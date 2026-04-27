Фрукты с человеческий рост "выращивают" в Шымкенте

Гранат размером с человека "вырос" в арт-мастерской художника из Шымкента Артёма Фодчука. Молодой человек создает ягоды и фрукты невероятных размеров, его работы восхищают реалистичностью и удивляют габаритами, сообщает Zakon.kz.

Каждое новое видео на странице скульптора, где очередная "ягода" выглядит так, словно только что сорвана с грядки, неизменно набирает сотни просмотров и вызывает интерес пользователей. Работы "садовника", творящего своими руками волшебство из стекловолокна, нашли ценителей по всей стране.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Обращались даже из России люди, которые тоже хотели интересный реалистичный объект, но я в таком случае честно отправляю к другим мастерам, так как из Казахстана проблематично будет отправить. Сложность работы в том, что она вредная. Это и краска, и материалы – всем этим дышишь, но когда получаешь результат труда и видишь, какую красоту удалось создать, обо всем забываешь", – рассказывает Артём.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Мастер, на счету которого более 20 реалистичных объектов, среди которых есть даже хлебобулочные изделия, пояснил, что эта работа требует особой точности и терпения – каждое изделие продумано до мелочей и сделано вручную. Для достижения максимальной реалистичности Артём использует специальные материалы, а инструменты заказывает из Америки и Китая.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Видите, этот инструмент – насадка размером с наперсток – стоит 11 000 тенге, а этот, который чуть больше, – 15 000. Я не экономлю на материалах, ведь, чтобы произвести тот самый вау-эффект, нужно вкладываться как душевно, так и финансово", – с улыбкой говорит скульптор.

Фото: Zakon.kz/лика

Зато спрос на гигантские фрукты колоссальный.

"Туркестан, Актау, Алматы, Тараз, Караганда – это лишь малый список городов, куда "уехали" фрукты, круассаны, чашки с кофе и огромные леденцы", – рассказывает герой.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

На сегодняшний день в мастерской "дозревает" огромная малина. Пока ягода выполнена из пенопласта, позже ее покроют стекловолокном, а пенополистирол Артем вытащит, и тогда она будет полая. Но на прочности это не скажется.

"Материал, с которым я работаю, вообще не хрупкий – его можно даже бить молотком, и ему ничего не будет. Единственное, чего он боится, – это огня. Но уже появились на рынке составы, которые не горят", – поясняет мастер.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Реалистичные скульптуры, часть из которых сопоставима по размеру с самим автором, в дальнейшем украшают фасады зданий и дополняют интерьеры различных заведений и учреждений.