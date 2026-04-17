Над могилой только колышек: где искать усопшего родственника, если его похоронили как безродного

Многие боятся одинокой смерти. В Японии для нее даже придумали термин – "кодокуси" или "кодокуши". У нас, в Казахстане, есть другое слово – "безродный", то есть человек, о котором некому было позаботиться после кончины. Zakon.kz расскажет, как вернуть память. Поздно, но лучше, чем никогда.

Глядя на могилу абсолютно незнакомого человека, мы что-то да узнаем о нем. Имя, когда-то давно выбранное матерью, прижимавшей к груди маленький сверток. Отведенный срок, в течение которого незнакомцу удавалось ходить по планете, уворачиваясь от цепких лап вездесущей смерти. Мы узнаем, что он был отличным родителем, заботливым супругом или гордостью коллектива, с коим последние 30 лет трудился бок о бок, не покладая рук. Перед нами на миг оживает образ: вот улыбка рисует трогательные ямочки на щеках, вот рука нервно взлетает вверх в попытке пригладить непослушные вихры, вот глаза наполняются странной светлой печалью, будто он все понял и осознал еще тогда, при жизни. Иногда мы с интересом заглядываем в гранитные морщинистые лица и пытаемся читать эти навсегда застывшие штрихи времени как учебник истории. И они словно кивают в ответ: "Ну, как вы там, живые?".

А потом мы делаем шаг – и натыкаемся на "немые" захоронения. Они ничего не расскажут – станут молчаливо и угрюмо беречь одним им известную тайну. Одним им понятную драму, выбитую на холодном металле строгими цифрами.

В Алматы подобные загадочные "усыпальницы" подпирают небо частоколом столбиков на кладбище "Батыс", что в Алатауском районе. В них покоятся те, кого на прощание удостоили лишь "порядковым номером" да посмертным страшным "диагнозом" – "безродные".

"Согласно п. 12 Типовых правил погребения и организации дела по уходу за могилами от 31 мая 2019 года № 48, захоронение безродных производится за счет бюджетных средств. Для этих целей местными исполнительными органами проводятся государственные закупки, тендер, по итогам которого определяется организация, осуществляющая захоронение безродных. С данной организацией заключается договор государственных закупок на услуги. Согласно условиям договора, исполнитель обязан произвести захоронение после регистрации факта смерти уполномоченными органами. Как и все захоронения, захоронения безродных подлежат обязательной регистрации. Администрацией кладбища ведется журнал учета, в котором фиксируются номер захоронения, дата захоронения, при наличии – ФИО, год рождения и дата смерти умершего. Каждой могиле безродного присваивается индивидуальный номер, который устанавливается на месте захоронения, в виде колышка или таблички, и заносится в журнал регистрации", – объяснили в спецкомбинате ритуальных услуг.

Журналы учета некоторое время хранятся в организации, осуществляющей захоронения, а затем "спускаются" в городской госархив, где и находят последнее пристанище, подобно людям, информацию о которых запечатлели.

Потерять "до", обрести "после"

Тем не менее возвратить можно и память, и право на нее. Так, для поиска захоронения близкого, но давно потерянного необходимо обратиться в ту самую организацию, осуществляющую захоронение безродных, – в южной столице на данный момент это как раз ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы". Или, проще говоря, ТОО "СКРУ".

К своим чаяниям нужно приложить письменное заявление о выдаче справки о месте захоронения – по результатам рассмотрения вы получите бумагу с номером могилки и ее местоположением.

Как цифры превращаются в личность

Как уже было сказано, при захоронении ему присваивается номер – он же ключевой идентификатор.

"Номер соответствует записи в журнале учета захоронений. В журнале содержатся все имеющиеся сведения об умершем: ФИО (при наличии), год рождения, дата смерти, дата захоронения, номер могилы. Таким образом, сопоставление номера на могиле с личностью умершего осуществляется через журнал регистрации, который ведется администрацией кладбища, либо организацией-исполнителем", – говорят в спецкомбинате.

Отдать дань

Обнаружившейся родне "безродного" никто не запрещает облагородить уже существующую могилу. К примеру, установить памятник, обнести территорию оградкой, навещать с венками и цветами.

Более того, можно даже произвести эксгумацию и перезахоронение, обратившись с соответствующим заявлением в организацию, осуществлявшую захоронение, и приложив подтверждающие родство документы.

Правда, здесь есть нюансы. Согласно п. 13 Типовых правил, перезахоронение допускается:

○ при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний (сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка);

○ в течение первых двух недель – при наличии соответствующих условий;

○ в последующем – не ранее чем через три года;

○ в песчаных грунтах – не ранее года.

Важно! Согласование с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обязательно.

Добавим, что по инициативе родственников или по постановлению правоохранительных органов проводится генетическая экспертиза.

Но!

организация, осуществляющая захоронение, ее не проводит;

государственные органы, отвечающие за захоронение, самостоятельно – тоже.

Проведение ДНК-исследований осуществляется специализированными экспертными учреждениями, подытожили в спецкомбинате.

Между тем в Японии придумали термин "кодокуси" или "кодокуши". У нас сгенерировали слово "безродные". А в Мексике верят: человек жив, пока о нем помнят.

Увы, далеко не каждому из когда-либо живших посчастливилось обрести вечность в своих произведениях или сердцах миллионов поклонников. Большинство довольствуется маленьким домиком, возведенным на земле памяти близких и потомков. И как знать, вдруг недалеки от истины мексиканцы: если "домик" рухнет, человек "умрет" во второй раз. Уже насовсем.