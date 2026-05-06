Из Африки в Казахстан: как Карл Уэдраого оказался в Нацгвардии

В Нацгвардии Шымкента служит уроженец Уагадугу. Молодой человек с яркой внешностью и необычным именем 26 лет назад переехал в Казахстан и считает нашу страну своей Родиной. Более подробно о том, как он оказался в рядах казахстанской армии, парень рассказал корреспонденту Zakon.kz.

Военнослужащий Карл Уэдраого родом из Западной Африки, однако в 2005 году его семья переехала в Казахстан. За годы жизни в стране он глубоко проникся местными традициями, культурой и образом жизни, полюбил национальную кухню и принял решение посвятить себя службе на благо Отечества. Отлично Карл знает не только местную культуру, уклад жизни и национальные традиции, но и казахский язык, который в совершенстве освоил в окружении сверстников.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Уроженец Африки, называющий себя афроказахом, проходит службу в третьем мегаполисе в воинской части №6505. Как уточнили в пресс-службе части, в армию он пришел добровольно, оформившись через Департамент по делам обороны города Алматы. В настоящее время он задействован в роте материального обеспечения в качестве водителя. Сослуживцы отмечают трудолюбие и дружелюбность Карла.

Афроказах активно участвует в жизни подразделения, поддерживает товарищей и благородно несет службу. Путь Карла Уэдраого – отличный пример того, как в нашей стране с многообразием культур формируется общее чувство Родины и единства.

К слову, это не единственный интересный случай службы в в/ч 6506. В 2026 году сразу 12 новобранцев, прибывших на срочную службу, оказались бывшими одноклассниками. Воинская часть продолжает удивлять необычными историями.