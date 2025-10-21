#АЭС в Казахстане
Общество

Бизнес, который меняет жизни: истории социальных предпринимателей из Костаная

Бизнес, Костанай, социальное предпринимательство, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 10:22 Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
В Костанае прошел международный форум социальных предпринимателей. Речь о людях, которые помогают нуждающимся найти работу, повысить квалификацию, решать многие другие сложности. Корреспондент Zakon.kz узнал, как в Казахстане сегодня развивается "неравнодушный бизнес".

В среде социальных предпринимателей до сих пор нет единого мнения о том, кто такие на самом деле социальные предприниматели. Одни говорят, что эти компании принимают на работу людей из социально уязвимых категорий: людей с инвалидностью, сирот, бывших осужденных. Другие считают, что эти компании дают своим уязвимым работникам возможность состояться как специалистам, помогая лишь на старте карьеры. Третьи – что их бизнес решает проблемы нуждающихся через производимые товары или оказываемые услуги. Неправильных мнений нет. Несмотря на разность подходов, суть остается одна: такие предприятия и их руководители неравнодушны к проблемам общества.

На форум социальных предпринимателей в Костанай приехали представители сразу нескольких регионов страны. В каждой области свои акценты и успехи. В Павлодаре есть компания по производству деревянных игрушек. Как минимум половина сотрудников – люди с нарушениями слуха, зрения или функций опорно-двигательного аппарата. Представитель компании Жанара Аубакирова рассказала, что за пять лет работы они помогли молодым ребятам с инвалидностью не просто получить первый трудовой опыт, но и найти более высокооплачиваемую работу.

"Один парень после получения диплома пришел к нам дизайнером. У него кохлеарный аппарат. Отработал два года, познакомился у нас со своей будущей женой. Он уже нашел более высокооплачиваемую работу на одном из павлодарских заводов. Мы очень рады таким историям", – поделилась социальный предприниматель Жанара Аубакирова.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Социальные предприниматели признают, что каждая подобная история вдохновляет.

Сегодня в республике работают более тысячи социальных предпринимателей. Специалисты отмечают, что основная их концентрация наблюдается в городах. Некоторые эксперты считают, что часть компаний просто еще не подтвердили официально свой статус, хотя на деле являются в чистом виде социальными предприятиями.

"В Казахстане существует девять мер поддержки социальных предпринимателей. В среднем в областях работают две из них – гранты и налоговые льготы. В Костанайской области запустили работу по семи направлениям, включая консультирование на постоянной основе, предоставление помещений на условиях льготной аренды, размещение рекламно-информационных баннеров, а также поддержку в СМИ. Часть костанайских кейсов хотим предложить для масштабирования по всей республике", – отметил председатель подкомитета по развитию социального предпринимательства РК при президиуме НПП "Атамекен" Александр Соболев.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Эффект от комплексной работы виден невооруженным взглядом. С начала года в Костанайской области число социальных предпринимателей увеличилось практически вдвое и сегодня составляет 74 компании. Они оказывают услуги людям с инвалидностью или работают в сфере инклюзивного образования. Есть и те, кто ориентирован на взаимодействие с другими социально уязвимыми категориями населения. В пример можно привести предпринимателей, работающих на территории учреждения №38 в Костанае. С десяток компаний предоставляют работу осужденным, обеспечивая их работой. Это дает возможность людям платить по обязательствам в рамках гражданских исков, выплачивать алименты.

Представители администрации учреждения №38 отмечают, что занятость осужденных играет большую роль и в их социализации. Предприниматели же имеют возможность снижать себестоимость производимой продукции за счет льгот, предоставляемых учреждением в рамках аренды производственных помещений. А потребители получают качественный продукт по комфортным ценам: крупы, хозяйственное мыло, изделия из дерева, металла.

"Социальные предприниматели – это все-таки бизнесмены. Они хотят извлечь из своей работы прибыль, но часть ее направляют на решение социальных проблем. И это важно, потому что позволяет вовлечь в экономику самые разные категории населения. К тому же социальные предприятия поставляют на рынок отечественную продукцию", – отметила социальный предприниматель Динара Шадрина.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Один из вузов Костанайской области в рамках форума объявил об открытии хаба социальных предпринимателей. На базе учебного заведения выделили аудиторию, где уже в ноябре 2025 года заработает своего рода коворкинг-центр. Здесь организуют экспозицию продукции костанайских социальных предпринимателей, будут проводить консультации, бизнес-тренинги, неформальные встречи.

В палате предпринимателей отмечают, что в Казахстане 90% всех социальных предпринимателей – женщины. Больше половины из них – представительницы уязвимых слоев населения, немало дам с инвалидностью. Как отметил Александр Соболев, это лучшие эксперты в области развития социального бизнеса. У подобных предприятий немало перспектив, особенно в свете государственной поддержки инициатив, направленных на решение различных социальных вопросов.

В Павлодарской области заработал проект "Алтын бата", призванный помочь особенным детям получить положенные по закону льготы и выплаты, доступ к реабилитационным услугам, а также найти свое место в жизни.

Дина Тукпаева
