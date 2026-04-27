Почему в озере Сайран запрещено купаться и когда это могут разрешить
Как напомнила заместитель руководителя ДСЭК города Гаухар Каткенова, согласно постановлению акима Алматы 2019 года, Сайран признан зоной отдыха официально.
"Западный и восточный берега определены как пляж. В прошлом году, когда в тестовом режиме озеро Сайран заполнялось водой, наше руководство приняло решение провести лабораторный контроль воды, потому что был очень большой наплыв людей, все жители города туда ринулись отдыхать и купаться в этой воде. По результатам лабораторного контроля вода не соответствовала по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Поэтому аким Алмалинского района был проинформирован о том, что в этом озере купание запрещено и рекомендовано было выставить аншлаги, запрещающие купание. Что было и сделано", – рассказала она.
Как объяснила замглавы ДСЭК Алматы, купание в озере небезопасно в связи с тем, что вода не соответствует ГИК-нормативам (гигиеническим нормативам).
"В настоящее время, по информации районных управлений, официально Сайран еще не сдан в эксплуатацию, и не определен правообладатель, который будет эксплуатировать прибрежную зону – западную и восточную стороны. Как только определится правообладатель, он должен в установленном порядке получить санитарно-эпидемиологическое заключение. То есть при получении заключения в обязательном порядке исследуется вода на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели. В случае если результаты покажут соответствие ГИК-нормативам, тогда, я полагаю, что купание в озере можно будет разрешить и допустить в целях охраны здоровья населения нашего города", – подчеркнула Гаухар Каткенова.
По ее данным, за само озеро отвечает Управление экологии и окружающей среды Алматы, а по двум прибрежным зонам правообладатель еще неизвестен.
"Как только озеро Сайран будет наполнено водой, параллельно субъектами предпринимательства, которые будут эксплуатировать пляжи, наша служба будет отбирать воду в рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга. Мы будем отбирать с мая по сентябрь ежемесячно", – заключила Гаухар Каткенова.
В свою очередь в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы уточнили, что купальный сезон в городе официально стартует с 1 июня.
"Напоминаем, что купание в неустановленных и запрещенных местах представляет опасность для жизни и здоровья, а также влечет административную ответственность (по ст. 412 КоАП РК. – Прим. ред.) В целях обеспечения безопасности граждан в период купального сезона будет организовано патрулирование водоемов силами инспекторского состава, а также дежурство подразделений службы спасения".Пресс-служба ДЧС Алматы
Жителей и гостей города спасатели призывают соблюдать правила безопасности на воде, выбирать только оборудованные места для купания и не оставлять детей без присмотра.
Согласно ст. 412 КоАП РК, нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, совершенное лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф:
- на физических лиц – в размере 7 месячных расчетных показателей (30 275 тенге),
- на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 10 МРП (43 250 тенге),
- на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП (86 500 тенге),
- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 60 МРП (259 500 тенге).
20 апреля 2026 года мы писали, что в Алматы озеро Сайран начали заполнять водой. При этом отмечалось, что купаться там будет запрещено.