Фрукты с человеческий рост "выращивают" в Шымкенте
Каждое новое видео на странице скульптора, где очередная "ягода" выглядит так, словно только что сорвана с грядки, неизменно набирает сотни просмотров и вызывает интерес пользователей. Работы "садовника", творящего своими руками волшебство из стекловолокна, нашли ценителей по всей стране.
Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
"Обращались даже из России люди, которые тоже хотели интересный реалистичный объект, но я в таком случае честно отправляю к другим мастерам, так как из Казахстана проблематично будет отправить. Сложность работы в том, что она вредная. Это и краска, и материалы – всем этим дышишь, но когда получаешь результат труда и видишь, какую красоту удалось создать, обо всем забываешь", – рассказывает Артём.
Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
Мастер, на счету которого более 20 реалистичных объектов, среди которых есть даже хлебобулочные изделия, пояснил, что эта работа требует особой точности и терпения – каждое изделие продумано до мелочей и сделано вручную. Для достижения максимальной реалистичности Артём использует специальные материалы, а инструменты заказывает из Америки и Китая.
Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
"Видите, этот инструмент – насадка размером с наперсток – стоит 11 000 тенге, а этот, который чуть больше, – 15 000. Я не экономлю на материалах, ведь, чтобы произвести тот самый вау-эффект, нужно вкладываться как душевно, так и финансово", – с улыбкой говорит скульптор.
Фото: Zakon.kz/лика
Зато спрос на гигантские фрукты колоссальный.
"Туркестан, Актау, Алматы, Тараз, Караганда – это лишь малый список городов, куда "уехали" фрукты, круассаны, чашки с кофе и огромные леденцы", – рассказывает герой.
Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
На сегодняшний день в мастерской "дозревает" огромная малина. Пока ягода выполнена из пенопласта, позже ее покроют стекловолокном, а пенополистирол Артем вытащит, и тогда она будет полая. Но на прочности это не скажется.
"Материал, с которым я работаю, вообще не хрупкий – его можно даже бить молотком, и ему ничего не будет. Единственное, чего он боится, – это огня. Но уже появились на рынке составы, которые не горят", – поясняет мастер.
Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
Реалистичные скульптуры, часть из которых сопоставима по размеру с самим автором, в дальнейшем украшают фасады зданий и дополняют интерьеры различных заведений и учреждений.