Твое отражение: кукол, похожих на своих хозяев, создает алматинка с нарушением слуха

Куклу в подарок получать приятно не только детям, но и взрослым. Она ведь будто ностальгия по прошлому. Тем более если создана вручную и отражают твою внешность, настроение и душу. Zakon.kz расскажет, как алматинка, словно в зеркале, передает своих клиентов.

44-летняя Жанар Урсарова – жена известного казахстанского борца Хайратхаана Шонку. У них трое детей. Супруги с детства имеют нарушение слуха, однако это не мешает им жить счастливо и посильным трудом добиваться больших успехов.

"Когда Хайратхаану было три годика, он на стройке залез на груду кирпичей и упал. Из-за сильной травмы потерял слух. А я в год и семь месяцев переболела корью, врачи неправильно поставили диагноз, лечили сильными антибиотиками – вот и печальный итог. Встретив друг друга, мы сразу обрели то, что искали годами. Вместе стали понимать эту жизнь, ставить общие цели и не бояться мечтать. В 2010 году поженились, у нас уже трое замечательных детей. Мой муж – двукратный чемпион Сурдлимпийских игр, он очень сильный спортсмен и человек. Я горжусь им, а он мной". Жанар Урсарова

Гордиться Жанар Урсаровой действительно нужно – у нее золотые руки. Она всегда любила шить. А с 2017 года стала создавать авторских кукол и превратила свое творчество в прибыльный бизнес.

"Я училась в Алматинском колледже сервиса и технологий. Моя специальность – моделирование и конструирование. Но это больше про одежду, а новую отрасль я для себя открыла девять лет назад. Тогда сделала свою первую куколку для дочки. С тех пор и полюбила это дело всем сердцем. Сначала дарила их близким, а потом люди сами стали интересоваться и заказывать. Так хобби переросло в ремесло. Было непросто, потому что всему приходилось учиться самостоятельно – через практику и ошибки". Жанар Урсарова

Уютный уголок в доме мастерица превратила в мини-цех, где остается наедине с собой и в гармонии со своими куклами окунается головой в творчество. На рождение одной красавицы требуется в среднем 7-10 дней. Тут важно все: каждая деталь, штрихи, расчет. И конечно же, позитивный настрой. Ведь это совсем не игрушка или сувенир, а больше оберег и друг.

"Каждая работа индивидуальная, в единственном экземпляре, со своей изюминкой. Шьется с большой любовью и заботой. Ее изготовление зависит от сложности и внимания к деталям. Стоимость примерно 55-70 тыс. тенге, где по большей части учитываются материалы и аксессуары. Для создания использую телесный трикотаж, хлопок, качественный наполнитель и трессы для волос. Материалы покупаю в магазинах творчества, тканей и фурнитуры. Иногда бывает сложно подобрать качественные изделия, но со временем я нашла проверенные места". Жанар Урсарова

Уникальность работ в том, что кукла похожа на своего хозяина. Автор детально повторяет внешность, образ и даже характер покупателей.

"Каждая кукла особенная – с характером, душой и своей маленькой историей. Часто спрашивают, почему у нее нет носа и рта? Так задумано. Кукла без эмоций – она как зеркало. Чувствует настроение хозяина. А нарисуешь рот – значит создашь образ, а тут все на фантазию того, кто берет ее в руки. В этом и вся прелесть. Я же люблю акцентировать внимание на деталях: подбирать одинаковую одежду с куклой и ее новым хозяином, создавать прически, наряжать в красивые украшения. Если видела покупателя лично, то даю волю мышлению и интерпретирую, если люди кому-то берут в подарок, то сами предоставляют фото и просят по нему работать". Жанар Урсарова

И самое поразительное, что у каждой куклы есть своя история. Для мастерицы особенно трогательные работы – это те, которые вызывают сильные эмоции у людей.

"Недавно я изготовила кукол, похожих на родителей блогера Нургельди Кердеша. Образы я подбирала сама, опираясь на их привычный стиль и узнаваемые детали. Например, его папа часто носит черную одежду и кепку, а также футболку с принтом "Сауле чай". В пару кукол я вложила душу и много старания. Честно, я не ожидала такого большого внимания – было очень много просмотров и лайков. Для меня это стало очень трогательным и неожиданным откликом, ведь главное – эмоции людей. Я хочу, чтобы мои куклы приносили радость, тепло и приятные чувства". Жанар Урсарова

Собеседница отмечает, что творчество помогает ей выражать свои мысли. Куклы – отражение ее души. Они также безмолвны, но полны любви.

"Я очень люблю свое дело, хотя оно и кропотливое. Иногда устаю, но результат всегда вдохновляет и дает силы продолжать. Нарушение слуха не мешает мне жить и работать. Я адаптировалась и спокойно занимаюсь своим делом. Наоборот, я больше чувствую через творчество и выражаю себя через свои работы. Люди с моим диагнозом очень талантливые. К сожалению, не все имеют смелость заявить о себе". Жанар Урсарова

Пока рукодельница не строит больших планов, просто продолжает работать в свое удовольствие, создавать красоту и дарить людям эмоции. К слову, куклы Жанар Урсаровой живут в разных странах.