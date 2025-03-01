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Советы

Как продлить жизнь кошке: ветеринары раскрыли пять главных правил

Как продлить жизнь кошке: ветеринары раскрыли пять главных правил, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 09:15 Фото: Zakon.kz
Домашние питомцы – это не просто животные, а настоящие члены семьи. Они как маленькие дети, требуют заботы, внимания и любви. Поэтому их владельцы стремятся обеспечить им долгую и здоровую жизнь, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что при правильном уходе питомец может радовать хозяев более 20 лет.

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Так, чтобы продлить жизнь пушистому питомцу есть важные рекомендации. Вот одни из них.

Качественное питание

Не стоит экономить на корме. Лучше выбирать продукцию премиум-класса с достаточным количеством витаминов и минералов. Дешевые корма не обеспечивают питомца необходимыми веществами, что сокращает продолжительность его жизни.

Витаминные комплексы

Даже самый сбалансированный рацион может не покрывать всех потребностей кошки. В зоомагазинах можно найти специальные добавки.

Регулярные визиты к ветеринару

Профилактический осмотр у ветеринара раз в 6-12 месяцев поможет выявить заболевания на ранней стадии. Особенно важно следить за здоровьем пожилых кошек старше 10 лет.

Качественный сон

Кошки проводят во сне большую часть своей жизни. Постоянное пробуждение может негативно сказаться на их нервной системе и общем самочувствии.

Минимум стресса

Шум, резкие движения, агрессивные игры могут стать причиной нервных расстройств. Даже безобидные на первый взгляд шалости хозяев могут сократить жизнь питомца на несколько лет.

Если кошка внезапно изменила поведение или стала вялой, важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.

Несмотря на распространенный миф о кошачьей живучести, как сказано в публикации издания "Стерлеград", многие заболевания у этих животных развиваются очень быстро.

"При должном внимании и заботе кошки могут доживать до 20 лет и более, радуя своих владельцев долгие годы", – отмечено в статье.

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Ранее мы рассказывали, что несмотря на то, что кошки считаются независимыми, это вовсе не означает, что их нельзя ничему научить. У них прекрасно развит язык тела, и многие жесты они воспринимают интуитивно.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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