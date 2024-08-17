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Северное сияние запечатлели жители России

Северное сияние в России, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 04:29 Фото: pixabay
Увидеть северное сияние – мечта многих путешественников. Его очень трудно спрогнозировать, поэтому увидеть эти зелено-фиолетовые краски в ночном небе – большая удача. Жителям Ленинградской области и Карелии удалось это запечатлеть, сообщает Zakon.kz.

Северное сияние ассоциируется с зимой, хотя на самом деле оно присутствует круглый год. Его можно увидеть и летом, но для этого небо должно быть достаточно темным.

Ранее сообщалось, что 19-летняя гигантская панда по имени Ин Ин из гонконгского зоопарка Ocean Park родила двойняшек. Она стала самой возрастной мамой-пандой, родившей впервые.

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