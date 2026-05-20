Статьи

Слезы радости и объятия: второй миротворческий контингент вернулся в Казахстан

миротворцы, ООН, Голанские высоты, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 15:00
После года службы на Голанских высотах второй казахстанский миротворческий контингент вернулся домой. В аэропорту Алматы военнослужащих ждали слезы радости, крепкие объятия и долгожданная встреча с родными, близкими и командованием. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Казахстанские военнослужащие находились в Сирии в составе международной миссии ООН и выполняли задачи по поддержанию мира и безопасности в зоне ответственности. На протяжении года они выступали резервом командующего Силами ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF).

Встретил миротворцев Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана Мереке Кучекбаев. Он поблагодарил военнослужащих за службу, подчеркнув, что они достойно представили Казахстан на международной арене и успешно выполнили все поставленные задачи.

Однако за официальными словами стояли человеческие истории ожидания и переживаний.

"Мы должны были находиться на Голанских высотах ровно год. Но получилось так, что задержались еще на месяц. Все цели миссии были достигнуты. Не буду скрывать, не всегда было легко. Но самое сложное – это расстояние с родными. Пережить долгую разлуку действительно тяжело", – рассказал старший сержант Виталий Масиченко.

Не скрывала эмоций и его супруга Алина. После долгожданной встречи она с улыбкой, но вполне серьезно призналась, что пережитый год дался семье тяжело.

"Это было невыносимо. Мы были на связи практически круглосуточно. Я буквально не выпускала телефон из рук весь год. Очень переживала. Больше я его в такую длительную командировку не отпущу," – сказала жена военнослужащего.

Слезы радости, крепкие объятия, улыбки сделали церемонию встречи особенно теплой.

Стоит отметить, что по итогам миссии деятельность казахстанского контингента получила высокую оценку со стороны руководства миссии и международных партнеров. Для самих же военнослужащих главным итогом этого дня, кажется, стало не официальное признание, а возможность наконец обнять близких после долгой разлуки и услышать самые простые, но важные слова: "Добро пожаловать домой".

Николай Ежелев
