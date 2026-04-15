"Казахстанцы продолжают верить в любовь": названы города, лидирующие по количеству свадеб
Сегодня, 15 апреля 2026 года, в Казахстане отмечают День Козы Корпеш – Баян Сулу, праздник любви, верности и искренних чувств. В связи с этим в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" предоставили интересную статистику по бракам, сообщает Zakon.kz.
По данным статистики, за первый квартал в стране зарегистрированы 21 351 брак.
"Лидерами по количеству свадеб стали Алматы, Астана, Туркестанская область, Шымкент и Карагандинская область. Эти цифры говорят о том, что, несмотря на время и обстоятельства, казахстанцы продолжают верить в любовь", – подчеркнули в госкорпорации.
Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что в Казахстане подорожали обручальные кольца.
Согласно статданным, по итогам 2025 года Астана стала лидером по бракам, а Павлодар – по разводам. Подробнее об этом – по ссылке.
