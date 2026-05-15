Когда на озере Сайран появятся лотосы и заработают фудкорты

Сайран последнее время превратился в один из главных городских инфоповодов. Сегодня у горожан новый вопрос: когда на территории заработает обещанный фудкорт и появятся лотосы? Что сегодня происходит на обновленной набережной озера, выяснял Zakon.kz.

Все мы помним, что реконструкция водохранилища превратилась в затяжной процесс, за которым горожане следили едва ли не в режиме реального времени. Целый блокбастер с приквелами и сиквелами. Сначала обсуждали сроки ремонта, затем появление воды, а теперь в центре внимания оказались фудкорт и обещанные лотосы.

Но в целом ремонтные работы завершены, это нам подтвердили в Управлении развития общественных пространств Алматы.

"Работы по реконструкции берегозащитных сооружений водохранилища Сайран с благоустроенной прилегающей территорией завершены в полном объеме. Акт ввода объекта в эксплуатацию подписан 24 декабря 2025 года".

Еще недавно главной интригой оставалось заполнение чаши водоема. После длительных строительных работ алматинцы задавались вполне конкретным вопросом: вернут ли Сайрану его привычный вид или территория так и останется очередным недостроем с красивыми рендерами? Но открытия мы с вами дождались.

Однако на этом общественный интерес не закончился. Практически сразу внимание переключилось на новые обещания. Одно из последних – это запуск фудкорта. Судя по обсуждениям в соцсетях, жители ждут не только благоустроенную набережную, а полноценное общественное пространство с кафе, зонами отдыха и современной городской инфраструктурой.

"После завершения процедур передачи и определения порядка эксплуатации территории будет определен порядок дальнейшего функционирования объектов общественного питания (фудкортов) в соответствии с действующим законодательством. Предусмотрено размещение объектов общественного питания и сервисной инфраструктуры в соответствии с проектными решениями. Окончательное количество объектов будет определено после завершения организационных процедур", – сказали в Управлении развития общественных пространств.

Конкретных дат нам так и не назвали, сослались на "завершение организационных процедур". Что именно скрывается за этой формулировкой, остается только гадать. Не менее расплывчатым оказался и ответ на вопрос о том, планируется ли привлекать местных предпринимателей к размещению в фудкортах.

"Порядок размещения объектов общественного питания будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством с возможностью участия субъектов предпринимательства", – рассказали в Управлении развития общественных пространств.

Отдельной темой разговоров общественности стали лотосы, которые ранее обещали высадить на Сайране.

"Согласно проектной документации, на территории озера Сайран предусмотрена высадка 404 дальневосточных лотосов. Высадка будет произведена после полного наполнения водоема водой при наступлении соответствующих агротехнических условий". Управление развития общественных пространств

Зато сейчас на Сайране по-настоящему красиво. Вода наконец вернулась, и вместе с ней будто ожила вся территория вокруг. Прогулочные зоны с каждым днем становятся все оживленнее.

Люди выходят на прогулки, катаются на велосипедах, сидят у воды и просто наслаждаются атмосферой. Становится все больше зелени, распускаются цветы, а сам Сайран постепенно превращается в то самое городское пространство, где хочется задержаться подольше.