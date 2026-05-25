Как звучит ушедшая эпоха: необычный музей в Павлодаре, где можно прикоснуться к прошлому веку
Александр Монастырский уже более 25 лет собирает вещи прошлого столетия – от музыкального оборудования и магнитофонов до различной бытовой техники, отражающей развитие технического прогресса. Все началось с обычной рабочей командировки в Европу в 1989 году.
"У меня была длительная загранкомандировка – четыре года в Германии. За это время я увидел, как в Польше и Германии, даже в небольших городках, люди создают частные музеи и бережно сохраняют историю. Это меня зацепило. Кто-то собирал военную технику, кто-то мотоциклы, кто-то самые разные изделия. Я этим "заразился" и начал думать, с чего бы самому начать такую коллекцию".Коллекционер Александр Монастырский
И ответ пришел сам собой. Уже после возвращения в одном из дворов Баянаула он увидел старые колеса от телеги. Они ему приглянулись, и с этого момента все и закрутилось. Позже во дворе появился плуг 1904 года.
"Потом начали привозить экспонаты из Казахстана и России. Это и атрибутика, и магнитофоны, и усилители – весь наш прошлый быт: стиральные и швейные машины, мясорубки, соковыжималки. Со временем коллекция расширилась настолько, что появились предметы даже XVIII века. Здесь есть пластинки, патефоны и граммофоны, плуги и телеги, бочки, в которых раньше солили огурцы и капусту, а также бюсты вождей – Ленина и Сталина".Коллекционер Александр Монастырский
Он уже давно сбился со счета экспонатов. Коллекция размещена на стеллажах в гараже. По его словам, сюда приезжали и иностранные делегации. Путешественники из Китая могут по четыре часа рассматривать экспонаты. Одна из групп гостей даже сняла видеоролик о необычной коллекции, который планируют показывать в Китае. Также приходят казахстанские немцы, переехавшие в Германию, много семей с детьми.
Коллекционирование для Александра – дело души. Ранее он работал директором завода макаронных изделий в Павлодаре, а сейчас находится на пенсии и полностью посвятил себя своему увлечению.
У него есть мечта – создать полноценный музей.
"Если бы помогли с помещением… Я уже вел переговоры на эту тему с уполномоченными органами. Очень хочется создать полноценный музей, где все было бы систематизировано и доступно людям. Чтобы это не просто хранилось, а работало как живая экспозиция. Примерная планировка уже в голове есть: отдельные залы под электротехнику, магнитофоны и аудиосистемы, отдельный блок – советский быт, дальше можно выделить разделы, посвященные спорту и армии. Хочется, чтобы человек заходил и буквально проходил по эпохам – от бытовых вещей до техники и истории страны".Коллекционер Александр Монастырский
Свою коллекцию он продолжает пополнять. Один из магнитофонов "Нота" он приобрел уже на пенсии в одном из совхозов Павлодарской области, другой ему подарил товарищ. Некоторые экспонаты покупал за доллары, например, около 200 долларов он заплатил за редкую технику примерно 7-8 лет назад.
Сегодня его коллекция – это настоящая машина времени: магнитофоны "Нота", "Панасоник", катушечные и кассетные модели 70-80-х годов, советская техника и предметы быта, которые возвращают в прошлое.
И, как отмечает сам коллекционер, его дом-музей уже стал местом притяжения: люди специально разыскивают его, чтобы своими глазами увидеть экспонаты, потрогать их, включить магнитофоны и буквально услышать звучание ушедшей эпохи.