличивается риск заболеваний, сокращается срок жизни растений. В итоге страдает не только внешний вид улиц, но и экологическое состояние города.

Фото: Zakon.kz

С экологической точки зрения такие действия вполне можно рассматривать как форму вандализма – повреждение элементов городской экосистемы, от которых зависит качество среды.

При этом полностью отказываться от сирени в доме необязательно. Как поясняют специалисты, срезать ветки можно, но делать это нужно правильно: использовать секатор, выбирать боковые побеги и не забирать у куста слишком большую часть. Важно, чтобы такие действия не наносили растению существенного вреда.

Фото: Zakon.kz

Юристы, в свою очередь, подчеркивают: в большинстве случаев за повреждение сирени предусмотрена административная ответственность. Однако если нанесенный ущерб окажется значительным, дело может перейти в уголовную плоскость – и тогда речь уже идет о гораздо более серьезных последствиях, вплоть до ареста.

Споры вокруг сирени – это не только про штрафы, но и про отношение к городской среде. Миф о "полезном ломании" не находит подтверждения в науке. Напротив, такие действия наносят вред растениям и лишают город той самой весенней красоты, которую хочется сохранить как можно дольше.