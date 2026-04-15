Общество

"Казахстанцы продолжают верить в любовь": названы города, лидирующие по количеству свадеб

Фото: pixabay
Сегодня, 15 апреля 2026 года, в Казахстане отмечают День Козы Корпеш – Баян Сулу, праздник любви, верности и искренних чувств. В связи с этим в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" предоставили интересную статистику по бракам, сообщает Zakon.kz.

По данным статистики, за первый квартал в стране зарегистрированы 21 351 брак.

"Лидерами по количеству свадеб стали Алматы, Астана, Туркестанская область, Шымкент и Карагандинская область. Эти цифры говорят о том, что, несмотря на время и обстоятельства, казахстанцы продолжают верить в любовь", – подчеркнули в госкорпорации.

Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что в Казахстане подорожали обручальные кольца.

День влюбленных Козы Корпеш – Баян Сулу отмечают в Казахстане

Согласно статданным, по итогам 2025 года Астана стала лидером по бракам, а Павлодар – по разводам. Подробнее об этом – по ссылке.

Динара Халдарова
Читайте также
Названы регионы Казахстана, где 31 декабря зарегистрировали больше всего браков
15:29, 08 января 2026
Названы регионы Казахстана, где 31 декабря зарегистрировали больше всего браков
День влюбленных Козы Корпеш – Баян Сулу отмечают в Казахстане
09:00, Сегодня
День влюбленных Козы Корпеш – Баян Сулу отмечают в Казахстане
Как пожениться в "красивую" дату, подсказали казахстанцам
17:06, 06 января 2026
Как пожениться в "красивую" дату, подсказали казахстанцам
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
13:36, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
13:24, Сегодня
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
13:07, Сегодня
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
12:55, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
