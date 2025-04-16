Куда необходимо обращаться при укусе животного, рассказали санврачи Алматы

Эпидемическая ситуация по бешенству в Казахстане остается неблагополучной, ежегодно регистрируются случаи бешенства среди людей. В Алматы также нередки случаи укусов бродячих животных. В ДСЭК города предоставили Zakon.kz информацию, куда обращаться за помощью в случае нападения животного.

Как рассказала руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы – главный государственный санитарный врач города Касымхан Алпысбайулы, с начала года в южной столице пострадали от укусов животных 1022 человека, из них 72% – от укусов неизвестных собак и диких животных.

Так, в 2020 году был зарегистрировано один случай бешенства среди людей в Алматы, в 2021 году – один случай в Кызылординской области, в 2022 году – один случай в Туркестанской области. В 2023-2024 годах таких случаев не было зафиксировано.

"Отмечается низкая осведомленность населения об этом особо опасном заболевании и беспечность в отношении собственной жизни. Об этом свидетельствует тот факт, что 80% заболевших несвоевременно или вообще не обратились за медицинской помощью, что привело к смертельным исходам. Также следует знать, что во избежание отсутствия эффекта антирабической вакцинации во время и после получения курса антирабических прививок в течение шести месяцев нельзя сильно утомляться, употреблять спиртные напитки. Известны случаи пренебрежения этими простыми правилами. В результате развивалось бешенство с летальным исходом", – объяснила санврач города.

На территории Алматы медицинская помощь пострадавшим от укусов или травмирования животными, а также антирабическая вакцинация против бешенства оказывается в травматологических пунктах. Они находятся в шести лечебных организациях:

ГКБ № 7 (мкр. Калкаман, ул. Райымбека, тел. 8 (727) 270-86-04): обслуживает жителей Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов;

обслуживает жителей Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов; БСНП (ул. Казыбек би, 96, уг. Байтурсынова тел. 8 (727) 292-31-01): обслуживает жителей Алатауского и Алмалинского районов;

обслуживает жителей Алатауского и Алмалинского районов; ЦГКБ (ул. Жандосова, 6): обслуживает жителей Бостандыкского и Медеуского районов;

ГКБ №4 (ул. Папанина, 220, уг. Б. Хмельницкого, тел. 8 (727) 300-37-01): обслуживает жителей Жетысуского и Турксибского районов;

обслуживает жителей Жетысуского и Турксибского районов; ГКБ№5 (пр. Достык, 220, уг. Кожымухана, тел. 8 (727) 264-77-62): обслуживает жителей всех районов (при укусах лица и головы);

обслуживает жителей всех районов (при укусах лица и головы); ДГКБ (ДГКБ ул. Манаса, 40, уг. Жандосова, тел. 8 (727) 274-85-51): обслуживает детей.

Отловом безнадзорных собак, кошек и других животных, подбором тел мертвых животных в Алматы занимаются специальные бригады ГКП "Центр ветеринарии". В Городскую ветеринарную службу можно обратиться по телефону 8 708 595 64 04 (диспетчер).

Специалисты напоминают, что владельцы собак и кошек обязаны соблюдать правила содержания домашних животных.

"Правила утверждены решением Алматинского городского маслихата от 17.01.2023 г. № 209 "Об утверждении Правил содержания собак и кошек в городе Алматы". Угрозу для людей в передаче вируса бешенства представляют животные, кроме безнадзорных, и содержащиеся в подворьях и квартирах. Поэтому их владельцам следует своевременно прививать своих питомцев против бешенства в ветеринарных клиниках города", – заключила главный государственный санитарный врач Алматы.

Отмечается, что за последние два года в республике в 50% летальных случаев от бешенства укусы были нанесены известными животными, чаще всего – собаками. В связи с чем соблюдение правил содержания собак и кошек является одной из необходимых мер профилактики бешенства среди населения и животных.

Ранее в Минэкологии озвучили позицию об усыплении бродячих животных. Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на брифинге в СЦК прокомментировал инициированный депутатами Мажилиса проект закона, который предусматривает такую меру.