Четыре тигра прибыли в Казахстан: где будут обитать животные

Четыре амурских тигра доставили в Казахстан для будущей реинтродукции в дикую природу. Они станут частью масштабной программы по восстановлению популяции хищника в Центральной Азии. Zakоn.kz узнал подробности уникального события.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в Казахстан прибыли четыре амурских тигра. В ней отмечалось, что животных доставили в Алматы в рамках первой международной программы по реинтродукции амурского тигра.

Как стало известно, для перевозки хищников был организован сложный маршрут Хабаровск – Москва – Алматы.

Из-за габаритов специальных вольеров и необходимости обеспечить безопасные условия транспортировки для перелета задействовали широкофюзеляжный лайнер.

В паблике уточнили, что в составе группы животных трехлетние самец и самка, а также два тигренка возрастом до одного года.

По данным телеграм-канала, после прибытия в Алматы тигров вертолетом доставили на территорию государственного природного резервата "Иле-Балхаш" в Алматинской области. Там животные пройдут этап адаптации перед дальнейшим выпуском в естественную среду обитания.

Появление тигров в Казахстане вызвало широкий общественный интерес после того, как в социальных сетях начали распространяться кадры и сообщения о прибытии хищников. Чтобы уточнить детали программы и условия передачи животных, корреспондент Zakon.kz обратился за официальным комментарием в Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

В ведомстве сообщили, что решение о передаче тигров стало результатом договоренностей между главами Казахстана и России.

"Этот жест является символом многовековой дружбы и добрососедства между нашими народами, объединенных общей историей и ответственностью за сохранение природного наследия Евразии", – отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что личная поддержка лидеров двух государств придала новый импульс совместным экологическим инициативам и позволила приступить к реализации одного из наиболее значимых природоохранных проектов региона.

"Величие тигра отражает силу, устойчивость и дух отношений между Казахстаном и Россией – отношений, основанных на уважении, сотрудничестве и взаимной поддержке", – говорится в комментарии.

В министерстве напомнили, что туранский тигр исторически являлся обитателем экосистем Центральной Азии. Однако в прошлом веке этот вид полностью исчез с территории региона. Сегодня Казахстан предпринимает масштабные шаги по его возвращению в естественную среду обитания.

Ключевой площадкой проекта стал государственный природный резерват "Иле-Балхаш", расположенный в Балхашском районе Алматинской области. Его площадь составляет около 1,2 млн гектаров. Территория включает уникальные природные комплексы, которые, по оценкам специалистов, способны обеспечить необходимые условия для восстановления популяции тигра и сохранения биоразнообразия.

В Минэкологии также отметили, что проект стал примером международного сотрудничества в сфере охраны природы и одновременно символом укрепляющегося стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

"Пусть совместные усилия наших стран и впредь служат делу мира, устойчивого развития и сохранения общего природного наследия для будущих поколений", – заключили в ведомстве.

Проект по возвращению тигра в Казахстан считается одним из крупнейших природоохранных проектов последних лет в Центральной Азии. Ранее специалисты поясняли, что для восстановления популяции выбран именно амурский тигр, поскольку он генетически наиболее близок к исчезнувшему туранскому тигру.

Программа по возвращению тигра в Казахстан стартовала после международного форума по сохранению тигра, прошедшего в Санкт-Петербурге в 2010 году. Тогда страны ареала договорились совместно восстанавливать популяцию хищника в дикой природе, а Казахстан официально заявил о готовности реализовать проект по реинтродукции тигра.

Научную основу инициативы разрабатывали казахстанские, российские и международные специалисты в течение нескольких лет. Исследования подтвердили, что амурский тигр генетически близок к исчезнувшему туранскому тигру, который когда-то обитал на территории Центральной Азии. Это позволило использовать амурских тигров для восстановления популяции в регионе.

Наиболее подходящей территорией для возвращения хищника ученые определили южное Прибалхашье – район дельты реки Или. Здесь был создан государственный природный резерват "Иле-Балхаш", восстановлены природные местообитания и подготовлена инфраструктура для адаптации и последующего выпуска животных в дикую природу.

Практическая реализация проекта получила новый импульс в 2025 году после подписания Казахстаном и Россией совместного плана по ввозу амурских тигров. После прибытия животных в Казахстан они проходят карантин и адаптацию под наблюдением специалистов, а перед выпуском в естественную среду их оснастят спутниковыми ошейниками для постоянного мониторинга.

