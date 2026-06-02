Статьи

Где в Алматы можно найти общественные уборные: мониторинг удивил контрастом

WC, современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23
В Алматы продолжают развивать сеть современных общественных туалетов, однако обеспеченность санитарной инфраструктурой в разных районах города остается неравномерной. Неравный комфорт поражает – в одних районах города десятки туалетов, в других их нет вовсе. Zakon.kz разбирался в вопросе.

Алматы становится все более привлекательным для туристов из разных стран мира. Город регулярно входит в международные рейтинги популярных направлений и ежегодно принимает миллионы гостей.

Эксперты называют Алматы – современным туристическим хабом и единственным крупным городом в Центральной Азии, вошедшим в топ-25 лучших направлений мира. По версии Bloomberg, ежегодно город привлекает около 2,5 миллиона гостей, из которых более 750 тысяч – это иностранные путешественники.

У нас есть все для того, чтобы привлекательность южной столицы росла: невероятная природа, ведь город расположен прямо у подножия Заилийского Алатау. 

Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Но при всем этом потенциале удивляет ситуация с туалетами. Несмотря на то, что в городе реализован проект по установке современных общественных уборных, многие из них недоступны для посещения. Хотя проект сразу осуществлялся не без изъянов.

История с современными общественными туалетами в Алматы была на слуху из-за довольно громких разбирательств из-за качества исполнения, стоимости проекта и сопутствующих этому судебных тяжб.

В 2021 году управление туризма Алматы запустило проект по установке 20 модульных общественных туалетов. Тендер выиграла одна из местных компаний, а общая сумма контракта была весьма внушительной – около 160 млн тенге. Позже туалеты передали на баланс районных акиматов.

После установки начались следующие проблемы: часть туалетов долго не работала или была закрыта. Горожане жаловались на неудобства и технические неисправности, а общественники заявили, что подрядчик не выполнил обязательства полностью и в срок. Независимая экспертиза обнаружила несоответствие использованных материалов технической спецификации.

Отдельным предметом спора стала стоимость модулей. По данным общественников и экспертов, один туалет по тендеру обошелся почти в 8 млн тенге, тогда как рыночная стоимость аналогичных объектов оценивалась примерно в 4,7 млн тенге. После проверки департамент государственного аудита пришел к выводу о нанесенном государству ущербе на сумму 142,8 млн тенге.

WC, современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Затем начались судебные разбирательства. В конце 2024 года управление туризма подало иск к подрядчику о взыскании ущерба. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, однако в 2025 году апелляционная инстанция отменила это решение и постановила взыскать с подрядчика 142,8 млн тенге в пользу города.

В итоге проект, который задумывался как решение хронической проблемы нехватки общественных туалетов в Алматы, стал примером того, как вопросы закупок, качества работ и эксплуатации могут привести к многолетним спорам, проверкам и судам.

Несмотря на то, что в южном мегаполисе продолжают развивать сеть современных общественных туалетов, обеспеченность санитарной инфраструктурой в разных районах города остается неравномерной. Как показал анализ ответов районных акиматов на запрос редакции, в одних районах насчитываются десятки санитарно-гигиенических узлов, тогда как в других они отсутствуют вовсе.

Согласно предоставленной информации от районных акиматов, наибольшее количество общественных туалетов сегодня расположено в Алмалинском районе. Здесь насчитывается 23 санитарно-гигиенических узла, из которых 22 работают в штатном режиме. Еще один объект временно закрыт в связи с проведением ремонтных работ.

В Жетысуском районе функционируют девять санитарно-гигиенических узлов. Они расположены в общественных пространствах, включая парки, скверы и набережные. В районном акимате сообщили, что все объекты являются бесплатными для посетителей и работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

По семь общественных туалетов действуют в Бостандыкском и Турксибском районах. В Бостандыкском районе санитарные узлы размещены возле Казахского государственного цирка, на бульварах, в скверах и других общественных пространствах. В Турксибском районе модульные туалеты расположены в местах массового скопления людей, включая парки, скверы и Арбат.

В Медеуском районе на балансе акимата находятся шесть санитарно-гигиенических узлов. При этом районные власти сообщили, что начали поэтапную замену традиционных общественных туалетов на современные объекты нового формата с коммерческими помещениями. Пилотный проект уже реализован в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

В Ауэзовском районе работают три общественных туалета. В акимате заверили, что фактов их длительного закрытия или неиспользования не зафиксировано.

Вместе с тем сразу в двух районах мегаполиса – Алатауском и Наурызбайском – общественные туалеты, содержащиеся за счет местного бюджета, отсутствуют. В ответах районных акиматов прямо указано, что санитарно-гигиенические узлы на их территории не предусмотрены и не функционируют.

Практически все районные администрации сообщили, что пользование общественными туалетами является бесплатным. За их содержание отвечают подрядные организации, определенные по итогам государственных закупок, а контроль за санитарным состоянием осуществляют сотрудники аппаратов акимов районов. 

В числе основных требований к подрядчикам – обеспечение чистоты помещений, наличие туалетной бумаги, мыла и дезинфицирующих средств, а также соблюдение графиков работы и оперативное устранение неисправностей.

