"Мы до сих пор живем по этим лекалам": что обсуждали в кулуарах симпозиума по Золотой Орде в Астане

В Астане на один день будто сместились сами координаты времени. В коридорах Дворца независимости, где обычно обсуждают политику и международные соглашения, сегодня говорили о ханах, кочевых империях и наследии Золотой Орды, передает корреспондент Zakon.kz.

Прошлое здесь не воспринималось как нечто далекое и музейное – напротив, через него участники симпозиума пытались понять будущее целого региона. Международный симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность" еще до официального открытия больше напоминал пространство большого диалога.

В холле вперемешку звучали казахский, русский, английский, турецкий и арабский языки. Историки обсуждали количество золотоордынских ханов, политологи – евразийскую идентичность, а востоковеды говорили о средневековых источниках, которые еще только предстоит перевести.

Среди гостей – исследователи из Китая, Японии, Кореи, Монголии, США, Канады, стран Центральной Азии и Ближнего Востока. В коридорах симпозиума пересекались археологи, тюркологи, востоковеды, политологи, нумизматы и дипломаты – люди, которые обычно работают в разных сферах, но сегодня оказались объединены одной темой.

Директор Научного института изучения Улуса Джучи Жаксылык Сабитов называет происходящее "джучидским поворотом" и "восстановлением исторической справедливости". По его мнению, Казахстан возвращает Золотую Орду в собственную национальную историю после десятилетий молчания.



"История Золотой Орды каждый год пополняется новыми открытиями. Фактически с 2009 года в изучении Золотой Орды происходит тихая революция. Находят новые монеты, открывают новых ханов. Сейчас, например, мы уже знаем, что в Золотой Орде было минимум 104 хана. По всем коллекциям мира хранится около миллиона золотоордынских монет – как в частных, так и в государственных собраниях. Эмиссия этих монет составляла около 28 млн. Это показывает, что Золотая Орда была одной из крупнейших торговых держав своего времени. Это была развитая экономическая держава, и каждый год происходят новые открытия – палеогенетические, нумизматические, исторические, переводятся новые источники", – объяснил Жаксылык Сабитов.

Он считает, что интерес к теме Золотой Орды сегодня выходит далеко за пределы Казахстана – в Астану приехали исследователи более чем из 20 стран. Он подчеркнул, что речь идет о средневековом тюркском государстве, ставшем предшественником Казахского ханства, поэтому внимание к его истории со стороны мирового научного сообщества закономерно.

"Безусловно, степная цивилизация оказала огромное влияние. В отличие от оседлых она соединяла разные регионы мира. Как сейчас наша конференция собрала представителей множества стран, так и степная цивилизация связывала различные регионы. Многие товары Великого шелкового пути проходили через степь: китайские товары попадали в Рим, римские – в Китай. Если бы не было степи, товарооборот был бы намного меньше. Научное сообщество знает очень много, но эти знания не стали частью широкой исторической памяти. Научные открытия происходят постоянно – практически каждый квартал, но они не популяризируются. Наша история очень богатая. Например, период Великой "замятни" – это настоящая "Игра престолов", когда за 20 лет сменились 25 ханов. Таких сюжетов очень много. Чисто научные знания – это хорошо, но они касаются только малого круга лиц", – дополнил Жаксылык Сабитов.

И чем больше в кулуарах говорили о Золотой Орде, тем заметнее становилось: для многих участников симпозиума это не только разговор о прошлом, но и попытка понять, как история степи влияет на современную Центральную Азию.

Эту мысль продолжил посол Халид Хатр-ур-Рахман – директор Центра цивилизаций и диалога ИСЕСКО. По его словам, Казахстан сегодня показывает, как историческое наследие Золотой Орды может становиться частью современного гуманитарного и международного диалога.



"Нас интересуют аспекты истории Центральной Азии и великие шаги в будущее, а Казахстан занимает одно из ключевых мест в этом процессе. Думаю, республика сегодня представляет собой прекрасный пример того, как страна может использовать свое историческое наследие и опираться на него в современной жизни. То, что мы сегодня видим в Казахстане, вызывает у нас большую гордость за исламский мир – это государство, которое демонстрирует отличный пример соединения истории и современности. Это мой первый визит. Но я хорошо знаю Казахстан, потому что работаю в Центре цивилизаций и диалога. Я прекрасно понимаю, что многообразие страны дает всему миру важный урок того, как управлять этим разнообразием и превращать его в преимущество и перспективу для развития", – дополнил он.

