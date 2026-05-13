Как отличить ценный одуванчик от обычного, чтобы отдых на природе не обернулся штрафом в 13 млн тенге

В Минэкологии РК предупредили казахстанцев – за срыв краснокнижных растений, особенно видов, находящихся на грани исчезновения, предусмотрено суровое наказание. Даже за привычный с виду сорванный одуванчик можно получить штраф до 13 млн тенге. Zakon.kz разбирался, как опознать опасность.

По словам вице-министра экологии Нуркена Шарбиева, срыв даже нескольких таких растений способен привести к полному исчезновению вида.

"Все остальные одуванчики не являются краснокнижными. На все краснокнижные растения за срыв предусмотрен штраф 3000 МРП. Это редкие растения, находящиеся на стадии исчезновения, поэтому предусмотрены такие штрафы. Этот штраф был увеличен в 2019 году по инициативе депутатов в десять раз для того, чтобы предотвратить уничтожение редких и исчезающих растений", – заявил вице-министр.

Редкие виды одуванчиков, по его словам, чаще всего встречаются в южных регионах страны.

Мы обратились к специалистам, чтобы выяснить, какие именно растения попадают под столь основательные меры защиты и как отличить редкие одуванчики от самых обычных, которые растут практически на каждом газоне.

Почему обычный одуванчик может оказаться "золотым"

Как рассказал заведующий лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений открытого грунта Института ботаники и фитоинтродукции Ескендир Сатеков, многие привыкли воспринимать одуванчики как обычные сорняки. Однако в Казахстане существуют виды, которые представляют особую научную и природную ценность.

Согласно последним данным Красной книги Казахстана, под государственной охраной находятся 387 видов растений, в том числе 370 видов высших сосудистых растений, 13 видов грибов, три вида мха и один вид лишайника.

Особое внимание ученые уделяют редким видам одуванчиков. В горах и долинах Казахстана произрастают уникальные растения с крайне ограниченным ареалом.

К примеру, кок-сагыз (Taraxacum kok-saghyz) встречается в Кегенской, Сарыджасской и Текесской долинах. Еще один редкий вид – одуванчик Виталия (Taraxacum vitalii), который считается настоящим "высокогорным жителем" и растет на склонах Заилийского и Кунгей Алатау.

Эти растения крайне редки, поэтому за их уничтожение в Казахстане предусмотрены крупные штрафы, а в отдельных случаях – даже уголовная ответственность.

Как отличить редкий одуванчик от обычного

Фото: дендролога Владимира Эпиктетова

По словам специалиста, у кок-сагыза листья менее резные, чем у привычного всем одуванчика. Кроме того, при надломе корневища у растения выделяется млечный сок, который быстро застывает. Однако ботаники подчеркивают: проверять это на практике не стоит, поскольку кок-сагыз занесен в Красную книгу.

Причина, по которой растение стало редким, напрямую связана с его ценными свойствами. Сок кок-сагыза является источником природного каучука.

Корни одуванчика кок-сагыз (Taraxacum kok-saghyz L.E. Rodin) уникальны тем, что содержат до 27% высококачественного натурального каучука. Благодаря этому многолетнее растение – эндемик Тянь-Шаня – считается перспективной альтернативой бразильской гевее. Кок-сагыз неприхотлив и способен расти в умеренном климате. При этом его цветки, как правило, меньше по размеру, чем у обычного одуванчика.

От Казахстана до США: почему кок-сагыз выращивали во время войны

"Раньше, до появления синтетической резины, кок-сагыз являлся отличным каучуконосом, его даже возделывали в Казахстане, Беларуси и Украине. Это было в 30-50-е годы прошлого столетия. Во время Второй мировой войны семена кок-сагыза вывозились из СССР, а экспериментальные посадки создавались в США, Великобритании, Германии, Швеции и Австралии", – рассказал Ескендир Сатеков.

Чем грозит срыв редкого растения

Как подчеркивает ученый, цена ошибки может оказаться крайне высокой.

"Цена ошибки – уголовный срок и огромный штраф. Закон защищает природу сурово. Сорванный ради букета редкий цветок или выкопанный куст могут обернуться уголовным делом по 339-й статье УК РК", – отметил Ескендир Сатеков.

На сегодняшний день максимальный штраф за вред краснокнижным растениям составляет почти 13 миллионов тенге. В 2026 году 3000 МРП равны 12 975 000 тенге при размере МРП 4325 тенге.

Согласитесь, это слишком высокая цена за недолговечный букет полевых цветов.

"Лучше просто полюбоваться"

Специалисты напоминают: природа – это не просто красивый фон для фотографий, а часть общего природного наследия.

"Если вы встретили в горах необычное растение, лучшее, что можно сделать, – полюбоваться им и оставить расти дальше. Помните: сохраняя редкие виды, вы сохраняете уникальное лицо нашей земли для своих детей", – подчеркнул Ескендир Сатеков.

При этом биолог добавил, что вероятность встретить редкие виды одуванчиков достаточно невелика. Тем не менее ученые призывают граждан бережно относиться ко всем растениям и воздерживаться от их уничтожения, если речь не идет о специальной заготовке лекарственного или иного сырья, независимо от того, занесено растение в Красную книгу или нет.