"Да, мы разные, но мы вместе": как русский и казашка построили многодетную семью

Они познакомились совершенно случайно – на вокзале, где родители Сании и сам Станислав вели свой бизнес. Поначалу их брак вызвал сомнения у родственников. Однако они смогли построить крепкую семью, о которой рассказали Zakon.kz.

В официальном браке они уже 14 лет и за это время прошли через многое – и позитивные моменты, и негативные, и все они только укрепили их семью. Что касается родственников, то у них, как и в любой семье, вначале были сомнения и переживания. Но со временем, увидев стабильные отношения Сании и Станислава, они поддержали их с обеих сторон.

"Мы не скрываем, что мы спорим, как и все. Иногда даже думаем о том, чтобы обратиться к психологу. Но, как шутит Стас, "нашему психологу самому понадобится психолог после нас". На самом деле, семья нас очень спасает. Главная наша опора – мама, наша ажека. Она наш двигатель, наш "паровоз", который всегда тянет вперед. Именно она дает нам энергию, поддержку и внутреннюю устойчивость". Сания Аскар

Традиции и семейные правила во многом идут от мамы Сании. По словам Сании, ее мама делает это очень мягко и мудро. И, конечно, аже тоже стала героем их блога. В основном это шуточные видео.

"Она не давит, а направляет, всегда с уважением относится к нашему выбору и к Стасу. Для нас важно сохранять баланс между современностью и традициями, и благодаря ей это получается очень гармонично". Сания Аскар

"Роль в бытовом и семейном плане, большая часть забот о детях лежит на мне. Я занимаюсь их воспитанием, бытом, ежедневной жизнью. Как говорит мама, я должна их любить и баловать, а воспитание – это уже наша ответственность со Стасом, и мы стараемся держать этот баланс". Сания Аскар

В семье отмечают как казахские, так и русские праздники наравне, и предпочтений не существует. Отмечают и Пасху, и Ораза айт, дружно красят яйца, бьют их с шутками и прибаутками, а еще вместе закупают согым и варят бешбармак. Правда, иногда спорят, мол, зачем Сания купила так много мяса.

"Пасха құтты болсын. Светлой Пасхи. Очень приятно, когда в нашей многонациональной стране уважают все традиции". Станислав Савченко

Они начали вести свой блог без четкого плана и стратегии. Это получилось само собой, естественным образом.

"Просто хотелось делиться моментами жизни, эмоциями, семейными ситуациями. Со временем мы поняли, что людям откликается наш контент. И, конечно, юмор. Он объединяет и делает блог живым". Сания Аскар

По словам Сании, семейный паблик изменил их жизнь. Потому что он требует дисциплины, новых идей и постоянного включения. Но, конечно, бывает и усталость.

"Мы обычные люди, и иногда хочется просто отдохнуть. Но мы понимаем, что блог – это система. Если перестаешь выкладывать новые видео, аудитория может охладеть. Поэтому для нас это еще одна работа. Вначале были моменты, когда Стас мог снимать, не спрашивая, готова ли я, и это вызывало недопонимание между нами. Со временем я стала относиться к этому проще и спокойнее. Сейчас могу выйти в кадр такой, какая есть, без идеальной подготовки. Мы оба эмоциональные, поэтому стараемся не доводить до конфликтов, а больше шутить и переключаться". Сания Аскар

Единственное, что задевает Санию в Сети, – это хейт в сторону детей. Здесь включаются материнские эмоции, и иногда Сание хочется жестко ответить, но Станислав всегда ее успокаивает.

"Дети не всегда с восторгом относятся к съемкам, не очень любят участвовать, поэтому мы стараемся не заставлять, а договариваться. Иногда даже поощряем небольшим вознаграждением. Для нас важно, чтобы им было комфортно и чтобы блог не нарушал их личные границы. В воспитании мы больше опираемся на чувства и внутреннее понимание, чем на строгие правила. Для нас важно, чтобы дети росли в атмосфере любви, уважения и принятия". Сания Аскар

Станислав и Сания сохраняют традиции с обеих сторон – и мусульманские, и христианские. Это часть их семьи, их истории.



"Но, если честно, детям и Стасу ближе мои традиции. И кто знает, возможно, со временем мы придем к единому духовному пути. Мы даем детям свободу выбора. Для нас принципиально важно не тянуть одеяло в какую-то сторону и не навязывать взгляды. Мы не обсуждаем с ними такие темы в формате давления. Они должны прийти к своим решениям сами, осознанно и спокойно". Сания Аскар

В семье Савченко умеют принимать друг друга разными. Станислав и Сания показывают, что можно быть абсолютно разными по культуре, взглядам и характеру, но при этом строить крепкую, счастливую семью.