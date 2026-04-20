В Алматы с мая запустят 55 фонтанов: где они находятся и что обновят

С начала мая в Алматы поэтапно запускают сезон фонтанов. В городе заработают 55 комплексов. Они будут работать ежедневно до октября, оставаясь одними из самых популярных мест отдыха горожан в теплое время года. Zakon.kz узнал, в каких частях мегаполиса взмоют в небо струи танцующей воды.

Алматинские фонтаны – неотъемлемая часть городской среды и архитектурного облика мегаполиса. В большей степени именно благодаря фонтанам в городе создается комфортная прохладная атмосфера, а казахстанцы по праву называют город Алматы одним из самых зеленых городов нашей страны.

Как отметили в администрации города, городские фонтанные комплексы будут запускаться поэтапно с начала самого теплого месяца весны и функционировать ежедневно с 08:00 до 23:00 до 1 октября.

Фото: Zakon.kz

Эксплуатация объектов будет осуществляться с учетом погодных условий – при температуре ниже +5°C работа фонтанов традиционно приостанавливается.

"В текущем сезоне планируется запуск 55 коммунальных фонтанных комплексов, включая 11 "сухих" фонтанов. Обеспечение их технического состояния и санитарного содержания находится на постоянном контроле профильных служб", – рассказали в Управлении развития общественных пространств города.

Подготовка к запуску была проведена заблаговременно. Специалисты выполнили комплекс работ, включающий очистку чаш и прилегающих территорий, обеззараживание воды, покраску и ремонт оборудования, а также проверку инженерных систем.

Фото: Zakon.kz

Это позволяет обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объектов в течение всего сезона.

Фото: Zakon.kz

Из года в год эти водные сооружения повсеместно становятся одними из самых популярных мест отдыха в городе. В теплое время года жители и гости Алматы проводят здесь время с семьями, гуляют и отдыхают у воды.

Фото: Zakon.kz

Особенно востребованы локации в центре города, включая пешеходную улицу Панфилова, площадь Абая перед Дворцом Республики и Центральный парк отдыха, где посетители нередко проходят прямо через струи воды "сухих" фонтанов.

Фото: Zakon.kz

Среди узнаваемых городских объектов также выделяются фонтаны "Неделька" у ГАТОБ имени Абая и "Жетысу" на пересечении проспекта Абая и улицы Тулебаева – они давно стали частью городской среды и визуальной идентичности Алматы.

Фото: Zakon.kz

Параллельно продолжается реализация проектов по обновлению ключевых фонтанов города. Реконструкция охватывает фонтан на площади Республики, а также у театра имени Г. Мусрепова. Работы находятся на завершающем этапе.

"В рамках модернизации будут усилены конструкции фонтанов, полностью заменены инженерные коммуникации, системы водоснабжения и гидроизоляции. Обновят насосные станции и системы фильтрации воды, внедрят автоматизированное управление, а также благоустроят прилегающие территории", – добавили в управлении.

Полное завершение реконструкции и благоустройства прилегающих территорий запланировано на третий квартал 2026 года.

Фото: Zakon.kz

Обновленные фонтаны станут современными общественными пространствами, ориентированными на комфорт и безопасность жителей. Их развитие рассматривается как часть системной работы по улучшению городской среды и повышению качества общественных пространств.