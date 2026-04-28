Подземная мистерия: удивительный музей-хильвет стал точкой притяжения в Шымкенте

Турсезон в Шымкенте длится почти круглый год: природные катаклизмы здесь редкость. Однако летом город испытывает гостей на "жароустойчивость", и поездки к отдаленным достопримечательностям становятся непростыми. Но Zakon.kz нашел удивительную локацию, которую можно посетить даже в +46°C.

В Шымкенте, даже не выезжая за пределы города, можно найти немало интересных мест. Мы спустились туда, где всегда минусовая температура, даже если на столбике термометра в тени +46. Это удивительная локация, ее обязательно стоит посмотреть, чтобы знакомство с городом было комфортным и запоминающимся.

Самобытный и по-настоящему колоритный – так можно охарактеризовать этнографический музей, находящийся в районе Турлановской экспедиции – "Кылует". Торжественное открытие состоялось в 2004 году, с тех пор это обязательная точка посещения для гостей. Экспозиция, интерьер и даже самые мелкие детали созданы руками дизайнера, художника и искусствоведа Кендебая Карабдалова. На стенах висят рисунки, написанные маслом, а на полках размещены глиняные кувшины и музыкальные инструменты, выполненные руками автора и смотрителя.

Примечательно, что Карабдалов играет на представленных инструментах и нередко радует посетителей небольшими живыми выступлениями по их просьбе. Гид информационного центра для туристов "Visit Shymkent" Гульнара Бемуратова отмечает ценность места и поясняет, что современных путешественников довольно сложно впечатлить, но здесь это всегда удается.

"Самое главное – он знакомит иностранных и наших гостей с казахским национальным прикладным искусством. Кендебай сам художник. Здесь хочу отметить: иностранных гостей вы не удивите высокими сверкающими зданиями, большими фонтанами и другими архитектурными изысками. Они приезжают увидеть то, чего у них нет, проще говоря – за экзотикой", – поясняет спикер.

С этим местом связана особая атмосфера загадочности и легкой мистики. Однажды Кендебаю Карабдалову во сне явилась подземная мечеть – хильвет. Он воспринял это видение как знак и решил воплотить его в реальность. На протяжении девяти месяцев он вручную, без специальной техники выкапывал помещения в земле. Так на участке появилась уникальная подземная локация, уходящая примерно на семь метров вглубь.

Пространство состоит из четырех комнат. В знойные дни, по словам гида, оно особенно привлекает прохладой, а также необычной историей создания и атмосферой. Кстати, подобные подземные мечети характерны именно для южных регионов Казахстана. Считается, что в хильвете провел последние годы своей жизни Ходжа Ахмед Яссауи.

"Такие подземные уединенные места традиционно воспринимаются как пространство для внутреннего покоя, где человек может обрести умиротворение и почувствовать духовное единение с Богом. Возможно, человек неосознанно, а может, и намеренно отдает дань памяти двум великим нашим предкам – аль-Фараби и, конечно же, Яссауи и хочет донести ту философию о бытии, о мире, независимо от национальности. Я не просто так говорю: когда Кендебай Карабдалов водит посетителей по музею, он ножницами вырезает узоры на бумаге А4, как мы в детстве играли. В конечном итоге получается круглый земной шар, а в его узорах проглядывается мать и ребенок. Смысл – все люди, проживающие на нашей планете, равны и должны жить в мире", – рассказывает Гульнара Бекмуратова.

В самой дальней постройке можно помедитировать и привести в порядок мысли: связь не ловит, а в самый знойный день температура здесь не поднимается выше +15 градусов.

"Еще одно помещение имеет форму юрты. В купольной части сделаны 12 отверстий, они олицетворяют месяцы года. В нише стены постоянно горит лампа, создавая атмосферу тепла и спокойствия. Во время ЭКСПО его музей включили в официальный туристический маршрут. Уезжают отсюда гости всегда с восторгом. Приезжают даже целые делегации, представители Европы и Азии", – делится Гульнара Бемуратова.

Примечательно, что один из инструментов, созданных Кендебаем Карабдаловым, под названием "окарина" входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Это дополнительный повод не только гордиться казахстанским мастером, но и включить музей в список обязательных к посещению мест.