Статьи

"Он живет в соседнем подъезде": как эпатажный Дед Мороз круглый год исполняет желания павлодарцев

Чтобы встретить настоящего Деда Мороза, павлодарцам вовсе не обязательно ехать в Великий Устюг. Он живет рядом с ними в одном городе. Однажды примерив этот необычный и эпатажный образ, он понял, что нашел свое второе "я", сообщает Zakon.kz.

Ему можно писать письма не только под Новый год, но и в любое время года. 37-летний Артем Власенко называет себя первым и единственным современным Дедом Морозом на пространстве СНГ.

Идея создать модного Деда Мороза появилась у Артема в 2020 году. В разгар пандемии коронавируса праздничная индустрия практически остановилась, заказов не было, и артист решил придумать что-то совершенно новое.

"Листал как-то вечером ленту Instagram и случайно наткнулся на Деда Мороза из Москвы, который снимал видео в спортивном костюме. Мне показалось, что это очень интересно, и мгновенно пронеслась мысль о том, что этого нет в Казахстане и я могу быть первым, кто представит Деда Мороза в иных красках", – рассказал Артем.
Артистом он называет себя вполне заслуженно: в образе Деда Мороза Артем выступает уже 12 лет. Однако именно современный Дед Мороз существует шесть лет, и этот период, по его словам, невозможно сравнить с тем, что было раньше.

Для Артема Дед Мороз – не просто сказочный персонаж из детства, а нечто гораздо более важное.

"Для меня мой персонаж – это второй я. И это два разных человека, если сравнивать меня, Артема, и моего Деда Мороза. Я стремлюсь показать людям Деда Мороза с человеческим лицом, такого же, как и все. Он среди нас, он живет рядом, в другом подъезде. Он модно одевается, потому что хочет быть всесторонне развитым, быть, что называется, в теме. Он умеет шутить на любые темы, он свой среди своих. При этом его способность дарить волшебство остается при нем. Я дарю и детям, и взрослым праздник каждый день. Дарю подарки, принимаю письма с пожеланиями, все, как у самого настоящего Деда Мороза", – говорит павлодарец.

В социальных сетях Артема узнают тысячи подписчиков. Его идея показать "человеческое лицо" Деда Мороза привела его в Instagram, где он публикует яркие и порой по-настоящему эпатажные видео на улицах родного Павлодара. Спортивные костюмы, модные аксессуары, эффектные выходы и фирменная харизма сделали его образ узнаваемым далеко за пределами Казахстана.

У Артема есть все, что нужно настоящему волшебнику: густая борода, красный нос, артистизм, чувство юмора и искреннее желание дарить людям радость.

"У меня есть чудо-трость – альтернатива волшебному посоху, которая исполняет желания. Нужно лишь крепко схватиться за нее и загадать то, чего хочешь больше всего. Вы не поверите: женщины выходят замуж, мужчины находят достойную работу, а дети получают долгожданные подарки. Поэтому мой Дед – это не разовая акция под Новый год. Это моя жизнь, мое призвание", – говорит Артем.

Как и у любого артиста, у современного Деда Мороза есть свои секреты. Даже его знаменитая борода имеет особую историю, ее изготовили потомственные мастера из Москвы.

"Костюмы мне предоставляют мои знакомые, имена которых я не разглашаю. Это тайна. Иногда что-то заказываю в интернете, а порой мы сами мастерим из подручных материалов. Бороду заказывал в Москве у мастеров, которые занимаются постижерным искусством из поколения в поколение. Их бороды носят известные артисты, перевоплощаясь в героев театральных спектаклей. Борода у меня не одна, а несколько. Каждая – для своего времени года", – говорит Артем.

Особое место в его гардеробе занимает красный фрак с цилиндром. Именно в этом образе он выступал на новогодних корпоративах.

"Есть у меня один образ, который сродни священной реликвии. В моем гардеробе для него отведено отдельное место. Это красный фрак с цилиндром. С него все и началось. Я настолько в нем эпатажен, что мне захотелось продлить эти эмоции. Так и родился модный Дед Мороз", – признается артист.
С детства Артем мечтал о популярности и сцене.

"Я со школьной скамьи всегда хотел быть популярным. Не знаю, откуда у меня это желание. Просто хотел. И вот сегодня у меня уже что-то получается, и я чувствую, что все самое интересное еще впереди. До творчества работал кладовщиком, охранником, грузчиком, электриком, менеджером. Везде попробовал себя, но для меня эта работа была скучной, однообразной. Хотелось экшена", – говорит Артем.

В начале творческого пути ему пришлось столкнуться с непониманием окружающих. Многие не воспринимали его всерьез, смеялись и крутили пальцем у виска. Однако Артем не отказался от своей идеи.

"Мне было обидно, конечно, но я сразу понял, что будет нелегко. Прецедентов не было, я первый, а значит, сложно будет объяснить людям, что это не просто костюм, а целая философия. Но это уже в прошлом. Сейчас у меня много поклонников и в Казахстане, и за рубежом", – рассказывает он.
"Еще 5 лет назад шансов на то, что я добьюсь успеха в образе Деда Мороза, был ничтожно мал. Никто в это не верил. Я и сам под давлением мнений думал, что, наверное, это дурацкая затея... На улице от меня шарахались как от бездомного, я приходил домой и плакал. Я чувствовал себя абсолютно ненужным... Спустя время хочется просто сказать самому себе и таким же, как я, кто через тернии пробивает себе свой путь – не сдавайтесь! И если вы сегодня делаете свой первый шаг, знайте, я вас поддерживаю! И пусть у вас получится", – написал он в своем Instagram.

Артем воспитывает двух сыновей. Дети знают, чем занимается отец, и искренне гордятся им.

"Я очень долго скрывал от них, что папа – Дед Мороз. В итоге они узнали об этом от сверстников, которые смотрели мои видео в интернете. Сегодня сыновья стали моими помощниками во всем. Мы часто обсуждаем новые образы, и они делятся со мной своим мнением", – говорит павлодарец.
По образованию Артем – электроснабженец промышленных предприятий. Несколько лет он работал на заводе, но со временем понял, что его настоящее призвание – сцена, творчество и возможность каждый день дарить людям немного волшебства.

И, судя по количеству улыбок, которые вызывает его появление, современный и немного эпатажный Дед Мороз из Павлодара действительно умеет исполнять желания – не только зимой, но и круглый год.

Акмарал Есимханова
