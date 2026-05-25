#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.8
545.99
6.6
Статьи

Как звучит ушедшая эпоха: необычный музей в Павлодаре, где можно прикоснуться к прошлому веку

Музей, необычный музей, гараж, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 12:15 Фото: Александр Монастырский
Павлодарцы, ностальгирующие по ушедшей эпохе технического прогресса, могут буквально окунуться в историю и воочию увидеть уникальную коллекцию, размещенную всего на 124 квадратных метрах. Для этого достаточно лишь, чтобы хозяин экспозиции был дома, сообщает Zakon.kz.

Александр Монастырский уже более 25 лет собирает вещи прошлого столетия – от музыкального оборудования и магнитофонов до различной бытовой техники, отражающей развитие технического прогресса. Все началось с обычной рабочей командировки в Европу в 1989 году.

"У меня была длительная загранкомандировка – четыре года в Германии. За это время я увидел, как в Польше и Германии, даже в небольших городках, люди создают частные музеи и бережно сохраняют историю. Это меня зацепило. Кто-то собирал военную технику, кто-то мотоциклы, кто-то самые разные изделия. Я этим "заразился" и начал думать, с чего бы самому начать такую коллекцию".Коллекционер Александр Монастырский

И ответ пришел сам собой. Уже после возвращения в одном из дворов Баянаула он увидел старые колеса от телеги. Они ему приглянулись, и с этого момента все и закрутилось. Позже во дворе появился плуг 1904 года.

"Потом начали привозить экспонаты из Казахстана и России. Это и атрибутика, и магнитофоны, и усилители – весь наш прошлый быт: стиральные и швейные машины, мясорубки, соковыжималки. Со временем коллекция расширилась настолько, что появились предметы даже XVIII века. Здесь есть пластинки, патефоны и граммофоны, плуги и телеги, бочки, в которых раньше солили огурцы и капусту, а также бюсты вождей – Ленина и Сталина".Коллекционер Александр Монастырский

Он уже давно сбился со счета экспонатов. Коллекция размещена на стеллажах в гараже. По его словам, сюда приезжали и иностранные делегации. Путешественники из Китая могут по четыре часа рассматривать экспонаты. Одна из групп гостей даже сняла видеоролик о необычной коллекции, который планируют показывать в Китае. Также приходят казахстанские немцы, переехавшие в Германию, много семей с детьми.

Коллекционирование для Александра – дело души. Ранее он работал директором завода макаронных изделий в Павлодаре, а сейчас находится на пенсии и полностью посвятил себя своему увлечению.

Музей, необычный музей, гараж, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 12:15

Фото: Александр Монастырский

У него есть мечта – создать полноценный музей.

"Если бы помогли с помещением… Я уже вел переговоры на эту тему с уполномоченными органами. Очень хочется создать полноценный музей, где все было бы систематизировано и доступно людям. Чтобы это не просто хранилось, а работало как живая экспозиция. Примерная планировка уже в голове есть: отдельные залы под электротехнику, магнитофоны и аудиосистемы, отдельный блок – советский быт, дальше можно выделить разделы, посвященные спорту и армии. Хочется, чтобы человек заходил и буквально проходил по эпохам – от бытовых вещей до техники и истории страны".Коллекционер Александр Монастырский
Музей, необычный музей, гараж, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 12:15

Фото: Александр Монастырский

Свою коллекцию он продолжает пополнять. Один из магнитофонов "Нота" он приобрел уже на пенсии в одном из совхозов Павлодарской области, другой ему подарил товарищ. Некоторые экспонаты покупал за доллары, например, около 200 долларов он заплатил за редкую технику примерно 7-8 лет назад.

Музей, необычный музей, гараж, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 12:15

Фото: Александр Монастырский

Сегодня его коллекция – это настоящая машина времени: магнитофоны "Нота", "Панасоник", катушечные и кассетные модели 70-80-х годов, советская техника и предметы быта, которые возвращают в прошлое.

И, как отмечает сам коллекционер, его дом-музей уже стал местом притяжения: люди специально разыскивают его, чтобы своими глазами увидеть экспонаты, потрогать их, включить магнитофоны и буквально услышать звучание ушедшей эпохи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Акмарал Есимханова
Читайте также
Музей пожарного дела в Павлодаре, пожарное дело, Павлодар
09:50, 20 января 2026
От "тушил" до пожарных частей: музей в Павлодаре, где оживает история города
заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева
17:16, 20 февраля 2026
Новый экспозиционный зал "Алтын Орда" открывается в Национальном Центральном музее
Радиола, радиоприемник, музей, Павлодар
16:19, 24 ноября 2025
Ламповые истории: "музыкальный центр" из прошлого положил начало музею журналистики в Павлодаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана уступила в четвертьфинале престижного турнира будущим чемпионам
13:22, Сегодня
Сборная Казахстана уступила будущим чемпионам из Швейцарии в четвертьфинале Кубка мира
Байсуфинов назвал на окончательный состав
12:55, Сегодня
Талгат Байсуфинов назвал окончательный состав Казахстана на матчи с Арменией и Венгрией
Чемпионат Азии по борьбе до 23 лет
12:46, Сегодня
Стало известно, как две казахстанские борчихи выступили в полуфинале чемпионата Азии
Aktobe Open 2025
12:43, Сегодня
Турнир с призовым фондом 100 тысяч долларов США и участием мировых звёзд пройдёт в Актобе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: