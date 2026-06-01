Баянаул на карте мировой науки: фауна Павлодарской области станет частью глобальной базы

Пока туристы любуются природой Баянаула, в горах и лесах кипит своя, скрытая от человеческих глаз жизнь. Среди ущелий, рощ и каменистых троп ученые установили фотоловушки, которые помогают заглянуть в мир животных и узнать, кто на самом деле является хозяином этих мест, сообщает Zakon.kz.

Баянаул "глазами" фотоловушек

Исследователи Павлодарской области хотят выяснить, куда мигрируют животные, сколько их осталось и как меняется экосистема северо-востока Казахстана. Для этого используют современные технологии – фотоловушки, дроны и геоинформационные системы.

Фото: Зарина Сергазинова

Сейчас в Баянаульском государственном национальном природном парке стартовал полевой сезон фотомониторинга в рамках научного проекта по изучению охотничье-промысловых видов млекопитающих.

По словам доктора PhD, ассоциированного профессора кафедры "Биология и экология" одного из павлодарских вузов Зарины Сергазиновой, точки для установки фотоловушек заранее спроектировали в специальной ГИС-системе. Во время работы схему приходилось корректировать с учетом рельефа и влияния человека. Исследования на территории нацпарка продолжатся до осени 2026 года.

Что удалось обнаружить ученым

Главная цель проекта – создать современную систему мониторинга животных. Она объединяет данные дистанционного зондирования, фотомониторинга, аэрофотосъемки и геоинформационного моделирования. В дальнейшем собранные материалы планируют интегрировать в международную базу GBIF (Global BiodiversityInformation Facility), которой пользуются ученые по всему миру.

Сейчас в Баянаульском нацпарке установлены 11 фотоловушек. Они фиксируют животных в естественной среде обитания, без присутствия человека.

Годом ранее аналогичные исследования провели в государственном лесном природном резервате "Ертіс орманы" и пойме Иртыша на территории Павлодарского района. Тогда ученые использовали комплексный подход – наблюдение с беспилотников вместе со стационарными фотоловушками. В "Ертіс орманы" их установили на 12 участках, еще 19 точек разместили в пойме Иртыша.

Результаты мониторинга показали богатство и разнообразие фауны региона.



"Нам удалось зафиксировать более 10 видов позвоночных животных. Среди них лось, кабан, сибирская косуля, волк, рысь, лисица, енотовидная собака, барсук, степной сурок, белка и заяц-беляк", — рассказала Зарина Сергазинова.

Во время исследований специалисты собрали данные о местах обитания животных, структуре сообществ и путях миграции. На основе фотоловушек и аэрофотосъемки уже созданы первые цифровые карты распространения животных. Кроме того, ученые провели моделирование ареалов с помощью метода MaxEnt, который позволяет прогнозировать, где животные могут обитать в будущем.

Данные о животных Баянаула войдут в мировую базу

Особенность проекта – в сочетании сразу нескольких технологий: фотоловушек, дронов и геоинформационного анализа. Такой подход помогает максимально точно оценивать численность животных и отслеживать изменения экосистемы. По словам исследователей, подобных комплексных исследований в северо-восточном Казахстане раньше не проводили.

Ученые отмечают, что проект важен не только для региона, но и для международного научного сообщества. Благодаря интеграции данных в глобальную базу GBIF информация о фауне Павлодарской области станет доступна исследователям из разных стран. Это позволит лучше изучать влияние климата и деятельности человека на животных, а также сравнивать экосистемы Казахстана с другими территориями мира.

"Эффективность проекта заключается в создании достоверной базы данных о распространении и запасах охотничье-промысловых животных северо-востока Казахстана. Разработанная методика позволит повысить точность учета и качество планирования природопользования", – отметила Зарина Сергазинова.

Тайны Баянаула

Исследование уже называют одним из самых масштабных проектов по изучению дикой природы Павлодарской области. А фотоловушки дают возможность буквально заглянуть в скрытую жизнь животных, которую человек в обычных условиях почти никогда не видит.

В Баянаульском нацпарке обитают около 50 видов птиц и 40 видов млекопитающих. Среди наиболее ценных животных – архар, косуля, барсук и белка. Особой гордостью парка остается архар, занесенный в Красную книгу как редкий и исчезающий вид, нуждающийся в охране.

Из птиц здесь можно встретить журавлей, лебедей, цапель и дроф, а среди хищников – беркута, пустельгу и коршуна. При этом ученые не исключают, что благодаря фотоловушкам список обитателей нацпарка может оказаться значительно шире. Камеры фиксируют животных в местах, куда человек добирается редко, поэтому исследователи рассчитывают получить новые данные о скрытой жизни фауны Баянаула и обнаружить виды, которые раньше не попадали в поле зрения специалистов.