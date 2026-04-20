Антирекорд по укусам и зараженным бродячим животным поставили в Костанае

Проблема с бесхозными животными для Костаная и области остается острой уже не один год. Но еще большую обеспокоенность у ветеринаров и санврачей вызывает факт увеличения численности животных с подтвержденными диагнозами "бруцеллез" и "бешенство", передает Zakon.kz.

Причем бродячие собаки все чаще становятся причиной заражения людей. Специалисты областного управления ветеринарии каждый год проверяют таких животных на наличие нескольких болезней. Одна из них бруцеллез – опасный не только для животного, но и для человека.

Непростая ситуация складывается в сельской местности, где причиной заражения людей становятся не только различные виды скота, но и собаки. В Костанайской области стали все чаще фиксировать данное заболевание у жителей аулов.

"В 2025 году специалисты провели обследование 2 000 беспризорных животных, из них 100 оказались зараженными. Это был антирекорд. Чаще всего такие случаи выявляются в селах, где собаки имеют доступ к остаткам животных, которые могут быть заражены. В 2024 году в Костанайской области заболело более 40 человек, среди которых дети, в 2025-м – 37 жителей", – пояснили в областном управлении ветеринарии.

Как добавили в ведомстве, в случае выявления бруцеллеза сельскохозяйственных животных отправляют на санитарный убой. Такой же подход и к больным собакам.

Стоит отметить, что в Костанайской области на отлов и содержание бродячих животных ежегодно выделяются значительные бюджетные средства. По данным местных исполнительных органов, в 2025 году на программу "отлов – стерилизация – вакцинация – возврат (ОСВВ)" предусматривали около 120 млн тенге, а в этом году финансирование увеличили до 150 млн.

С начала 2026 года эти вопросы от управления ветеринарии передали в отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата Костаная, который уже провел тендер и определил местного подрядчика. Работы предстоит немало, потому что, по мнению ветеринаров, за последние три года в области не смогли провести значительное снижение численности бродячих псов. Но больше всего специалистов беспокоит вопрос безопасности граждан, а также рост количества тех, кто пострадал от нападения животных.

"За последние три года в области чипировали около 6 тыс. бродячих собак. Но, по нашим подсчетам, еще более 3 тыс. животных остаются неучтенными. В год по области фиксируется примерно 2-3 тыс. случаев укусов жителей всеми видами животных. Есть случаи, когда стерилизованные собаки, прошедшие по программе, нападают на людей", – подчеркнули в управлении.

Подтверждают значительный рост количества фактов укусов и числа больных животных и в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.

"За три месяца 2026 года в медицинские учреждения региона за помощью после укусов животных обратились 1 087 жителей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года мы фиксируем увеличение числа покусанных людей на 39%. Выросло и количество пострадавших от укусов животных, у которых был подтвержден диагноз "бешенство". В 2025 году за три месяца было три человека, в этом году зафиксировано уже 64 случая", – отметила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова.

Ситуацию с контролем бродячих животных взяли на особый контроль в областном акимате. Здесь проанализировали количество обращений от граждан по бездомным собакам и кошкам. За неделю в службу iKomek поступает 60 и более сообщений. А из одного из микрорайонов отправили коллективное письмо с просьбой принять меры к бродячим животным, которое подписали 170 жителей.

"Мы планируем актуализировать количество животных, оставшихся без чипов. Для этого уже в ближайшие дни проведем рейд "Зеленый коридор". Для предотвращения нападений и укусов бродячих собак, а также для обеспечения общественного порядка создали межведомственную рабочую группу. В ее состав вошли представители управления полиции, ветеринарных служб, городского акимата, а также координаторы программы ОСВВ", – отметила руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Мира Казкеева.

По словам спикера, первую акцию проведут в микрорайоне Костанай-2, откуда и поступило коллективное обращение. Здесь установят палатки, в которых будут работать ветеринары. И любой желающий может привести свою собаку для чипирования, внесения ее данных в специальную программу по учету животных и получения прививки от бешенства. Стоимость чипирования будет снижена с 4 до 2 тыс. тенге, а прививка – бесплатной.

Эксперты подчеркивают, что борьба с бездомными животными должна стать общей задачей: власти усиливают контроль, но без ответственности самих жителей, которые проведут чипирование и вакцинацию, изменить ситуацию будет сложно.