При этом вопрос доступности общественных туалетов для горожан остается актуальным. Несмотря на заявления районных властей о штатной работе объектов, жители периодически сообщают о случаях, когда современные санитарные комплексы оказываются закрытыми или недоступными для использования. Насколько эффективно работает созданная инфраструктура и хватает ли существующего количества туалетов для растущего мегаполиса, остается предметом общественной дискуссии.

WC, современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz проинспектировал некоторые из них, чтобы понять, действительно ли путешественники, туристы и просто прогуливающиеся алматинцы могут беспрепятственно воспользоваться городскими общественными туалетами.

Однако уже на этапе поиска отхожих мест мы столкнулись с первой сложностью. При попытке найти общественные туалеты через одну из популярных электронных справочных систем с онлайн-картой сервис выдает сотни точек по всему городу. На первый взгляд кажется, что проблема с санитарной инфраструктурой в Алматы давно решена. Но при более внимательном изучении выясняется, что значительная часть отмеченных на карте объектов – это вовсе не общественные туалеты, а кафе, рестораны, торговые точки и другие заведения общепита.

Разумеется, далеко не каждый посетитель с улицы сможет свободно воспользоваться их уборными, особенно не являясь клиентом заведения. Поэтому мы решили проверить объекты, которые действительно позиционируются как общественные туалеты и находятся на балансе города.

Начать инспекцию решили с самого обеспеченного санитарно-гигиеническими узлами района Алматы – Алмалинского.

Первый объект мы обнаружили возле парка на улице Шевченко, ниже проспекта Абая. Современный модульный туалет установлен здесь вполне логично: парк ежедневно посещают сотни горожан. Кроме прогулочных зон, здесь расположены детские площадки, спортивная воркаут-зона, а также специализированная площадка для выгула собак. Иными словами, место весьма востребованное и посещаемое.

WC, современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Тем не менее воспользоваться общественным туалетом нам не удалось. На момент визита двери санитарного пункта оказались заперты.

Следующей точкой стал санитарный модуль на пересечении улицы Толе би и Масанчи, возле AZTM-парка. Однако и здесь посетителей ждало разочарование – объект также оказался закрыт. 

современный общественный туалет, общественная уборная, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Внешний вид сооружения свидетельствовал о том, что попасть внутрь пытались не только мы. Судя по поврежденному замку и сломанной дверной ручке, кому-то необходимость воспользоваться туалетом показалась настолько острой, что были предприняты попытки открыть его силой. Впрочем, судя по результату, безуспешно.

современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Следующий санитарный пункт мы осмотрели уже неподалеку от Казахского государственного цирка.

туалет, общественная уборная, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Этот объект находится на территории Бостандыкского района и, к счастью, оказался доступным для посетителей.

WC, современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Несмотря на высокий транспортный поток по проспекту Абая, постоянное движение пешеходов и большое количество посетителей близлежащих общественных пространств, санитарное состояние объекта можно назвать вполне удовлетворительным.

туалет, общественная уборная, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Внутри было чисто, имелись необходимые условия для пользования, а сам туалет выглядел ухоженным и функционирующим.

WC, современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

В санитарном пункте имеются даже электрические розетки и вешалка с настенными крючками, чтобы можно было повесить верхнюю одежу и сумочку.

Еще один общественный туалет расположен на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова. Этот санитарный пункт также оказался открытым.

WC, современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Правда, впечатления от его состояния оказались уже не столь положительными.

, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Внутри было заметно менее комфортно, чем возле цирка, а санитарное состояние оставляло желать лучшего.

WC, современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Тем не менее сам факт того, что объект оказался доступным для посетителей, уже можно считать плюсом. Тем более что на электронной карте это сооружение обозначено как "киоск", из-за чего понять его реальное назначение без выезда на место практически невозможно.

WC, современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Неподалеку расположен еще один современный общественный туалет. В отличие от первых объектов в Алмалинском районе, он также был открыт для посетителей и выполнял свою основную функцию.

Хотя идеальной ситуацию назвать сложно, но санитарное состояние туалета вполне отвечает общепринятым требованиям. Здесь даже имеется зеркало, с помощью которого можно поправит свою внешность.

WC, современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Впрочем, такое положение дел вполне объяснимо. Туалет расположен в месте с очень высокой проходимостью – рядом находятся станция метро, несколько административных зданий, а также крупные учебные заведения. Ежедневно через эту территорию проходят тысячи человек, что неизбежно отражается на нагрузке на санитарную инфраструктуру.

WC, современный общественный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:23

Фото: Zakon.kz

Итоги небольшой инспекции оказались показательными. Найти общественный туалет в Алматы оказалось значительно проще на карте, чем в реальности. Часть объектов действительно работает и позволяет решить вполне бытовую, но важную проблему. Однако некоторые санитарные пункты оказались закрытыми именно тогда, когда могли понадобиться горожанам.

И если для местных жителей такая ситуация лишь доставляет неудобства, то для туристов она способна стать одним из тех мелких, но запоминающихся впечатлений, из которых в итоге складывается общий образ города.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
