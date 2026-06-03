Ящерицы под ногами, упрямый конь и забавное такси: что нового на Чарыне, озерах Кольсай и Каинды

Чарынский каньон, Кольсайские озера и Каинды, пожалуй, самые популярные и любимые направления в туризме по Алматинской области. Раньше они предполагали дикий отдых без связи средь нетронутой красоты. Но ситуация однозначно изменилась, причем в лучшую сторону.

Корреспондент Zakon.kz отправилась в небольшое путешествие, чтобы лицезреть, какие приключения ждут отдыхающих в жаркую пору.

Учитывая, что эти локации я посетила несколько лет назад зимой, мне выпал шанс окунуться в яркий контраст пейзажей и получить массу эмоций. Тогда оттого, что ездила дикарем, много времени было потрачено на дорогу, отдых затянулся на несколько дней, большую часть стихийных троп пришлось преодолевать пешком, сотовой связи не было, да и в пути застать туалет удавалось крайне редко, не говоря о заведениях, где можно было вкусно поесть. Однако от окружающих видов замирало дыхание.

В этот раз мы с друзьями решили поступить по-умному. Взяли однодневный тур, хотя в его силу верилось с трудом. Ведь планировалось обойти сразу шесть природных достопримечательностей.

Для этого мы стартовали с улиц Абая – Жарокова в 4:40. Большой туристический автобус был заполнен не только казахстанцами, но и туристами из Кыргызстана, России, Индии и Китая. Интересно, что в столь трудный маршрут отправились даже маленькие дети и беременные женщины.

В 9:00 мы были на Чарынском каньоне – это в 200 км от Алматы. Он протянулся на 154 км вдоль реки Чарын. Спуститься ко дну можно по безопасной лестнице. С самого утра в "чаше" стояла невыносимая жара. Благо можно было отдышаться на глиняных шарообразных остановках, которые отлично вписались в атмосферу. Солнце придавало еще больше красок скалистой долине. Людей интересовало, как образовались эти красные гиганты причудливых форм. Оказалось, памятник природы сложен из осадочных пород, их возраст достигает 12 млн лет.

На Чарыне надо пристально смотреть под ноги, ведь здесь обитает около 25 видов рептилий. Агама, алайский гологлаз, серый геккон и быстрый ящурок совсем не боятся людей, напротив, любят привлекать к себе внимание. И, к сожалению, нам встретились раздавленные ящерицы, которых, судя по всему, просто не заметили посетители. Потому что они маскируются под цвет камней, мелкие и все время находятся на дороге.

Проездом мы заглянули в такие не менее завораживающие места, как Черный и Лунный каньоны, а также река Чарын. Здесь отличные панорамные виды, созданы специальные фотозоны, например, на Черном каньоне установлены качели. На каждой стоянке имеются нормальные санитарные узлы, магазины, кафе, сотовая связь, можно расплачиваться QR-кодом.

Далее нас ждало незабываемое приключение на Кольсайских озерах – это каскад из трех высокогорных озер, известный как "голубое ожерелье". Вокруг горы с сочной зеленой травой, хвойные леса, альпийские луга.

С парковки, где расположены торговые точки, начинается асфальтированная дорога, она позволяет насладиться видами и за 10 минут спуститься к жемчужине Северного Тянь-Шаня. Цвет ее чистых вод невероятно ласковый и нежный – небесно-голубой, который переливается с изумрудом. В это время вода в ней ледяная, всего одно прикосновение дарит полный заряд энергии.

На территории появились оригинальные фотозоны, лавочки, беседки, смотровые площадки. На месте работают спасатели, установлен специальный пункт "112". В 2024 году здесь соорудили деревянную пешеходную дорожку протяженностью 700 м. Она позволяет подняться выше, тем самым обойти озеро и взглянуть на него с другого ракурса. Очень важно дойти до конца – там приготовлен сюрприз: ларьки с мороженым, трибуна для зрителей, пирс, откуда отходят десятки катамаранов.

На обратном пути у пункта МЧС работают таксисты, но я решила добраться верхом на лошади. Однако в пути меня никто не сопроводил, а маршрут проходил через крутые склоны. Жеребец свернул к лугу и отказался идти дальше. Учитывая, что я опаздывала на автобус, мне пришлось идти пешком, ведя за собой коня. Главное – я успела присоединиться к группе.

Далее мы пересели в старые автобусы. Поездка оказалась небезопасной, но забавной: музыка играла на полную громкость, пассажиры танцевали и подпрыгивали на каждой яме. В нацпарке мы пересели в УАЗики. Быстро добрались, пешком бы пришлось идти долго. Далее уже шли по металлическим ступенькам, где когда-то была зыбкая дорога. На берегу ожидала деревянная конструкция, с которой можно безопасно наблюдать трагическую историю возникновения Каинды и любоваться безумным его изяществом. Вода оттенка тиффани, в ней – затопленные ели.

"Хотя название озера Каинды с казахского переводится как "обильное березами", сама березовая роща находится немного ниже по течению, а из самого озера возвышаются именно вековые хвойные деревья. Они затоплены в результате мощного землетрясения в 1911 году, заблокировавшего ущелье. Точное количество деревьев не подсчитано, так как подводный лес очень густой, но именно эти сотни торчащих из бирюзовой воды стволов создают уникальный мистический пейзаж. Из-за ледяной горной воды они хорошо сохранились, хотя за это время многие все же рухнули", – рассказала гид.

Территорию постоянно инспектируют егери, на суше стоят таблички с напоминанием, что здесь нельзя купаться.

Собираясь возвращаться, мы от других гидов узнали, что таксисты на Каинды взяли с нас двойной тариф. Мы выбрали вариант насладиться прогулкой и вступили на пешую железную тропу вдоль речки: комфортно, безопасно, нестрашно заблудиться. В конце пути увидели большой табун лошадей, который был измучен жарой. Они ждали туристов, чтобы покатать по специальным тропам.

Мой друг Хуан Чжэн (Huang Zheng), приехавший из Китая, заявил, что это были лучшие выходные в его жизни.

"Этот трип позволил мне узнать другой Казахстан. Различные ландшафты: от огненно-красного каньона до чистых голубо-зеленых озер, которые заставляют восхищаться удивительной силой природы. Мы потратили много времени на дорогу, но оно того стоило. На Чарыне мне казалось, будто я на Марсе. Озера Кольсай оставили неизгладимое впечатление: чистая ледниковая вода, высокие ели и непрерывные снежные горы. Вокруг озера Каинды есть красивые тропы – это рай для любителей пеших прогулок. Я был поражен тем, что деревья в воде сохранились так долго. Если бы в Китае были такие места, то каждые выходные их посещали бы миллионы человек, потому что китайцы любят изучать свои достопримечательности".

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