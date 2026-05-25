Как звучит ушедшая эпоха: необычный музей в Павлодаре, где можно прикоснуться к прошлому веку

Павлодарцы, ностальгирующие по ушедшей эпохе технического прогресса, могут буквально окунуться в историю и воочию увидеть уникальную коллекцию, размещенную всего на 124 квадратных метрах. Для этого достаточно лишь, чтобы хозяин экспозиции был дома, сообщает Zakon.kz.

Александр Монастырский уже более 25 лет собирает вещи прошлого столетия – от музыкального оборудования и магнитофонов до различной бытовой техники, отражающей развитие технического прогресса. Все началось с обычной рабочей командировки в Европу в 1989 году.

"У меня была длительная загранкомандировка – четыре года в Германии. За это время я увидел, как в Польше и Германии, даже в небольших городках, люди создают частные музеи и бережно сохраняют историю. Это меня зацепило. Кто-то собирал военную технику, кто-то мотоциклы, кто-то самые разные изделия. Я этим "заразился" и начал думать, с чего бы самому начать такую коллекцию". Коллекционер Александр Монастырский

И ответ пришел сам собой. Уже после возвращения в одном из дворов Баянаула он увидел старые колеса от телеги. Они ему приглянулись, и с этого момента все и закрутилось. Позже во дворе появился плуг 1904 года.

"Потом начали привозить экспонаты из Казахстана и России. Это и атрибутика, и магнитофоны, и усилители – весь наш прошлый быт: стиральные и швейные машины, мясорубки, соковыжималки. Со временем коллекция расширилась настолько, что появились предметы даже XVIII века. Здесь есть пластинки, патефоны и граммофоны, плуги и телеги, бочки, в которых раньше солили огурцы и капусту, а также бюсты вождей – Ленина и Сталина". Коллекционер Александр Монастырский

Он уже давно сбился со счета экспонатов. Коллекция размещена на стеллажах в гараже. По его словам, сюда приезжали и иностранные делегации. Путешественники из Китая могут по четыре часа рассматривать экспонаты. Одна из групп гостей даже сняла видеоролик о необычной коллекции, который планируют показывать в Китае. Также приходят казахстанские немцы, переехавшие в Германию, много семей с детьми.

Коллекционирование для Александра – дело души. Ранее он работал директором завода макаронных изделий в Павлодаре, а сейчас находится на пенсии и полностью посвятил себя своему увлечению.

Фото: Александр Монастырский

У него есть мечта – создать полноценный музей.

"Если бы помогли с помещением… Я уже вел переговоры на эту тему с уполномоченными органами. Очень хочется создать полноценный музей, где все было бы систематизировано и доступно людям. Чтобы это не просто хранилось, а работало как живая экспозиция. Примерная планировка уже в голове есть: отдельные залы под электротехнику, магнитофоны и аудиосистемы, отдельный блок – советский быт, дальше можно выделить разделы, посвященные спорту и армии. Хочется, чтобы человек заходил и буквально проходил по эпохам – от бытовых вещей до техники и истории страны". Коллекционер Александр Монастырский

Свою коллекцию он продолжает пополнять. Один из магнитофонов "Нота" он приобрел уже на пенсии в одном из совхозов Павлодарской области, другой ему подарил товарищ. Некоторые экспонаты покупал за доллары, например, около 200 долларов он заплатил за редкую технику примерно 7-8 лет назад.

Сегодня его коллекция – это настоящая машина времени: магнитофоны "Нота", "Панасоник", катушечные и кассетные модели 70-80-х годов, советская техника и предметы быта, которые возвращают в прошлое.

И, как отмечает сам коллекционер, его дом-музей уже стал местом притяжения: люди специально разыскивают его, чтобы своими глазами увидеть экспонаты, потрогать их, включить магнитофоны и буквально услышать звучание ушедшей эпохи.