Собравшиеся эксперты активно обсуждали и современный мир, поднимали темы новой Евразии, идентичности стран. Историк Илья Зайцев в кулуарах подчеркнул, что многие государства континента до сих пор живут по "лекалам" Золотой Орды – от налоговой системы до принципов управления многонациональными обществами.

Именно в этот момент становится особенно заметно: симпозиум о Золотой Орде в Астане – это уже не только про археологию, монеты или средневековые хроники.



"Мне кажется, что Золотая Орда дала очень многое евразийским государствам и империям с точки зрения организации власти, понимания ее принципов и самого устройства государства. Это касается административного аппарата, отношения к подданным, к различным национальным и религиозным группам внутри страны. Механика власти – очень важная вещь. Если посмотреть, как до сих пор живут многие государства нашего материка, то во многом это все-таки золотоордынское наследие. Все империи так или иначе перенимают опыт предшественников. Но Золотая Орда как государство, объединившее огромную часть этого материка, дала очень многое, и мы во многом этим ей обязаны. Мне кажется, Российская империя тоже многое оттуда позаимствовала – возможно, даже не всегда осознавая это напрямую. Ведь перенимать можно и на интуитивном уровне: когда практики уже доказали свою эффективность, они продолжают работать. И, как мне кажется, работают до сих пор", – подытожил историк.

Старший научный сотрудник Института антропологии Академии наук Узбекистана Алимджан Бахтиёр отметил, что Казахстан сегодня активно продвигает тему Улуса Джучи, тогда как в самом Узбекистане интерес к Чагатайскому улусу остается более сдержанным.

"Сейчас Казахстан в этой теме уже доминирует. Потому что Джучи – старший сын Чингисхана, а Чагатай – второй. Таким образом, Казахстан продвигает свое лидерство в Центральной Азии", – рассказал он.

При этом ученый называет происходящее "здоровой конкуренцией" между странами и признается, что приехал в Астану для того, чтобы понять, как Казахстан собирается развивать эту тему дальше.



"Мне интересно, будет ли современный контекст на симпозиуме. Пока здесь собираются академики и ученые, которые будут говорить довольно сухо. А меня интересует, какую практическую перспективу это даст современному казаху, узбеку или татарину. Здесь собрались ученые из Китая, Египта, Кыргызстана. И важно понять: будет ли это общим проектом", – заявил он.

Ответ на этот вопрос ученого прозвучит скоро – президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении озвучит, что летопись Золотой Орды – это общая история человечества.



"В Казахстане начался довольно активный процесс пересмотра устаревших догм и стереотипов, которые в угоду политическим амбициям низводят некогда могучие степные империи до статуса так называемых "недогосударств" и даже позиционируют кочевые народы как дикую, стихийную силу, вышедшую за рамки исторического контекста. Но, восстанавливая объективную историческую картину, мы далеки от слепой идеализации прошлого", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что история не терпит и не прощает лжи во имя самолюбования, равно как и попыток превратить общее наследие в типично национальное явление.



"Претензии на монополию в трактовке нашего богатейшего прошлого с его противоречиями, сложностями – это тупиковый путь, ведущий к деградации науки и росту взаимного недоверия. Между тем в профессиональном сообществе историков, безусловно, имеются представители эффективной "мягкой силы" и научной дипломатии, они могут строить мосты там, где политики способны возводить лишь стены. Их миссия именно в нынешнее неспокойное время крайне важна", – заявил глава государства.

Со слов президента, в исторической памяти большинства народов ярче сохранились завоевательные походы правителей и талантливых полководцев, нежели монотонный труд реформаторов и выдающихся мыслителей. История Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований. Данная тема по-прежнему остается актуальной в наши дни и, на мой взгляд, никогда не утратит своей значимости.



"Действительно, овеянные легендами военные победы вызывают повышенную эмоциональную реакцию людей в сравнении с их откликами на институциональные новации и прогрессивные идеи, судьбоносное значение которых проявляется и оценивается должным образом спустя длительное время. Наглядный тому пример – искаженное восприятие истории Великой степи, которая, как правило, до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв и сражений. Такой одномерный подход заметно упрощает и искажает историческую реальность, втискивая сложное, многослойное бытие Великой степи, особенно Золотой Орды, в "прокрустово ложе" банальной военной хроники", – продолжил он.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что была проделана масштабная работа по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия Казахстана. Например, важным событием 2025 года стало международное признание уникальной рукописи "Генеалогия ханов". Этот ценный документ содержит сведения о правителях страны, охватывая в том числе период Золотой Орды.

Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего партнерства, которое отвечает нашим общим интересам и имеет большое значение высокий междисциплинарный уровень развития современной науки позволит усовершенствовать процесс объективного изучения истории Золотой Орды.