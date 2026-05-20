Алматинский Эминем: уличный певец раскачивает толпу на Арбате

У каждого из нас есть кумир, который так или иначе повлиял на наш выбор. А вот жизнь алматинца Валерия Бельского кардинально изменилась после того, как он стал фанатом Эминема. Zakon.kz расскажет, как парень собирает толпу слушателей с хитами всемирно известного рэпера.

Если случайно встретить Валерия Бельского на улице, его легко можно спутать с Эминемом: внешность, стиль, манеры и самое поразительное – вокальное сходство. 27-летний алматинец – ярый фанат американского рэпера и уже 10 лет исполняет его хиты.

"Песни Эминема пою с 2016 года. Отдельно этому не учился, началось, как обычное хобби. Но стал получать отклики от людей, которые высоко оценивали мое творчество. Это мотивировало развиваться больше. Мне нравятся песни короля хип-хопа своей энергией и живостью, они отзываются во мне больше, чем любой другой исполнитель". Валерий Бельский

Свое хобби алматинец превратил в проект Eminem Tribute Show – это полное погружение в настоящую атмосферу хип-хоп музыки, воссоздание выступлений легендарного рэпера Эминема с оригинальной подачей, живым звуком. Двойник мастерски перепевает популярные песни автора, копируя его читку, подачу и стиль.

"Осознанное решение превратить это в профессиональный проект пришло через живой опыт. Я выступал на Арбате, и однажды меня заметил основатель и дирижер Ne Prosto Orchestra Мадияр Тойболды. Он пригласил меня выступить с Lose Yourself и Mockingbird перед 12 тыс. зрителей на Almaty Arena. Когда стоишь на такой сцене и видишь, как зал реагирует, становится понятно, что это уже не просто увлечение. После этого я принял решение строить Eminem Tribute Show как основное направление". Валерий Бельский

По словам собеседника, материал Эминема – один из самых технически сложных в жанре: темп, дикция, дыхание, подача, произношение. Это недели и месяцы работы над каждым треком.

"Слушаю разное, но сценически я намеренно сфокусирован только на Eminem Tribute Show. Я не пародирую и не копирую его, это артистическая интерпретация, трибьют. Цель – передать энергию и подачу с уважением к артисту. Попыток встретиться с мировой звездой не было, думаю, это из области фантастики. Но, конечно, буду рад, если удастся, хотя особо об этом не задумывался". Валерий Бельский

Артист дарит мощную энергию прохожим на алматинском Арбате. Люди обязательно останавливаются, долго не могут поверить своим ушам, говоря, что его голос не отличить от оригинала. А кто-то вовсе принимает исполнение за фонограмму, но вокал всегда живой. Для него самые сильные эмоции – не концертный зал, полный людей, а улица, прохожие, которые останавливаются, чтобы послушать его пение.

"Именно с уличных выступлений началась профессиональная часть: меня замечали и приглашали от разогрева Нигатива и Грязного Рамиреса в небольшом клубе до больших сцен. На Арбате иногда останавливается человек, который явно никуда не торопится, стоит, слушает до конца, потом подходит и говорит: "Я не верил, что это вживую". Вот это ощущение, когда музыка буквально останавливает людей на улице, и есть то, ради чего я это делаю". Валерий Бельский

Горожанин выступает на Арбате около 10 лет. Он признается, что это открытая сцена с ежедневной аудиторией, которую не купишь ни в каком зале. Здесь он и зарабатывает, обкатывает материал, находит новых зрителей и получает удовольствие.

Вот еще один пример из трогательных моментов, который произошел недавно: подписчик специально пришел на пешеходную улицу послушать живое исполнение Валерия Бельского. Также он принес с собой кассету альбома The Eminem Show и попросил его расписаться на ней.

Не в меньшем восторге и интернет-пользователи, которые под видео в соцсетях оставляют позитивные комментарии: