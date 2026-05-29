Казахстанцы стали чаще использовать ИИ в повседневной жизни – исследование

Казахстан укрепил свои позиции в глобальном рейтинге стран, чье население чаще всего использует искусственный интеллект в повседневной жизни, сообщает Zakon.kz.

Как уже неоднократно отмечалось, искусственный интеллект сегодня является наиболее быстро растущей технологией из всех ранее внедренных в повседневную жизнь человека, среди которых энергетика, интернет, смартфоны, телевидение и радио.

К примеру, только за последний год количественный показатель людей по всему миру, которые на постоянной основе используют инструменты ИИ в быту или на работе, вырос на 17,8%.

Не обходит стороной этот феномен и Казахстан, где по состоянию на первую половину 2026 года количественный показатель взрослого населения страны, использующего нейросети и инструменты ИИ в повседневной жизни, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 3,2% и достиг отметки в 15,9%.

Кто и как определяет

Автором исследования, отслеживающим данные по использованию и применению населением всего мира инструментов искусственного интеллекта, является компания Microsoft. Ее специалисты проводят масштабную работу по изучению всех мировых процессов развития нейросетей и внедрения ИИ в повседневную жизнь человека.

Конкретно в этом докладе эксперты компании приводят данные по странам, кто наиболее успешен в процессах развития и проектирования инструментов ИИ, кто лучше всех создает для этого нужную инфраструктуру и кто больше всех преуспел в его внедрении в массы.

Ну и как следствие, составляется глобальный рейтинг стран, чье население лучше всего справляется с освоением инструментов ИИ и активно их применяет на работе и в быту.

Оценка Казахстана и стран СНГ

Как уже отмечалось выше, Казахстан по итогам первого полугодия 2026 года улучшил свои показатели в рейтинге стран по повседневному использованию ИИ и поднялся с 71-го на 70-е место из 147-ми возможных.

Среди стран СНГ Казахстан по этому показателю уступает лишь Азербайджану, который в общемировом рейтинге занимает 62-е место. Там доля постоянно использующего инструменты ИИ и нейросети в повседневной жизни населения составляет 17,7%.

Ниже расположились: Беларусь (115-е место с 9,6% вовлеченного населения), Кыргызстан (116-е место с 9,5% вовлеченного населения), Россия (117-е место с 9,5% вовлеченного населения), Армения (139-е место с 7,4% вовлеченного населения), Узбекистан (142-е место с 7,2% вовлеченного населения) и Таджикистан (145-е место с 6,1% вовлеченного населения).

Из этого следует, что Казахстан продолжает опережать по этому показателю все страны Центральной Азии и большую часть государств-участников СНГ.

Лидеры и аутсайдеры

Первые три строчки общемирового рейтинга по использованию нейросетей и инструментов искусственного интеллекта взрослым, трудоспособным населением на ежедневной основе занимают Объединенные Арабские Эмираты (70,1% от общего числа граждан), Сингапур (63,4% от общего числа граждан) и Норвегия (48,6% от общего числа граждан).

В первую десятку этого рейтинга также входят: Ирландия (48,4% взрослого населения), Франция (47,8%), Испания (44,2%), Новая Зеландия (43%), Великобритания (42,2%), Нидерланды (42,1%) и Катар (41,8%).

Серьезный скачок в развитии ИИ и его внедрения в повседневную жизнь населения за последний год осуществила Южная Корея, увеличив долю постоянно использующих нейросети и инструменты искусственного интеллекта граждан до 37,1% (рост составил 6,4%).

В Соединенных Штатах, несмотря на то, что 53,7% всей мировой инфраструктуры развивающей нейросети и возможности искусственного интеллекта находится под их контролем, количество американских граждан, освоивших ИИ и использующих его на ежедневной основе, составляет 31,3% от общего числа взрослого, трудоспособного населения (в рейтинге занимает 21-е место).

Китай, в свою очередь, также не находится по этому показателю в числе общемировых лидеров и занимает 67-е место (16,4% взрослого населения использует ИИ на ежедневной основе).

Последнюю строчку этого рейтинга занимает Камбоджа с 5,7% населения, освоившего нейросети и инструменты искусственного интеллекта.