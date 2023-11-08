Выплаты многодетным, АЭС в Казахстане и семейчанка в Книге рекордов – итоги дня

Глава Минэнерго прокомментировал слова Путина об АЭС в Казахстане, высказался о дефиците газа в Астане. Аида Балаева рассказала о своем отношении к Telegram-каналу "Шевелюра Балаевой". Об этом и многом другом – в дайджесте Zakon.kz.

За что осудили племянника Кайрата Боранбаева

Пока бизнесмен Кайрат Боранбаев находился в тюрьме, ему незаконно предоставляли возможность пользоваться мобильным телефоном и праздновать день рождения с употреблением спиртных напитков.

Абилхан Боранбаев преподнес своему дяде подарок, оплатив ему услуги интимного характера.

Аида Балаева – о скандале с Али Окаповым и названиях Telegram-каналов

В кулуарах Мажилиса 8 ноября журналисты попросили министра культуры и информации Аиду Балаеву вновь прокомментировать скандал вокруг награждения певца Али Окапова орденом "Құрмет".

Министр призналась: ее настораживает возникновение "культуры отмены" среди казахстанцев. Она считает, что сейчас "все стали экспертами во всех направлениях".

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Она также рассказала, как относится к политическим шуткам.

"Юмор – это всегда хорошо, но есть и моральные стороны вопроса. Это зависит от внутренней культуры каждого человека, от его воспитания. Конечно, это запретить мы не можем – это право на творчество, поэтому ничего комментировать в этой связи не могу". Аида Балаева

Поинтересовались журналисты и ее отношением к Telegram-каналу "Шевелюра Балаевой".

"Нормально, с юмором отношусь. Кстати, в последнее время не функционирует. Я очень заинтересована, почему?" Аида Балаева

Слова Путина об АЭС в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 8 ноября прокомментировал слова президента России Владимира Путина о строительстве АЭС в Казахстане. По его словам, Казахстан изучает технологии установки малых модульных реакторов.

8 ноября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что если в Казахстане примут решение о строительстве АЭС, то госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности.

"Компания "Росатом" является одним из вендоров. Помимо этой компании, заявки подали французская EDF, компании из Южной Кореи, КНР и также две американские компании – General Electric и NuScale, то есть мы изучаем технологии установки малых модульных реакторов. Как я уже говорил ранее, решение будут принимать после проведения референдума. Вопросы референдума будут сформулированы в соответствии с законом "О национальном референдуме". Мы вас будем информировать об этой работе". Алмасадам Саткалиев

Нашествие клопов в Алматы

Из-за нарушения санитарных норм при дезинсекции одной из квартир в Актау в октябре этого года пострадали семь человек, а двое детей умерли в результате отравления. Однако уже через неделю после этого случая в городе произошла аналогичная ситуация с отравлением пяти человек.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова отметила, что в этом году случаев отравления после обработки помещений от клопов в городе не было, однако жалоб на укусы насекомых стало больше.

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Сложности внедрения 5G

Министр цифрового развития РК Багдат Мусин объяснил, почему в Казахстане затягивается процесс внедрения 5G.

В Казахстане установили 800 базовых станций 5G, но это не столь легкий процесс, как может показаться. На установку одной такой станции уходит от трех до девяти месяцев.

Министр отметил, что установка самой простой базовой станции занимает до двух недель, а вместе с получением разрешительных документов – около трех месяцев.

Дефицит газа в Астане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 8 ноября объяснил, почему возник дефицит газа в Астане. Ранее водители жаловались, что вынуждены ездить по городу в поисках голубого топлива.

По данным министра, с начала года потребление сжиженного нефтяного газа выросло более чем на 25%.

В столицу, по словам Алмасадама Саткалиева, доставили плановый объем СПГ. Причиной дефицита стал "неуправляемый, непрогнозируемый рост потребления".

Путин процитировал Абая

Президент России Владимир Путин дал большое интервью, в котором процитировал великого казахского поэта Абая Кунанбаева.

"Как говорил казахский народный мыслитель и просветитель Абай Кунанбаев, переводивший классиков русской литературы на казахский язык: "Чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру". Их он называл "ключом к жизни". Владимир Путин

Также он назвал важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу.

Выплаты многодетным

Депутат Мажилиса Гаухар Танашева на пленарном заседании палаты 8 ноября 2023 года предложила ввести в Казахстане программу "Семейный капитал" и выплачивать 2,3 млн тенге многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями.

Депутат подняла вопрос государственной поддержки семей с особыми детьми и многодетных семей.

Она призвала обратить внимание на опыт соседних России и Беларуси, которые прилагают усилия для реализации демографической политики, в том числе финансовой поддержки семей.

Борьба с буллингом

Педагогам-психологам, которые должны формировать у казахстанских школьников позитивное мышление и бороться с буллингом, хотят снизить рабочую нагрузку.

Службы психологической поддержки собираются усилить в рамках комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, который приняли в августе. Бороться с буллингом и предотвращать самоубийства подростков помогут школьные психологи.

Путин о Токаеве: У нас сразу сложились дружеские отношения

Президент России Владимир Путин в интервью "Казахстанской правде" рассказал об отношениях с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

По словам Путина, он не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Токаевым у него сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения.

"Это неудивительно. Мы – люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан", – сказал Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что они регулярно созваниваются и встречаются в разных форматах – "сверяют часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия.

Помощь России в газифицировании

РФ намерена оказать Казахстану помощь в обеспечении газом северных и восточных регионов.

Как заявил Владимир Путин в интервью "Казахстанской правде", природа и география обеспечивают Казахстану и РФ значительные конкурентные преимущества в энергетической сфере. По его словам, ведущие российские ресурсодобывающие компании осваивают месторождения вместе с казахстанскими партнерами и строят совместные предприятия.

Российский президент напомнил, что 7 октября он вместе с Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым участвовал в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

Правила предоставления микрокредитов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление, которым внесло изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом.

Правила предоставления микрокредитов электронным способом изложили в новой редакции.

О порядке получения микрокредита онлайн, идентификации и аутентификации читайте здесь.

Семейчанка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Бакытжамал Шапенова стала участницей проекта по шитью лоскутного корпе длиной 500 метров. Корпе шили по единому рисунку и в единой цветовой гамме, чтобы, соединив лоскуты, получилось бы единое полотно, имевшее вид работы одного автора.

Бакытжамал Шапенова – учитель технологии средней школы №19 в Семее – стала единственной мастерицей Абайской области, вошедшей в казахстанскую Книгу рекордов Гиннесса. В День символов РК, который отмечается 4 июня, она стала одной из участниц уникального проекта "Аламан құрақ", который собрал сразу 200 мастериц из всех уголков Казахстана.

"Перед мастерами поставили непростую задачу: сшить в технике лоскутного шитья кусок корпе длиной 2,5 м по единому рисунку и в единой цветовой гамме, чтобы, соединившись, они могли дать единое полотно, имевшее вид работы одного автора. Это было совсем непросто", – рассказывает рекордсменка.

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