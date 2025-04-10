Историческая миссия: вторая рота казахстанских миротворцев отправилась на Голанские высоты

В Алматы прошла торжественная отправка второго казахстанского миротворческого контингента в Сирию. Проводить военнослужащих в заграничную командировку пришли представители Министерства обороны РК, сослуживцы, а также их родные и близкие. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Голанские высоты (Голаны) – спорная территория на Ближнем Востоке, расположенная между Израилем и Сирией. Обе страны заявляют свои права на эту землю и контролировали разные части Голан через буферную зону. В начале декабря 2024 года Израиль пересек разделительную зону и объявил о полном контроле над высотами.



И сегодня из Алматы на Голаны отправился второй казахстанский миротворческий контингент, который примет эстафету у своих коллег. Первый состав миротворцев в течение года успешно выполнил ряд ключевых задач, направленных на поддержание мира и безопасности в этом регионе. И теперь им пора домой!

Первый контингент казахстанских миротворцев за время своей службы выполнил 458 патрулей, 3 усиления миротворческих баз и наблюдательных постов, 4 эвакуации гражданских лиц, 15 операций по уничтожению взрывоопасных предметов, в ходе которых было уничтожено более 240 опасных объектов, 66 сопровождений военного персонала и гуманитарных грузов.

Фото: Zakon.kz

С напутственным словом на торжественном построении к миротворцам обратился заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Он подчеркнул особое значение Казахстана в деле по поддержанию международной безопасности.

"Быть миротворцем – это большая честь! С гордостью несите звание казахстанского военнослужащего! Я желаю каждому достойно справиться со своими обязанностями и вернуться домой целыми и невредимыми. Берегите себя и берегите друг друга ", – пожелал миротворцам генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Фото: Zakon.kz

Новый контингент миротворцев, как и предыдущий, проходил специальную подготовку в Центре миротворческих операций Министерства обороны РК в Алматы. Военнослужащие углубленно изучали английский язык, полевую медицину, радиосвязь, саперное дело, правила применения силы, а также нормы международного и гуманитарного права.

"Подготовить миротворца к миссии – дело не одного месяца. Только языковая подготовка занимает около года. Весь командный состав должен владеть в совершенстве иностранным языком, в данном случае – английским. Кроме этого, миротворец должен на "отлично" знать свою военную специальность и главное – быть психологически подготовленным к любым экстремальным ситуациям", – рассказал командир миротворческого контингента второй ротации подполковник Жанибек Нурланов.

Материал по теме Подготовка, как у спецназа: отбор и подготовка казахстанских миротворцев к командировкам

Фото: Zakon.kz

Сами миротворцы, отправляющиеся на Голанские высоты, уверены в том, что справятся с возложенной на них задачей. Некоторым уже приходилось участвовать в аналогичных миссиях, а значит, они будут в полной мере использовать приобретенный опыт на практике, тем самым помогая освоиться тем, для кого все это впервые.

"Это моя вторая миссия. С 2020 по 2021 год я служил в составе миротворческого контингента в Республике Ливан. Стоит отметить, что, когда я готовился к первой своей командировке, было непросто. У миротворцев серьезные физические нагрузки, военнослужащие постоянно занимаются с психологами, инструкторами и углубленно изучают иностранные языки. В этот раз мне уже было полегче, можно сказать, я повторял пройденный материал. Куда сложнее дается расставание с близкими", – рассказал младший сержант Артем Ковальчук.

Материал по теме Обучение в режиме нон-стоп: новый контингент военнослужащих из Казахстана готовится к отправке в Сирию

Фото: Zakon.kz

Проводить миротворцев приехали их родные и близкие, которые добирались до Алматы из разных уголков страны.

"Сердце разрывается. Еле сдерживаюсь, чтобы не разреветься. Но муж приказал мне не плакать. Я знаю, что приказы нужно выполнять во что бы то ни стало. Поэтому держусь, мой муж – сержант третьего класса Ержан Собумбаев, у нас шестеро детей. Наш отец семейства на протяжении года уговаривал меня отпустить его в командировку. Я была против, но он настоял. Я уверена, что все будет хорошо, я горжусь своим мужем", – рассказала супруга военнослужащего Акмарал Собумбаева.

Фото: Zakon.kz

Торжественная церемония прощания особенно была интересна для детей военнослужащих. Для них все казалось праздничным парадом и представлением, где в главных ролях их папы.

Фото: Zakon.kz

После официальной части миротворцам дали всего лишь 20 минут на прощание с родственниками. Некоторые из военных не сдерживали слез, ведь они смогут увидеть свои семьи только через год.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что всего за 16 лет более 600 казахстанских военных приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Кроме контингента на Голанских высотах, 19 казахстанцев проходят службу в составе миротворческих миссий ООН в Ливанской Республике, Западной Сахаре, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.

Кстати, миротворцами служат не только мужчины. 14 женщин-военнослужащих ВС РК приняли участие в различных миротворческих миссиях ООН за рубежом. На данный момент пять из них проходят службу в составе миссии ООН.