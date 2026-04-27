Как получить участок земли от государства и не лишиться его

Практика предоставления участков под индивидуальное жилищное строительство в Казахстане существует давно. Однако мало кто знает, как получить эти заветные площади. Минсельхоз поделился с Zakon.kz подробной инструкцией для читателей.

Начнем с того, что в разные годы выдача участков приостанавливалась – связывают это с проблемами инфраструктуры и разрывом в финансировании. А решение, судя по ответу Министерства сельского хозяйства, принимается местными исполнительными органами областей, городов областного значения, районов, а также акимами поселков, сел и сельских округов в пределах их компетенции.

"Земельные участки предоставляются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Земельного кодекса местные исполнительные органы обязаны обеспечивать доступность информации о подготовке площадок для отвода и о списках очередности на получение земельного участка. Вместе с тем в населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения", – отметили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Соответствующие заявления граждан берут на специальный учет. В дальнейшем требование удовлетворяют по мере подготовки площадок или при наличии свободных территорий.

Важно! При постановке на учет и выделении участков учитывается, воспользовались ли вы уже правом получения соток под индивидуальное жилищное строительство. Эту информацию запросят у Госкорпорации и откажут в случае положительного ответа.

Как получить участок?

К слову, порядок предоставления изменился. Но в целом сегодня услуга оказывается через eGov.kz.

Формируется заявка, которая передается на платформу информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости" для отрисовки нужного земельного участка.

По завершении отрисовки заявка отправляется на рассмотрение. После принятия решения выходную форму документа направят в ваш личный кабинет на портале.

Учтите: конкретных сроков ожидания нет. Обычно они зависят от конкретного региона, наличия свободных территорий, а также уровня обеспеченности инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

Площади и правила

Для индивидуального жилищного строительства государство безвозмездно выделяет 0,10 га на нос. Проще говоря, 10 соток.

Получить бесплатные гектары повторно, как уже было сказано, не получится. Хотя есть нюанс: "В случае принудительного изъятия земельного участка, предоставленного на безвозмездной основе, у собственника по решению суда данный земельный участок зачисляется в специальный земельный фонд для дальнейшего перераспределения без возмещения стоимости собственнику земельного участка. При этом такой собственник имеет право повторного получения земельного участка на безвозмездной основе для этих же целей" (п. 4 ст. 94 Земельного кодекса).

"Предоставление земельных участков бесплатно в частную собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства производится после освоения земельных участков. Предоставление земельных участков для указанных целей на период освоения производится на праве временного возмездного землепользования (аренды) с установлением условий и сроков освоения таких земельных участков в соответствии со статьей 92 Земельного кодекса", – уточнили в Минсельхозе.

Когда дареное отнимают

Когда "подарок" не используется по назначению в течение трех лет со дня принятия решения о его предоставлении. Если, конечно, более длительный срок не предусмотрен проектно-сметной документацией. То есть не построили дом за три года – участок принудительно изымут. Исключение составляют неподготовленные "сотки" – срок освоения таких исчисляется с момента обеспечения соответствующей инженерной (коммунальной) инфраструктурой.