Древняя галерея под открытым небом: какие тайны хранит Танбалы – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
В окрестностях Алматы есть место, которое туристы посещают не так часто. Это историко-археологический комплекс Танбалы. Мы отправились туда в выходной день и были единственными туристами. Хотя Танбалы – это шанс прикоснуться даже не к вековой, а к тысячелетней истории, сообщает Zakon.kz.

Дорога

Отправляться в урочище лучше ранним утром, а находится оно в Жамбылском районе Алматинской области.

Выехали в 6 утра, чтобы успеть покинуть город до начала пробок в районе "Алтын-Орды". Путь начался с проспекта Райымбека, который переходит в трассу "Алматы-Бишкек". Поворот в пути всего один, однако указателя на нем никакого нет, нужно ехать по навигатору.

По дороге еще успели застать и запечатлеть цветение степи. Поистине завораживающее зрелище – холмы и долины покрыты ковром из голубых, розовых, белых и желтых цветов.

С учетом остановок и фотографирования цветов мы добрались до пункта назначения за три часа. Дорожное покрытие в целом хорошее, только в паре мест были ямы. Прибыли на место как раз к открытию музея в 9 утра. В музее приобрели билеты (на май 2026 года стоимость посещения комплекса с человека – 1000 тенге) и посмотрели экспозицию.

Знакомство с древностью

На территории комплекса нас сопровождал сотрудник. Он рассказал, что работает в парке уже более 20 лет и застал еще времена, когда это место было бесхозным, и о нем знали только научные работники. Несмотря на возраст – 63 года, наш провожатый бодро взбирался на каменные тропинки быстрее молодых и еще успевал показывать и рассказывать о рисунках.

Всего в музее около пяти тысяч петроглифов, которые делятся на пять групп. Маршрут начинается с рисунков третьей группы, так как первая труднодоступная и разрушается из-за эрозии пород, а вторая сейчас находится на реставрации.

Маршрут по трем группам петроглифов и осмотр мест захоронений имеет протяженность около 2 километров и несколько подъемов и спусков. Один из участков маршрута проходит по высоким каменным ступеням. Между группами установлены беседки с лавочками, так как естественной тени нет, и в жаркую погоду там может быть тяжело. В беседках установлены таблички с описанием сюжета наскальных изображений и датами их создания.

Что рисовали древние люди

Большая часть рисунков посвящена животным, сценам охоты, также много изображений солнцеголовых богов и ритуальных действий. Примечательно, что среди сюжетов отдельно демонстрировалась тема продолжения рода, например, в одном из них показана стельная корова. На следующем рисунке, как считают археологи, всадница также "в положении", о чем можно судить по прорисованному круглому животу. К слову, как рассказал наш проводник, туристы смотрят на рисунок сбоку и всегда думают, что это черепаха.

Еще очень интересно было, что даже в те далекие времена при таком схематичном начертании по рисункам можно понять, где изображен волк, а где собака. Собак рисовали с поднятым хвостом, а волков с опущенным.

Также в музее рассказали, что места для нанесения изображений выбраны не случайно. Они рассчитаны на то, чтобы становиться наиболее видимыми при закатном освещении под определенным углом. Есть даже изображение древнего "компаса": круг с пересекающими линиями, которые, действительно, довольно близко указывают на стороны света.

Некоторые рисунки вообще напоминают сюжеты из области фантастики. Непонятные существа, изображенные на скалах, скорее напоминают монстров, сошедших с экранов кино. Странные части тела, треугольные головы, хвосты. Что это было, остается только догадываться. Возможно фантазии древних живописцев или детали ритуальных костюмов.

Могильники эпохи бронзы

Еще одной интересной находкой в Танбалы стали могильники XIV века до нашей эры. Их особенность заключается в способе захоронения: умерших укладывали на бок в каменных погребальных камерах из массивных плит. Рядом с умершим закладывали посуду и бронзовые украшения.

Запретная секция

Стоит отметить, что первая группа петроглифов закрыта для посещения. Туда есть доступ только у сотрудников комплекса и научных работников. Однако, судя по картинкам в описании, именно эти рисунки казались очень необычными и увидеть их хоть одним глазком, но очень хотелось.

Наш проводник согласился подняться к первой группе самостоятельно без нас и сделать снимок на нашу камеру, чтобы мы могли хотя бы так их увидеть. Теперь можете и вы. Как видно, там изображены очень странные существа. На трех ногах с шипами по всему телу и руками-щупальцами. Как это выглядело в реальности того времени – сложно представить. Впрочем, можно построить и пару захватывающих теорий на досуге.

Советы туристам

  • Лучше выбирать для посещения прохладную погоду или приезжать пораньше, чтобы успеть посмотреть петроглифы до того, как станет жарко.
  • Обязательно взять с собой головной убор, воду, солнцезащитный спрей и средство от клещей.
  • Еду тоже стоит брать с собой. Беседки со столами там есть, а вот магазинов по пути нет.
  • Даже несмотря на то, что ядовитых животных мы не встретили, советуем надевать брюки, а не шорты – колючие травы царапают ноги.
  • Зайдите в музей. Там есть интересные карты, фото местной флоры и фауны, а также некоторые из найденных на раскопках предметов.
Ксения Калашникова
