Как с обложки журнала: Атырауская область утонула в цветах

Курмангазинский район вновь притягивает туристов своей необычной красотой. В этом сезоне степь здесь преобразилась до неузнаваемости, покрывшись яркими оттенками красного, желтого и белого, создавая пейзажи, которые больше напоминают живописные полотна, чем реальность, сообщает Zakon.kz.

Вот уже несколько майских дней 2026 года жители региона и гости Атырауской области наблюдают редкое по своей выразительности природное явление – бескрайние просторы, усыпанные дикорастущими цветами. Особенно впечатляюще они выглядят на открытых участках степи вдали от населенных пунктов, где ничто не нарушает гармонию природы.

Сюда приезжают, чтобы запечатлеть эту красоту на фото и видео, устроить атмосферные фотосессии, ведь кадры действительно получаются словно со страниц глянцевых журналов. А пение птиц, жужжание ос, легкий ветерок, тишина и едва уловимый аромат цветущих трав создают ощущение полного уединения с природой.

По словам местных жителей, подобные цветения здесь случались и раньше, однако в этом году природа особенно щедра.

"У нас и раньше появлялись дикорастущие цветы и разнотравье, но такого масштаба, как сейчас, не припомню. Думаю, свою роль сыграли обильные осадки и зимой, и весной. Сейчас степь выглядит как настоящая галерея под открытым небом. На прошлых выходных сюда съезжались люди со всей области. Самое главное, чтобы гости относились к природе бережно, не вытаптывали, не ломали и не срывали цветы", – поделился житель района Бекет Марал.

О том, что столь яркое и массовое цветение напрямую связано с благоприятными погодными условиями, подтверждают и специалисты. Как отмечает кандидат биологических наук, ассоциированный профессор Айнагуль Абилгазиева, в этом случае речь идет о естественной реакции степной экосистемы на повышенную влажность почвы.

По словам эксперта, обилие полевых цветов, вероятнее всего, связано с обильными осадками. Именно они стали ключевым фактором, создавшим идеальные условия для пробуждения семян, десятилетиями находившихся в почве в состоянии покоя. Накопленный запас влаги обеспечил их массовое и одновременное прорастание, что и привело к эффекту "цветочного ковра".

"Подобные явления для степной зоны не являются редкостью, однако в этом году они выражены особенно ярко. Паводковые воды не только насыщают почву влагой, но и способствуют переносу семян на новые территории. В результате происходит расширение ареала растений и их массовое распространение на участках, где ранее они встречались значительно реже", – поясняет биолог.

Специалист также отмечает, что на данной территории сформировался типичный степной растительный комплекс, характерный для приграничных районов Казахстана и России. Весной здесь активно развиваются эфемерные виды растений, короткоживущие, но чрезвычайно яркие представители флоры, которые за несколько недель успевают полностью раскрыть свой жизненный цикл и превратить степь в живописное природное полотно.

"Среди данных цветущих растений есть красные маки рода Papaver rhoeas (мак полевой), а также бело-желтые соцветия, относящиеся к Matricaria chamomilla (ромашке аптечной). Подобные растительные сообщества являются типичными для степной зоны Прикаспийской низменности. При этом указанные виды не относятся к редким и не занесены в Красную книгу ни Республики Казахстан, ни Российской Федерации. В степях могут встречаться и охраняемые растения, в том числе отдельные виды мака, поэтому сбор растений без точного определения нежелателен", – отмечает профессор.

С практической точки зрения, некоторые из этих растений имеют и лекарственное значение. Например, ромашка аптечная широко применяется в фармакологии благодаря своим противовоспалительным, антисептическим и успокаивающим свойствам. Мак полевой используется значительно реже и в основном в народной медицине как мягкое седативное средство. К слову, степной мак, в частности Papaver rhoeas, не относится к наркотическим растениям, в отличие от опийных видов. Однако специалисты предупреждают: пробовать дикорастущие растения не стоит.

И как бы ни хотелось увезти с собой частичку этой красоты, Айнагуль Абилгазиева настоятельно рекомендует отказаться от сбора цветов. Гораздо ценнее сохранить это природное явление в его первозданном виде, наблюдать, фотографировать и бережно относиться к окружающей среде.

"Тем более что сама природа словно подсказывает: эта красота создана не для букетов. Лепестки маков настолько нежны, что осыпаются даже от легкого прикосновения ветра. Сорванные цветы быстро теряют свою привлекательность, не успев доехать до дома. Поэтому лучший способ сохранить это впечатление – увидеть все своими глазами и позволить степи остаться такой, какой ее задумала природа", – говорит она.

А чтобы увидеть эту красоту своими глазами, удобнее всего отправиться в путь на автомобиле. Дорога от Атырау занимает около 3,5 часа (примерно 280 километров) в сторону Курмангазинского района. Маршрут пролегает к приграничной зоне Бокейхан – Караозек (граница с Российской Федерацией). Именно здесь, вдали от населенных пунктов, степь раскрывается во всей своей красе, превращаясь в разноцветный ковер – один из самых впечатляющих природных пейзажей региона.

Тем, кто хочет застать это зрелище, стоит поторопиться, потому что период цветения у степных растений крайне непродолжителен. Как говорят местные жители, всего за несколько недель яркие краски исчезнут, уступив место привычным степным оттенкам.

