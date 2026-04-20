Что делать при ДТП на дороге в Казахстане – советы автоэкспертов

В Казахстане растет число ДТП. В прошлом году зарегистрировали свыше 36 тысяч аварий на дорогах. Некоторые водители при незначительных повреждениях транспорта никуда не сообщают, а договариваются друг с другом на месте. Что важно знать каждому автовладельцу – в материале Zakon.kz.

Алгоритм действий при ДТП

Ежедневно на дорогах Казахстана происходят сотни аварий. В статистику попадает только часть. Многие ДТП остаются вне поля зрения полиции и страховых компаний, потому что при несерьезном ущербе водители "разруливают" друг с другом на месте, чтобы не терять время и сэкономить деньги. При любом столкновении важно грамотно действовать.

"Вне зависимости того, ударили вас или вы кого-то, ни в коем случае нельзя покидать место ДТП и двигать автомобили даже на несколько сантиметров. Необходимо сразу же включить "аварийку" и выставить аварийный знак. Ставить его надо на расстоянии 15 метров от машины в городе, а на трассе не менее чем на 30 метров. Если есть пострадавшие, необходимо срочно вызвать скорую помощь. В таких случаях обычно "скорая" сообщает о происшествии в полицию. Если автомобиль настолько поврежден, что водитель или пассажир не может выйти, например, его зажало сиденьем или металлом, нужно вызвать спасателей по номеру 112. По закону каждое ДТП должно быть зарегистрировано полицейскими, для этого следует позвонить по номеру 102, к вам направят ближайший патрульный экипаж", – сказал автоэксперт Александр Старостин.

Штраф за ДТП

За совершение ДТП в Казахстане предусмотрен штраф. Сумма зависит от тяжести последствий:

за аварию без пострадавших – 20 МРП (86 500 тенге) ;

; с легким вредом здоровью – 40 МРП (173 000 тенге) или лишение прав на срок до девяти месяцев;

или лишение прав на срок до девяти месяцев; если столкновение допустил человек, у которого нет водительского удостоверения, его обяжут выплатить 60 МРП (259 000 тенге).

За оставление места ДТП выписывают 50 МРП (216 250 тенге) или лишают прав на год.

До приезда сотрудников полиции необходимо зафиксировать следы происшествия.

"На камеру смартфона надо снять аварию с разных ракурсов. Сделайте фотографии общего плана, снимите повреждения крупно, сфотографируйте следы от шин на асфальте, осколки фар и другие детали. Потом включите видеосъемку и наглядно покажите, как стоят машины относительно дорожной разметки, озвучьте за кадром, кто куда ехал и при каком маневре случилось ДТП. Обязательно сохраните запись с видеорегистратора. Желательно, чтобы он был включен везде, даже во дворах. Если дело дошло до суда, видеозаписи надо хранить после постановления год. Возможно, кто-то из участников подаст апелляцию, и дело будут пересматривать", – подчеркнул автоэксперт.

Оформление ДТП

Сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить на месте все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места аварии;

административный протокол;

собрать объяснительные со всех участников инцидента;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

После составления схемы и протокола полицейские могут попросить отбуксировать транспортные средства, если они мешают движению.

"Если у вас возникают сомнения в законности действий полицейских или хотите обеспечить себе дополнительную защиту в правовом поле, вы имеете право вызвать на место автоадвоката. Эта услуга платная. Номера автоадвокатов каждого города есть в интернете. Они, как правило, приезжают на место очень быстро, берут с вас заявление и сопровождают ваше дело до решающего момента. Либо могут разово проконсультировать по определенным вопросам. Уведомить свою страховую компанию о ДТП необходимо в течение трех дней", – отметил специалист по дорожной безопасности.

Виды ДТП

ДТП – это не только столкновение двух транспортных средств, к авариям также относятся:

опрокидывание авто, мотоцикла, мопеда;

наезд на препятствие, на пешехода, на велосипедиста, на гужевой транспорт, на животных.

Оказание первой медпомощи

Согласно ПДД, при ДТП водитель, причастный к нему, обязан принять возможные меры для оказания доврачебной медпомощи пострадавшим; в экстренных случаях отправить их на попутке, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, оставить свои контактные данные, госномер авто и вернуться к месту происшествия.

"Существует медицинский нюанс, который надо иметь в виду при желании оказать помощь. Если повреждением является небольшой порез на теле человека или животного, то можно оказать первую медпомощь своими силами с помощью автоаптечки. Но когда пострадавший человек или животное лежит на земле и вообще не может двигаться, возможно, у него перелом позвоночника, таза, ребер и другие серьезные травмы, в таких случаях нельзя перемещать пострадавшего и пытаться поднять его без контроля врачей, так как есть риск навредить еще сильнее", – предупреждает автоэксперт Александр Старостин.

Европротокол

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка напомнили, что при небольших ДТП водители могут оформить страховой случай без вызова полиции и суда. Речь идет об упрощенном порядке по обязательному автострахованию – европротоколе. Это работает, когда:

в аварии участвовали только два автомобиля;

нет спора о том, кто виноват;

у обоих водителей есть действующий страховой полис;

никто не пострадал, нет вреда здоровью и имуществу третьих лиц;

сумма ущерба не превышает 100 МРП (432 500 тенге).

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, надо вызывать полицию. Функция доступна в приложениях казахстанских банков. Подать заявление также можно через официальный сайт своей страховой компании.

Потребуется:

пройти идентификацию личности;

заполнить декларацию;

прикрепить фото и видео с места ДТП.

Важно, чтобы участники ДТП не уехали с места, пока не получат уведомление о том, что декларация принята страховщиком.

Договоренность у капота

Если нет пострадавших, а водители и без страховой договорились, они все равно должны сообщить о ДТП в полицию. В противном случае полицейские могут узнать о случившемся, увидев видео с уличных камер, и потом выписать всем участникам штраф за оставление места аварии.

"На практике бывает так: водители договариваются друг с другом на месте, виновник ДТП выплачивает нужную для ремонта сумму пострадавшему или каждый чинит свой автомобиль самостоятельно. По правилам надо снять все на видео, сделать фотографии, на капоте написать друг другу расписки, заехать в районное управление полиции, зарегистрировать ДТП и оплатить минимальный штраф. К сожалению, так поступают далеко не все, поэтому многие аварии остаются вне статистики", – резюмировал автоэксперт.

По данным Генпрокуратуры, за 2025 год в Казахстане зарегистрировано 36 146 ДТП. Больше 51 тысячи людей пострадало, 2331 человек погибли.

Правильные действия при ДТП обеспечивают юридическую безопасность всем участникам происшествия и предотвращают новые опасные ситуации. Кроме того, грамотное поведение позволяет ускорить решение правовых и страховых вопросов.