Где в Алматы можно найти общественные уборные: мониторинг удивил контрастом

В Алматы продолжают развивать сеть современных общественных туалетов, однако обеспеченность санитарной инфраструктурой в разных районах города остается неравномерной. Неравный комфорт поражает – в одних районах города десятки туалетов, в других их нет вовсе. Zakon.kz разбирался в вопросе.

Алматы становится все более привлекательным для туристов из разных стран мира. Город регулярно входит в международные рейтинги популярных направлений и ежегодно принимает миллионы гостей.

Эксперты называют Алматы – современным туристическим хабом и единственным крупным городом в Центральной Азии, вошедшим в топ-25 лучших направлений мира. По версии Bloomberg, ежегодно город привлекает около 2,5 миллиона гостей, из которых более 750 тысяч – это иностранные путешественники.

У нас есть все для того, чтобы привлекательность южной столицы росла: невероятная природа, ведь город расположен прямо у подножия Заилийского Алатау.

Но при всем этом потенциале удивляет ситуация с туалетами. Несмотря на то, что в городе реализован проект по установке современных общественных уборных, многие из них недоступны для посещения. Хотя проект сразу осуществлялся не без изъянов.

История с современными общественными туалетами в Алматы была на слуху из-за довольно громких разбирательств из-за качества исполнения, стоимости проекта и сопутствующих этому судебных тяжб.

В 2021 году управление туризма Алматы запустило проект по установке 20 модульных общественных туалетов. Тендер выиграла одна из местных компаний, а общая сумма контракта была весьма внушительной – около 160 млн тенге. Позже туалеты передали на баланс районных акиматов.

После установки начались следующие проблемы: часть туалетов долго не работала или была закрыта. Горожане жаловались на неудобства и технические неисправности, а общественники заявили, что подрядчик не выполнил обязательства полностью и в срок. Независимая экспертиза обнаружила несоответствие использованных материалов технической спецификации.

Отдельным предметом спора стала стоимость модулей. По данным общественников и экспертов, один туалет по тендеру обошелся почти в 8 млн тенге, тогда как рыночная стоимость аналогичных объектов оценивалась примерно в 4,7 млн тенге. После проверки департамент государственного аудита пришел к выводу о нанесенном государству ущербе на сумму 142,8 млн тенге.

Затем начались судебные разбирательства. В конце 2024 года управление туризма подало иск к подрядчику о взыскании ущерба. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, однако в 2025 году апелляционная инстанция отменила это решение и постановила взыскать с подрядчика 142,8 млн тенге в пользу города.

В итоге проект, который задумывался как решение хронической проблемы нехватки общественных туалетов в Алматы, стал примером того, как вопросы закупок, качества работ и эксплуатации могут привести к многолетним спорам, проверкам и судам.

Несмотря на то, что в южном мегаполисе продолжают развивать сеть современных общественных туалетов, обеспеченность санитарной инфраструктурой в разных районах города остается неравномерной. Как показал анализ ответов районных акиматов на запрос редакции, в одних районах насчитываются десятки санитарно-гигиенических узлов, тогда как в других они отсутствуют вовсе.

Согласно предоставленной информации от районных акиматов, наибольшее количество общественных туалетов сегодня расположено в Алмалинском районе. Здесь насчитывается 23 санитарно-гигиенических узла, из которых 22 работают в штатном режиме. Еще один объект временно закрыт в связи с проведением ремонтных работ.

В Жетысуском районе функционируют девять санитарно-гигиенических узлов. Они расположены в общественных пространствах, включая парки, скверы и набережные. В районном акимате сообщили, что все объекты являются бесплатными для посетителей и работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

По семь общественных туалетов действуют в Бостандыкском и Турксибском районах. В Бостандыкском районе санитарные узлы размещены возле Казахского государственного цирка, на бульварах, в скверах и других общественных пространствах. В Турксибском районе модульные туалеты расположены в местах массового скопления людей, включая парки, скверы и Арбат.

В Медеуском районе на балансе акимата находятся шесть санитарно-гигиенических узлов. При этом районные власти сообщили, что начали поэтапную замену традиционных общественных туалетов на современные объекты нового формата с коммерческими помещениями. Пилотный проект уже реализован в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

В Ауэзовском районе работают три общественных туалета. В акимате заверили, что фактов их длительного закрытия или неиспользования не зафиксировано.

Вместе с тем сразу в двух районах мегаполиса – Алатауском и Наурызбайском – общественные туалеты, содержащиеся за счет местного бюджета, отсутствуют. В ответах районных акиматов прямо указано, что санитарно-гигиенические узлы на их территории не предусмотрены и не функционируют.

Практически все районные администрации сообщили, что пользование общественными туалетами является бесплатным. За их содержание отвечают подрядные организации, определенные по итогам государственных закупок, а контроль за санитарным состоянием осуществляют сотрудники аппаратов акимов районов.

