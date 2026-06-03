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Нашествие насекомых: откуда в Алматы столько комаров и кто должен с ними бороться

кровососущее насекомое, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:20 Фото: pixabay
Последние недели алматинцы чаще стали жаловаться на комаров и мошек. По вечерам насекомые становятся активнее, а некоторые горожане признаются, что не могут спокойно спать по ночам. Zakon.kz выяснил, с чем связан всплеск численности назойливых насекомых и кто отвечает за борьбу с ними.

Почему комаров стало больше

С наступлением тепла жители Алматы все чаще обсуждают одну и ту же проблему – большое количество мошек и комаров. Особенно заметны насекомые в парках, скверах и во дворах жилых домов. Многие горожане связывают ситуацию с необычно дождливой весной.

По словам алматинки Алтынгуль, в этом году насекомых значительно больше обычного.

"Очень много мошек и комаров. Наверное, всему виной влажная весна. Мы не совсем понимаем, кто должен помочь нам в этой ситуации. Принимают ли какие-то меры городские власти или мы сами должны справляться с этими назойливыми насекомыми?" – говорит жительница города.
комары на природе, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:20

Фото: pixabay

За разъяснениями редакция обратилась к специалистам.

Старший научный сотрудник лаборатории арахнологии и других беспозвоночных РГП "Институт зоологии" КН МНВО РК Каршига Кошкимбаев подтвердил предположения горожан: одной из причин увеличения численности комаров действительно могли стать обильные осадки этой весной.

Кроме того, ученые предполагают, что сильные ливни могли привести к подтоплению подвалов и других помещений, создав благоприятные условия для развития личинок.

"Вероятно, именно в таких местах сейчас активно развиваются синантропные комары. Самки при благоприятных условиях живут до 20-30 дней. Если рядом имеется источник постоянного выплода, например, влажный подвал или небольшая лужа, комары могут беспокоить людей практически круглый год, включая зимний период", – отметил Каршига Кошкимбаев.

Также, по словам ботаника, крупных открытых водоемов со стоячей водой, которые традиционно служат местом размножения комаров, в городе немного. Однако для некоторых видов насекомых достаточно совсем небольших скоплений воды.

"В Алматы могут размножаться синантропные виды комаров. Для этого им достаточно небольшой лужи размером с таз, затопленного подвала, емкости для сбора дождевой воды или другого подобного места", – пояснил специалист.

Он также обратил внимание на необходимость своевременного обслуживания канализационных систем и септиков, особенно в частном секторе.

По его мнению, при выявлении мест размножения насекомых жители могут обращаться в санитарные службы для проведения обследований и дезинсекционных мероприятий.

Кто отвечает за борьбу с комарами

укусы комары, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:20

Фото: pixabay

Как выяснилось, не все мероприятия по уничтожению комаров относятся к компетенции санитарно-эпидемиологической службы.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы пояснили, что специалисты ведомства занимаются прежде всего профилактикой малярии и контролем малярийных комаров.

В частности, сотрудники ДСЭК проводят энтомологический мониторинг, контролируют численность личинок малярийных комаров, организуют и оценивают эффективность противомалярийных обработок, а также проводят санитарно-разъяснительную работу среди населения.

В Алматы насчитывается шесть анофелогенных водоемов, расположенных в Алатауском, Жетысуском и Турксибском районах. Именно там специалисты ведут регулярное наблюдение за популяцией малярийных комаров и состоянием водоемов.

"Вопросы проведения профилактических обработок открытых водоемов, арычной сети, русел рек и других мест возможного размножения комаров относятся к компетенции местных исполнительных органов", – сообщили в ДСЭК Алматы.

Есть ли риск распространения малярии

комары летом, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:20

Фото: pixabay

Несмотря на жалобы горожан на большое количество комаров, эпидемиологическая ситуацию по малярии оценивается как стабильная. По данным ДСЭК, в 2025 году в Алматы был зарегистрирован один завозной случай малярии. За первые месяцы 2026 года выявлено уже два таких случая.

Как отметили врачи, все заболевшие заразились за пределами Казахстана во время пребывания в странах Африки, неблагополучных по малярии. В ведомстве подчеркнули, что местных случаев заражения в Алматы за последние два года не зарегистрировано.

"Все выявленные случаи являются завозными и связаны с пребыванием граждан в странах, эндемичных по малярии. По каждому случаю проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", – сообщили специалисты.

В случае выявления заболевших санитарные службы организуют дополнительные профилактические и противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения инфекции.

Жалоб – нет

Любопытно, что при большом количестве обсуждений в социальных сетях официальных обращений по поводу массового появления комаров в ДСЭК Алматы не зарегистрировано. Как сообщила заместитель руководителя департамента Гаухар Каткенова, ни в 2025 году, ни за прошедший период 2026 года обращения жителей по данному вопросу в ведомство не поступали.

Как защититься от комаров

Специалисты рекомендуют жителям соблюдать простые меры профилактики в период сезонной активности насекомых:

  • использовать репелленты;
  • устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери;
  • носить одежду, закрывающую открытые участки тела;
  • не допускать скопления стоячей воды на придомовых территориях;
  • своевременно очищать емкости и резервуары, где может скапливаться вода.

Особое внимание санитарные врачи советуют уделить подготовке к поездкам в страны, где сохраняется риск заражения малярией. Перед путешествием рекомендуется проконсультироваться с врачом по вопросам профилактики заболевания и необходимости приема противомалярийных препаратов.

ночные укусы комаров, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:20

Фото: pixabay

Похоже, нынешнее лето в Алматы пройдет под назойливое жужжание комаров. Дождливая весна и высокая влажность создали для насекомых практически идеальные условия для размножения. Эксперты советуют горожанам не только запастись терпением, но и соблюдать элементарные меры защиты. А вот окончательно исправить ситуацию, как отмечают специалисты, сможет лишь жаркая и сухая погода, которая традиционно сокращает количество мест для выплода комаров.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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