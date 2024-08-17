Северное сияние запечатлели жители России
Фото: pixabay
Увидеть северное сияние – мечта многих путешественников. Его очень трудно спрогнозировать, поэтому увидеть эти зелено-фиолетовые краски в ночном небе – большая удача. Жителям Ленинградской области и Карелии удалось это запечатлеть, сообщает Zakon.kz.
Северное сияние ассоциируется с зимой, хотя на самом деле оно присутствует круглый год. Его можно увидеть и летом, но для этого небо должно быть достаточно темным.
Ранее сообщалось, что 19-летняя гигантская панда по имени Ин Ин из гонконгского зоопарка Ocean
Park родила двойняшек. Она стала самой возрастной мамой-пандой,
родившей впервые.
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