В числе основных требований к подрядчикам – обеспечение чистоты помещений, наличие туалетной бумаги, мыла и дезинфицирующих средств, а также соблюдение графиков работы и оперативное устранение неисправностей.

При этом вопрос доступности общественных туалетов для горожан остается актуальным. Несмотря на заявления районных властей о штатной работе объектов, жители периодически сообщают о случаях, когда современные санитарные комплексы оказываются закрытыми или недоступными для использования. Насколько эффективно работает созданная инфраструктура и хватает ли существующего количества туалетов для растущего мегаполиса, остается предметом общественной дискуссии.

Корреспондент Zakon.kz проинспектировал некоторые из них, чтобы понять, действительно ли путешественники, туристы и просто прогуливающиеся алматинцы могут беспрепятственно воспользоваться городскими общественными туалетами.

Однако уже на этапе поиска отхожих мест мы столкнулись с первой сложностью. При попытке найти общественные туалеты через одну из популярных электронных справочных систем с онлайн-картой сервис выдает сотни точек по всему городу. На первый взгляд кажется, что проблема с санитарной инфраструктурой в Алматы давно решена. Но при более внимательном изучении выясняется, что значительная часть отмеченных на карте объектов – это вовсе не общественные туалеты, а кафе, рестораны, торговые точки и другие заведения общепита.

Разумеется, далеко не каждый посетитель с улицы сможет свободно воспользоваться их уборными, особенно не являясь клиентом заведения. Поэтому мы решили проверить объекты, которые действительно позиционируются как общественные туалеты и находятся на балансе города.

Начать инспекцию решили с самого обеспеченного санитарно-гигиеническими узлами района Алматы – Алмалинского.

Первый объект мы обнаружили возле парка на улице Шевченко, ниже проспекта Абая. Современный модульный туалет установлен здесь вполне логично: парк ежедневно посещают сотни горожан. Кроме прогулочных зон, здесь расположены детские площадки, спортивная воркаут-зона, а также специализированная площадка для выгула собак. Иными словами, место весьма востребованное и посещаемое.

Тем не менее воспользоваться общественным туалетом нам не удалось. На момент визита двери санитарного пункта оказались заперты.

Следующей точкой стал санитарный модуль на пересечении улицы Толе би и Масанчи, возле AZTM-парка. Однако и здесь посетителей ждало разочарование – объект также оказался закрыт.



Внешний вид сооружения свидетельствовал о том, что попасть внутрь пытались не только мы. Судя по поврежденному замку и сломанной дверной ручке, кому-то необходимость воспользоваться туалетом показалась настолько острой, что были предприняты попытки открыть его силой. Впрочем, судя по результату, безуспешно.

Следующий санитарный пункт мы осмотрели уже неподалеку от Казахского государственного цирка.

Этот объект находится на территории Бостандыкского района и, к счастью, оказался доступным для посетителей.

Несмотря на высокий транспортный поток по проспекту Абая, постоянное движение пешеходов и большое количество посетителей близлежащих общественных пространств, санитарное состояние объекта можно назвать вполне удовлетворительным.

Внутри было чисто, имелись необходимые условия для пользования, а сам туалет выглядел ухоженным и функционирующим.

В санитарном пункте имеются даже электрические розетки и вешалка с настенными крючками, чтобы можно было повесить верхнюю одежу и сумочку.

Еще один общественный туалет расположен на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова. Этот санитарный пункт также оказался открытым.

Правда, впечатления от его состояния оказались уже не столь положительными.

Внутри было заметно менее комфортно, чем возле цирка, а санитарное состояние оставляло желать лучшего.

Тем не менее сам факт того, что объект оказался доступным для посетителей, уже можно считать плюсом. Тем более что на электронной карте это сооружение обозначено как "киоск", из-за чего понять его реальное назначение без выезда на место практически невозможно.

Неподалеку расположен еще один современный общественный туалет. В отличие от первых объектов в Алмалинском районе, он также был открыт для посетителей и выполнял свою основную функцию.

Хотя идеальной ситуацию назвать сложно, но санитарное состояние туалета вполне отвечает общепринятым требованиям. Здесь даже имеется зеркало, с помощью которого можно поправит свою внешность.

Впрочем, такое положение дел вполне объяснимо. Туалет расположен в месте с очень высокой проходимостью – рядом находятся станция метро, несколько административных зданий, а также крупные учебные заведения. Ежедневно через эту территорию проходят тысячи человек, что неизбежно отражается на нагрузке на санитарную инфраструктуру.

Итоги небольшой инспекции оказались показательными. Найти общественный туалет в Алматы оказалось значительно проще на карте, чем в реальности. Часть объектов действительно работает и позволяет решить вполне бытовую, но важную проблему. Однако некоторые санитарные пункты оказались закрытыми именно тогда, когда могли понадобиться горожанам.

И если для местных жителей такая ситуация лишь доставляет неудобства, то для туристов она способна стать одним из тех мелких, но запоминающихся впечатлений, из которых в итоге складывается общий образ города.