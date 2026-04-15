Разрешить экстренным службам убирать препятствия на пути без компенсации ущерба предложил депутат

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков 15 апреля 2026 года в своем депутатском запросе заявил о необходимости срочного пересмотра системы доступа экстренных служб и предложил ужесточить требования к пожарной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что последние чрезвычайные происшествия показали: система пожарной безопасности и доступа экстренных служб в Казахстане требует срочного пересмотра.

"Сегодня люди могут погибнуть не только из-за самого пожара, но и потому что пожарная машина, скорая помощь или иная экстренная служба не может вовремя добраться до места происшествия. Проблема касается не только жилых комплексов, но и частных домов, коммерческих помещений, социальных объектов и других мест массового пребывания людей. Закрытые проезды, хаотичная парковка, неисправные гидранты, отсутствие противопожарного оборудования и формальный контроль со стороны собственников и управляющих организаций создают прямую угрозу жизни людей", – сказал Олжас Куспеков.

Он подчеркнул, что, по данным МЧС, в 2025 году экстренные службы совершили свыше 93 тысяч выездов на пожары и аварийно-спасательные работы. Около 62% всех пожаров приходится на жилой сектор.

В этой связи депутат предлагает ввести специальные коридоры для проезда экстренных служб с запретом на их блокирование, разрешить оперативно устранять любые препятствия на пути спасателей без компенсации ущерба при нарушении правил, а также усилить требования к пожарной безопасности зданий, включая цифровой контроль, подключение датчиков дыма к системам оповещения и проработку механизмов обязательного страхования имущества от чрезвычайных ситуаций.

"Когда счет идет на секунды, шлагбаумы, автомобили и неисправные системы безопасности не должны становиться причиной гибели людей. Просим правительство рассмотреть указанные предложения и представить позицию по их реализации", – дополнил он.

Ранее мы писали, что в Астане при пожаре в одном из ЖК погибли трое детей. В соцсетях широкий резонанс вызвал тот факт, что пожарные машины не могли въехать во двор дома из-за перегородившей дорогу иномарки.