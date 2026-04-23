Статьи

Все прямо с грядки: детсад Шымкента отказался от покупных овощей и зелени

Детсад, Шымкент, овощи, ягоды, зелень, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 09:53 Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
Лопатки, грабли и лейки в шымкентском детском саду №41 – это не просто игрушки, а настоящий рабочий инвентарь. С самого детства маленьких детей учат не только ухаживать за цветами и деревьями, но и показывают весь процесс выращивания "зеленой" еды, сообщает Zakon.kz.

Как из косточки вырастает целое дерево или как вчерашние семена становятся укропом для супа, малыши знают не по книжкам. В зимний период у входа в садик стоит мини-теплица, а по другую сторону – настоящий ботанический сад с собственной елочкой и необычными цветами.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"В холодный период времени наши маленькие садоводы возятся с землей и поливают растения в теплицах. Кроме того, уголки с растениями есть в каждой группе "Балбобек", даже суккуленты на подоконниках. Так наши малыши не только развивают мелкую моторику, но и с детства приучаются к труду и ответственности. Прибегая в садик, они первым делом заглядывают на грядки и смотрят на цветы. Знают, когда их надо поливать или подкопать почву. Многим мы уже привили любовь к садоводству. Мило слышать от ребят, когда они говорят, что будут работать с растениями. Это значит, кто-то из них – будущий садовник или аграрий". Заведующая детским садом Эльмира Тлеукеева

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

В учреждении давно отказались от покупки зелени: на небольших грядках в теплице круглый год растут петрушка, руккола, укроп, кинза, а также дозревают овощи. В 2026 году юные садоводы посадили баклажаны, помидоры, зеленый лук и болгарский перец. Эльмира Тлеукеева с гордостью отмечает, что во дворе учреждения разбит и настоящий огород, где также активно трудятся дети.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"А на уличных грядках у нас растут и фруктовые деревья. Совсем скоро появятся яблоки, урюк, клубника. В готовку мы их не используем – попробовать их с нетерпением ждут сами садоводы. Интересно же узнать, что выросло. Ягоды им особенно по вкусу. Да и не всем нравятся компоты из свежих фруктов. Но уже сейчас каждый малыш знает – это можно не покупать в магазине, а вырастить самостоятельно. Проект "Жасыл балабақша", в котором мы участвуем, направлен на раннюю профориентацию детей дошкольного возраста, но на самом деле это больше, чем просто проект. Это про экономику, здоровье и любовь к родной земле".Заведующая детским садом Эльмира Тлеукеева

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Родители активно поддерживают инициативу, отмечает воспитатель детского сада Гульзат Коптлеуова. Мамы и папы приносят саженцы и ростки, благодаря чему сегодня в образовательном учреждении растет более 35 видов различных цветов.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Мы проводим открытые уроки и игровые постановки, в которых дети делают небольшие презентации или выступают в роли предпринимателей. Они рассказывают о процессе ухода за растениями и разыгрывают разные сюжетно-ролевые сценарии. Каждый наш воспитанник с легкостью расскажет, где какой фрукт растет, и уже по листочкам знает названия зелени в горшках". Воспитатель детского сада Гульзат Коптлеуова

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Воспитанница старшей группы Кристина Славина с гордостью рассказывает об уходе за болгарским перцем. Делится девочка и тем, как впервые попробовала выращенную вместе с одногруппниками кинзу – вкус ей не понравился, а вот экоуроки пришлись по душе. Как истинная девочка, она больше любит цветы и первым делом берется за свою зеленую лейку.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Моя самая любимая грядка на улице – та, что с клубникой. Но в этом году мы редко ходим на огород, потому что много дождей. Как выглянет солнышко и мы пойдем на прогулку, обязательно "зайдем в гости" к нашим саженцам. Я маме тоже предложила что-то выращивать, например укроп, его мы покупаем в больших магазинах. Она пообещала купить горшок и специальную землю в садовом магазине", – говорит шестилетняя девочка.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

В Казахстане более 80 дошкольных учреждений участвуют в проекте "Жасыл балабақша". За растениями ухаживают тысячи детей. С весны до самой осени вместе со взрослыми они участвуют во всех "зеленых" процессах и становятся частью маленького чуда – зарождения новой жизни.

Лика Морозова
